Trước đó trong ngày 22/11, Tel Aviv cho biết đã thông qua thỏa thuận với Hamas, trong đó 2 bên sẽ ngừng giao tranh trong 4 ngày và nhóm vũ trang Hồi giáo sẽ phóng thích 50 con tin đang giam giữ ở Dải Gaza để đổi lấy tự do cho ít nhất 150 tù nhân người Palestine trong các trại giam của Israel.

Gia đình những người Do Thái bị Hamas bắt làm con tin tham gia biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv. Ảnh: Times of Israel

Giới chức Israel ban đầu cho biết, thỏa thuận dự kiến được triển khai vào ngày 23/11. Tuy nhiên, lúc gần nửa đêm 22/11, Chủ tịch Hội đồng An ninh Israel Tzachi Hanegbi bất ngờ thông báo, “việc thả các con tin sẽ không bắt đầu trước ngày 24/11”. Tờ Haaretz dẫn lời một quan chức Do Thái xác nhận, việc ngừng bắn cũng sẽ bị hoãn lại.

Báo Times of Israel dẫn lời một quan chức Israel giấu tên giải thích, việc trì hoãn do cả Tel Aviv và Hamas đều chưa ký vào một văn bản phê chuẩn cần thiết để thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Quan chức này bày tỏ hy vọng, văn bản này sẽ được ký trong vòng 24 giờ tới, kịp thời điểm để các con tin đầu tiên được trả tự do vào ngày 24/11.

Quan chức nói trên cũng phủ nhận thông tin Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Israel (Mossad) David Barnea đã nhận được danh sách các con tin dự kiến ​​được Hamas phóng thích đợt đầu tiên. Theo ông, Chính phủ Do Thái dự định sẽ không công bố tên của những người này để tránh gây ra hy vọng hão huyền cho các gia đình của họ nếu thỏa thuận không thành.

Trong khi đó, kênh 12 của Israel đưa tin, việc trì hoãn triển khai thỏa thuận bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết lẫn nhau về “luật chơi” trong 4 ngày tạm dừng giao tranh. Dẫu vậy, không có quan chức Israel nào bày tỏ lo ngại rằng toàn bộ thỏa thuận với Hamas đã sụp đổ.

Thủ tướng Israel Netanyahu trước đó khẳng định, Tel Aviv có ý định nối lại hoạt động quân sự ở Dải Gaza sau lệnh ngừng bắn tạm thời và sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đã đặt ra.