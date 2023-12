{"article":{"id":"2223053","title":"Video quân đội Israel đánh sập tòa án chính ở Dải Gaza","description":"Quân đội Israel đã đánh sập Điện Công lý - tòa án chính của lực lượng Hamas tại Gaza, sau khi giành quyền kiểm soát tòa nhà này hồi tháng 11.","contentObject":"<p>Theo The Times of Israel, trong ngày 4/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh đánh sập Điện Công lý ở thành phố Gaza. Tòa nhà này được sử dụng làm để làm tòa án chính cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\" target=\"_blank\">Hamas</a> tại Dải Gaza.</p>

<p>Một số binh lính Israel tiết lộ, họ đánh sập tòa nhà bằng thuốc nổ để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7/10.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00ULTR.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Video: X</em></p>

<p style=\"text-align: left;\">Theo hãng thông tấn Anadolu, Điện Công lý cao 7 tầng, được xây dựng bằng nguồn vốn từ Qatar. Sau khi khánh thành năm 2018, tòa nhà được điều hành bởi cơ quan tư pháp và Tòa án Tối cao ở Dải Gaza. Tháng 11 năm nay, Lữ đoàn Nahal của Israel đã giành quyền kiểm soát tòa nhà này sau khi tiến vào thành phố Gaza.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Tel Aviv đã tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza. Cơ quan Y tế khu vực cho biết, hiện đã có ít nhất 15.800 người thiệt mạng và hơn 42.000 người bị thương vì các cuộc tập kích của Israel.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/court-idf-248.jpeg?width=768&s=mNsvc_2xvv6P5-H8kNfnSw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/court-idf-248.jpeg?width=1024&s=D8QSSRdyLxyEDuDRSvFddg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/court-idf-248.jpeg?width=0&s=7Yn3NnEUc4tu0fMQMKkDxg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/court-idf-248.jpeg?width=768&s=mNsvc_2xvv6P5-H8kNfnSw\" alt=\"court_IDF.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/court-idf-248.jpeg?width=260&s=dQdOzral0GdgBwwURAJHOw\"></picture>

<figcaption>Quân đội Israel kiểm soát Điện Công lý vào tháng 11/2023. Ảnh: X</figcaption>

</figure>

