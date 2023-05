Video: The Times and The Sunday Times

Theo trang CBS News, một chiếc xe tải chở hàng đã lao vào hàng rào an ninh tại Quảng trường Lafayette ở phía trước Nhà Trắng vào lúc 22h tối 22/5. “Đó là một chiếc xe tải U-Haul, từ hướng đường H, đã cố đâm vào khuôn viên Nhà Trắng”, một nhân chứng kể lại tình huống khi đó.

Chiếc xe tải cố lao qua hàng rào an ninh. Ảnh: The Times and The Sunday Times

Thông cáo từ Giám đốc truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Anthony Guglielmi cho biết, viên tài xế điều khiển chiếc xe trên đã bị bắt giữ và không có ai bị thương trong vụ việc này. Cơ quan này sau đó nhanh chóng điều động nhân lực phong tỏa một số con đường xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

“Không có bất kỳ nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ hay làm việc trong Nhà Trắng bị thương, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được chúng tôi điều tra. Người tài xế có thể đã cố tình tông xe vào hàng rào an ninh”, ông Guglielmi viết trên Twitter.

Nhà Trắng tiết lộ về thu nhập và các khoản nợ của ông Biden Thu nhập của Tổng thống Biden trong năm 2022 không thay đổi nhiều so với năm trước, dù tiền bản quyền sách của ông có sụt giảm.

Tổng thống Hàn Quốc trổ tài hát tại quốc yến ở Nhà Trắng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đích thân hát một phần ca khúc “American Pie” sau khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị trong quốc yến diễn ra vào tối ngày 26/4 tại Nhà Trắng.