{"article":{"id":"2223293","title":"Ưu thế vượt trội giúp xe máy điện VinFast chinh phục người dùng","description":"Xe máy điện ngày càng “được lòng” người sử dụng nhờ những điểm mạnh về công nghệ thông minh, an toàn và chi phí sử dụng tiết kiệm.","contentObject":"<p><strong>Xe máy điện thông minh, giúp người lái “nhàn” hơn</strong></p>

<p>Theo đại diện VinFast, điểm mạnh của các dòng <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-may-dien-tag13452014184303310177.html\" target=\"_blank\">xe máy điện</a> VinFast thế hệ mới là được tích hợp nhiều tính năng cao cấp, giúp người lái “nhàn” và yên tâm hơn.</p>

<p>Tất cả các mẫu xe máy điện VinFast đều kết nối và có thể quản lý qua điện thoại. VinFast E-Scooter là ứng dụng chính thức của VinFast dành riêng cho chủ sở hữu xe máy điện, cho phép người dùng theo dõi lịch sử sạc xe, lịch sử hành trình, định vị xe, tìm kiếm trạm sạc, showroom, trung tâm dịch vụ… thông qua việc kết nối xe với điện thoại thông minh. </p>

<p>Ngoài việc chủ động về thời gian và tiện lợi khi sử dụng, tính năng này còn “ghi điểm” với các bậc phụ huynh khi có thể nắm bắt hành trình di chuyển để đảm bảo an toàn cho con khi sử dụng mẫu Evo200 Lite. Việc định vị xe cũng giúp người dùng dễ tìm kiếm xe trong “mê cung” các điểm giữ xe rộng lớn trong trung tâm thương mại hoặc khu dân cư.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-1-906.jpeg?width=768&s=5Y4TluJ2M7sQWNoTOS3KNg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-1-906.jpeg?width=1024&s=1MWZC3LMbazjnfmcLEUj3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-1-906.jpeg?width=0&s=3FMqclqDLq5YLbyU5jG8GA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-1-906.jpeg?width=768&s=5Y4TluJ2M7sQWNoTOS3KNg\" alt=\"anh 1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-1-906.jpeg?width=260&s=Rfgl5iO4VUQUXMxJqth6rw\"></picture>

<figcaption> Các bậc phụ huynh khi có thể nắm bắt hành trình di chuyển để đảm bảo an toàn cho con khi sử dụng mẫu Evo200 Lite</figcaption>

</figure>

<p>Điểm đặc biệt ở xe máy điện VinFast là công nghệ PAAK (Phone as a key), giúp loại bỏ hoàn toàn ổ khóa vật lý, thay vào đó, người dùng có thể điều khiển xe dễ dàng qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. </p>

<p>“Đối với người đãng trí, hay quên chìa khóa như mình thì tính năng điều khiển xe qua app điện thoại thực sự là cứu tinh trong nhiều trường hợp”, Thanh Mai (Hà Nội) chia sẻ. </p>

<p>Bên cạnh đó, tính năng kết nối Strikethrough tích hợp Esim cũng được nhiều người dùng trẻ yêu công nghệ đánh giá cao về tính ứng dụng. Nhờ công nghệ mới, xe máy điện VinFast có thể tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi, tự động cập nhật phần mềm, quản lý hành trình… giúp chuyến đi an toàn và thuận tiện hơn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-2-907.jpeg?width=768&s=0faSFePZnoUiESdT0aQd-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-2-907.jpeg?width=1024&s=pxCnWsGpUnM7SiU8LPP4BA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-2-907.jpeg?width=0&s=MIw1sqoXEW-ZhCeHBrZClg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-2-907.jpeg?width=768&s=0faSFePZnoUiESdT0aQd-A\" alt=\"anh 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-2-907.jpeg?width=260&s=dWID3_ti_BE1U2_nw7-kxw\"></picture>

<figcaption> Tính năng định vị GPS và chống trộm thông minh cũng là lợi điểm vượt trội hơn hẳn của xe máy điện VinFast</figcaption>

</figure>

<p>Đặc biệt, tính năng định vị GPS và chống trộm thông minh cũng là lợi điểm vượt trội hơn hẳn của xe máy điện VinFast. Thanh Tùng, một người dùng ở TP.HCM cho biết, không ít lần, tính năng chống trộm thông minh đã giúp anh kịp thời phát hiện sự cố. </p>

<p>“Trong một lần đỗ xe vào cửa hàng mua sắm, điện thoại của tôi báo tin xe đang có dấu hiệu bị “xâm nhập trái phép”, cùng lúc, còi xe kêu inh ỏi và ngay lập tức xe bị khóa bánh. Nhờ đó, tôi và mọi người xung quanh đã kịp hô hoán và bảo toàn chiếc xe. Nếu đi xe xăng, tôi không nghĩ giờ này mình còn có xe mà đi”, Thanh Tùng kể. </p>

<p>Một số dòng xe cao cấp của VinFast như Vento S và Theon S còn có khả năng kích hoạt tính năng chống trộm thông qua khóa thông minh và app điện thoại tiện lợi. Kể cả trong trường hợp xe đã bị đánh cắp thì người dùng vẫn có thể theo dõi và xác định vị trí của xe. Thực tế đã có không ít người tìm lại được chiếc xe của mình nhờ công nghệ này. </p>

<p>Ngoài ra, nhiều người dùng cũng đánh giá cao độ bền, độ êm của xe máy điện VinFast mang lại trải nghiệm tốt hơn hẳn so với các loại xe chạy xăng thông thường. </p>

