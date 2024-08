Sát ngày nghỉ, một số chặng hết nhẵn vé

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 29/8, trên các chặng bay đông khách từ Hà Nội và TPHCM đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn,… trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, vé máy bay một số chặng đã hết; một số chặng còn vé nhưng số chuyến, số chỗ không nhiều và giá cao ngất ngưởng.

Cụ thể, từ 31/8 (bắt đầu kỳ nghỉ) đến 3/9 (kết thúc kỳ nghỉ), chặng Hà Nội - Đà Nẵng bay Vietjet Air đã hết sạch vé các khung giờ đẹp; chiều đi ngày 31/8 chỉ còn các chuyến bay muộn, chiều về ngày 3/9 chỉ còn một chuyến bay sớm và vài chuyến muộn, giá vé ở mức rất cao 4,5 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí).

Mức giá đắt đỏ này cũng được ghi nhận trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines.

Với chặng bay Hà Nội - Nha Trang, vé máy bay chuyến đi từ Hà Nội của Vietjet cũng gần hết, chỉ còn 1 chuyến với ít chỗ; trong khi chuyến về còn nhiều, nhưng giá vé trung bình lên tới trên 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang chiều đi gần như đã hết chỗ. Ảnh chụp màn hình

Trên các chuyến bay của Vietnam Airlines chặng đi còn một số chuyến, nhưng chiều về từ Nha Trang ngày 3/9 một số giờ đã đẹp hết. Giá vé khứ hồi trên hệ thống của hãng lên tới 7,5 triệu đồng.

Giá vé máy bay tăng rất cao với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, vốn đã ít chuyến do các hãng hàng không trong nước giảm tần suất khai thác.

Trên hệ thống của Vietnam Airlines, nếu hành khách chọn bay thẳng không vòng qua TPHCM, chỉ còn 1 chuyến chiều đi (ngày 31/8) giá 4,4 triệu đồng; chiều về còn 2 chuyến giá cũng lên tới 4,4 triệu đồng. Tổng cộng, khách muốn đi du lịch Phú Quốc giờ này mới đặt sẽ phải bỏ ra 8,8 triệu đồng/vé khứ hồi.

Trong khi đó, Vietjet hết sạch chỗ chặng đi, chặng về còn nhiều với mức giá trung bình từ 2,3-4,2 triệu đồng tùy giờ bay.

Từ TPHCM, giá vé máy bay đi Đà Nẵng cũng lên tới 4,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Riêng chặng đi Nha Trang chỉ còn chuyến bay đêm, khởi hành lúc 22h, trong khi chiều về hết vé.

Điểm khác biệt so với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 là do có nhiều thời gian trẻ nghỉ hè, các gia đình chọn đi ô tô nhiều hơn, vé máy bay chặng này rất ế ẩm. Dịp nghỉ lễ 2/9, do cận ngày vào năm học mới nên đi máy bay được lựa chọn nhiều hơn. Điều này cũng tương tự với chặng bay TPHCM - Phú Quốc khi chỉ còn vé chiều đi, chiều về đã hết nhẵn.

Nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Hoàng Hà

Biết cách mua, vẫn có giá hợp lý

Chị Nguyễn Thị Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ, cách đây một tuần chị mới có kế hoạch đi Quy Nhơn dịp 2/9. Xem vé trên hệ thống, chị thấy nếu bay đi/về đúng ngày nghỉ, giá vé sẽ rất đắt. Vì thế, chị quyết định xin nghỉ phép đi sớm 2 ngày, về sớm 2 ngày.

“Nhà mình 4 người lớn tổng tiền vé hết hơn 11,6 triệu đồng, tính ra chưa đến 3 triệu đồng/người. Giờ bay cũng đẹp khi đến nơi là 15h20’ chiều, còn lúc về hạ cánh tại Nội Bài dự kiến là 17h30'. Về nhà sớm lại được nghỉ ngơi, các cháu có thêm thời gian chuẩn bị năm học mới”, chị nói.

Theo tìm hiểu, đến ngày 29/8, nếu đặt vé bay chặng Hà Nội - Quy Nhơn đi sớm hơn một ngày (30/8) và về ngày 2/9, giá vé khứ hồi cũng chỉ 3,4 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu chọn đi đúng ngày nghỉ thì giá vé cao gấp đôi, lên 6,3-6,5 triệu đồng (Vietjet), thậm chí còn lên tới hơn 7 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Nhiều người cho rằng, nếu thu xếp được công việc, biết cách lựa chọn giờ và ngày bay, vẫn có thể mua được vé máy bay với giá hợp lý. Hơn nữa, còn tránh được tình trạng đông đúc, quá tải tại các điểm du lịch, dẫn đến chất lượng dịch vụ không như mong muốn.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, sẽ có khoảng 338 nghìn lượt khách và hơn 2.100 lượt chuyến bay qua Nội Bài.

Trong đó, 3/9 sẽ là ngày có lượt khách đông nhất với hơn 96 nghìn lượt (gần 35 nghìn lượt khách quốc tế, hơn 61 nghìn lượt khách quốc nội) và 569 lượt chuyến bay (238 lượt chuyến bay quốc tế, 331 lượt chuyến bay quốc nội).

Nhưng ở đầu Tân Sơn Nhất (TP.HCM), lượng khách dịp lễ qua cảng này dự kiến giảm 2% so với cùng kỳ, đạt bình quân khoảng 108.000 khách mỗi ngày.