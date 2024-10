Sáng 14/10, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai việc tuyên truyền và xử lý tình trạng phụ huynh, học sinh... vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, trong 10 ngày từ 1- 10/10, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 3.099 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh. Trong đó, có 2.806 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe máy điện; 541 em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và xử lý 151 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe.

Lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 3.099 trường hợp vi phạm luật giao thông liên quan đến học sinh. Ảnh: Đình Hiếu

"Việc xử phạt phụ huynh, người giám hộ... giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện lái xe thì lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xác minh và mời cả người giao xe cho các em lên trụ sở giải quyết theo quy định", đại diện Phòng CSGT cho biết.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), đơn vị đã gửi thông báo với 1.904 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông về Sở Giáo dục và Đào tạo để chuyển về trường phối hợp xử lý.

"Quá trình xác minh, gửi thông báo về Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị gặp khó khăn do có nhiều trường hợp vi phạm ở đội tuổi học sinh nhưng không còn đi học hoặc cố tình khai sai lệch thông tin. Tuy nhiên, đơn vị sẽ tiếp tục xác minh từng trường hợp để gửi thông báo về nhà trường", đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

Công an TP Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đến học sinh các cấp. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài việc xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với chính quyền, nhà trường trên địa bàn, tổ chức hơn 90 buổi tuyên truyền an toàn giao thông.

Công an các cấp cũng đã tổ chức ký cam kết chấp hành an toàn giao thông với 35.792 học sinh cấp THCS và THPT. Ký 1.482 cam kết với phụ huynh về việc không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, phối hợp tổ chức 15 đội tình nguyện hướng dẫn giao thông tại khu vực các cổng trường, duy trì mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".