<p><strong>Chi phí rẻ, dịch vụ hậu mãi tốt bậc nhất thị trường</strong></p>

<p>Thị trường xe máy điện hiện nay khá sôi động với nhiều sản phẩm phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, thương hiệu, mang lại đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. VinFast là một trong số ít các hãng xe có đầy đủ các dòng xe từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, với mức giá có phạm vi khá rộng, dao động từ 18 - 63 triệu đồng tùy mẫu, phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau của các nhóm khách hàng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-3-908.jpeg?width=768&s=T_Sj0xPMn3umELvXfMfHxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-3-908.jpeg?width=1024&s=xrdCk3AC--rELn2AaD4_xQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-3-908.jpeg?width=0&s=8sfRU_Qkm6mzK6CoHf_TvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-3-908.jpeg?width=768&s=T_Sj0xPMn3umELvXfMfHxg\" alt=\"anh 3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-3-908.jpeg?width=260&s=1USH0eiWnFyTKKl7RzTeEQ\"></picture>

<figcaption>Tổng chi phí năng lượng trên mỗi km của xe điện chỉ khoảng hơn 200 đồng</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, chi phí sử dụng hàng tháng của xe máy điện VinFast cũng được đánh giá là siêu tiết kiệm. Người dùng chỉ cần lựa chọn gói thuê pin phù hợp với nhu cầu thực tế. Nếu mỗi tháng đi không quá 2.000 km (tức hơn 60 km/ngày) thì người dùng chỉ phải trả 350.000 đồng phí thuê pin cộng với khoảng hơn 100.000 đồng tiền sạc điện, như vậy tổng chi phí năng lượng trên mỗi km chỉ khoảng hơn 200 đồng. </p>

<p>Đối với những người thường xuyên di chuyển nhiều như cánh <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-om-cong-nghe-tag16808309226567461987.html\" target=\"_blank\">xe ôm công nghệ</a>, giao hàng, đội ngũ tuần tra khảo sát… lại có thêm lựa chọn kinh tế hơn là gói thuê pin không giới hạn số km chỉ chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Do đó, nhiều hãng kinh doanh dịch vụ gọi xe, giao hàng gần đây cũng đã đầu tư đội xe hoặc khuyến khích tài xế chuyển đổi sang xe điện. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-4-909.jpeg?width=768&s=Zh3P4I467Qd1jfzHsDLctw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-4-909.jpeg?width=1024&s=jM9AhckG8I2XU_K3v8gbeg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-4-909.jpeg?width=0&s=o2wIccpPCNKf6zjviTBf7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-4-909.jpeg?width=768&s=Zh3P4I467Qd1jfzHsDLctw\" alt=\"anh 4.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/anh-4-909.jpeg?width=260&s=NdlceZ0M8fAvKYZDL8pDbQ\"></picture>

<figcaption> Nhiều hãng kinh doanh dịch vụ gọi xe, giao hàng gần đây cũng đã đầu tư đội xe hoặc khuyến khích tài xế chuyển đổi sang xe điện</figcaption>

</figure>

<p>Đặc biệt, với xe máy điện VinFast, người dùng cũng không cần quá bận tâm đến việc bảo dưỡng, sửa chữa bởi chi phí rẻ và xưởng dịch vụ có ở khắp nơi. </p>

<p>“Lần đầu tôi đưa chiếc Vento S đi bảo dưỡng mà giật mình vì chỉ mất đâu đó khoảng 50.000 đồng, trong khi trước đây dùng xe xăng, chỉ cần thay dầu thôi mà đã mất hơn 100.000 đồng, chưa kể các chi phí bảo dưỡng khác”, chị Hải Vân (Đà Nẵng) chia sẻ. </p>

<p>Thêm vào đó, nếu gặp vấn đề trên đường, người dùng cũng có thể sử dụng dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service của VinFast theo hướng dẫn để được kiểm tra, sửa chữa tận nơi.</p>

<p>Trên thị trường hiện nay, VinFast đang cung cấp gói hậu mãi có lợi hơn cho người dùng với thời hạn bảo hành lên tới 5 năm và không giới hạn số km. Với những điểm ưu việt từ giá thành, chi phí sử dụng tới công nghệ, chế độ bảo hành, hậu mãi, đặc biệt là lợi ích về tương lai xanh. Đó cũng là một trong những lý do khiến VinFast ngày càng chiếm lĩnh thị trường xe máy điện. </p>

<p><strong>Thế Định</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/uu-the-vuot-troi-giup-xe-may-dien-vinfast-chinh-phuc-nguoi-dung-2223293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/uu-the-vuot-troi-giup-xe-may-dien-vinfast-chinh-phuc-nguoi-dung-904.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/uu-the-vuot-troi-giup-xe-may-dien-vinfast-chinh-phuc-nguoi-dung-905.jpeg","updatedDate":"2023-12-05T16:02:57","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222724","title":"Loạt biển số ngũ quý, sảnh tiến cực VIP được đấu giá trong tháng 12","description":"Trong danh sách hàng nghìn biển số ô tô sắp được đưa ra đấu giá trực tuyến trong tháng 12 này, có một số biển số ngũ quý, sảnh tiến cực VIP thu hút sự chú ý lớn của người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-bien-so-ngu-quy-sanh-tien-cuc-vip-duoc-dau-gia-trong-thang-12-2222724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/loat-bien-so-ngu-quy-sanh-tien-cuc-vip-duoc-dau-gia-trong-thang-12-1894.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222699","title":"Huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series làm bằng xốp đẹp như xe thật","description":"Mẫu SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 vừa được một nhà điêu khắc Nhật Bản chế tạo bằng xốp theo tỷ lệ 1:1 đẹp long lanh, khiến người xem tưởng như xe thật. 