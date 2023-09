Vừa qua, hình ảnh hàng loạt tuyến đường ở quận 5 (TP.HCM) được 'xanh hóa' bằng lớp cỏ nhựa nhựa chống quảng cáo, rao vặt gây xôn xao dư luận. Thông tin với báo chí, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 cho biết việc quấn cỏ nhựa trên các cột đèn, trụ điện do đơn vị phát động, người dân và địa phương cùng thực hiện từ năm 2019. Tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng do nhà hảo tâm và người dân đóng góp. Quận 5 đã triển khai với 495 cột điện và 1.286 cột đèn được quấn cỏ nhựa. Tuy nhiên, theo thời gian một số tấm cỏ nhựa đã xuống cấp và số này cũng đã được các đơn vị vận động mạnh thường quân, nhà tài trợ thay mới. Mặc dù đánh giá mô hình này mang lại hiệu quả nhưng chính quyền quận 5 cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, biện pháp chủ lực và căn cơ nhất vẫn là các quy định pháp luật trong việc xử lý tình trạng dán quảng cáo, rao vặt sai quy định. Mô hình vấp phải sự phản đối của một số người khi cho rằng chưa mang lại hiệu quả triệt để, nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, rò rỉ điện. Chính quyền quận 5 cầu thị lắng nghe y kiến và đã tạm thời tháo dỡ dần các lớp cỏ nhựa quấn cột điện, trụ đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường trên địa bàn 14 phường để rà soát, đánh giá lại tính hiệu quả toàn diện.