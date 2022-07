Ngân hàng Nhà nước dấn mạnh, hàng loạt ngân hàng thương mại nâng tỷ giá

Cụ thể, tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank đang niêm yết ở mức 23.230 đồng - 23.510 đồng, cao hơn 70 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với cuối phiên tuần trước đó. Ngân hàng Vietinbank cũng nâng lên 138 đồng, nâng giá mua vào lên mức 23.223 đồng và giảm 22 đồng chiều bán ra, về mức 23.503 so với phiên trước. Ngân hàng ACB nâng từ 23.190 đồng - 23.510 đồng (mua vào -bán ra) lên 23,240 đồng - 23,550 đồng, nâng chiều mua vào lên 50 đồng và chiều bán ra 40 đồng.

Ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.121 đồng, tăng nhẹ lên 11 đồng so với phiên cuối tuần qua 01/7.

Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.550 đồng - 23.050 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 23.230 đồng 23.510 đồng Vietinbank 23.223 đồng 23.503 đồng BIDV 23.240 đồng 23.520 đồng

Bảng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại

Hàng loạt ngân hàng thương mại đã tăng tỷ giá sau khi Ngân hàng Nhà nước có động thái nâng mạnh giá bán ra USD, từ 23.250 VND trước đó lên 23.400 VND. Đặc biệt, nhà điều hành đã chuyển từ phương thức giao dịch bán kỳ hạn 3 tháng trước đó sang phương thức bán giao ngay.

Thị trường liên ngân hàng sáng 4/7 ghi nhận những diễn biến mạnh so với tuần trước. Cụ thể, giá USD tăng lên mức 23.370 VND, cao hơn 90 VND, tương ứng tăng 0,27% so với tuần trước và tăng 2,52% so với đầu năm. Đây là mức nhảy khá mạnh so với xu hướng đi ngang những năm qua.

Đầu phiên giao dịch 4/7, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở quanh mức 105,110, không biến động nhiều so với các phiên trước đó.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tái khẳng định mạnh mẽ sẽ tăng lãi suất cao thông qua phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell ngày 29/6: “Nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở vị trí tốt để xử lý các chính sách chặt chẽ hơn”.

Trên thế giới, diễn biến đồng USD có chiều hướng giảm do lo ngoại làm phát và lãi suất vẫn tiếp tục tăng, đồng nghĩa với khả năng cao nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Bên cạnh đó, lợi tức trên trái phiếu kho bạc chuẩn tăng khoảng 150 điểm cơ bản tính đến thời điểm hiện tại, mức tăng lớn nhất trong nửa đầu năm kể từ sáu tháng đầu năm 1994.

Ngày 30/6, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ giảm khiến tâm lý lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể nhấn chìm đồng USD. Sự suy giảm của đồng bạc xanh dẫn đến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống dưới 3,0%, trước khi phục hồi lên 3,01% vào lúc đóng cửa.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do hôm nay ở mức 23.913 đồng - 23.943 đồng mua vào bán ra, giảm 17 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Cuối phiên giao dịch ngày 1/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.110 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra của USD: 22.550 đồng - 23.050đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 23.160 đồng - 23.440 đồng

VietinBank: 23.085 đồng - 23.525 đồng

BIDV: 23.160 đồng - 23.440 đồng

Ngọc Cương