{"article":{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","contentObject":"<p>Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bà là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên mà bà thăm chính thức trên cương vị mới.</p>

<p>Sáng 1/12, <a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-vuong-dinh-hue-C000941.html\" target=\"_blank\">Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ</a> đã chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Samdech Khuon Sudary nhấn mạnh, chuyến thăm mang tính biểu tượng thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng. Campuchia luôn coi thành công của Việt Nam là thành công của Campuchia.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231125-dsc-4307-997.jpg?width=768&s=exXb44vosq2Cuh_8RM5Q1w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231125-dsc-4307-997.jpg?width=1024&s=V636VqSjRSK8NEzWm1BV7Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231125-dsc-4307-997.jpg?width=0&s=CoDitru-rfGbyb4nNbNtXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231125-dsc-4307-997.jpg?width=768&s=exXb44vosq2Cuh_8RM5Q1w\" alt=\"011220231125 dsc 4307.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231125-dsc-4307-997.jpg?width=260&s=qiXS-Gtse-XQJD6nNbeRbw\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia tại lễ đón. Ảnh: Quốc hội</figcaption>

</figure>

<p>Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã điểm lại trong nhiều thập kỷ qua, tình hữu nghị hợp tác song phương <a href=\"https://vietnamnet.vn/viet-nam-campuchia-tag12479157997000204761.html\" target=\"_blank\">Campuchia - Việt Nam</a> luôn được củng cố phát triển mạnh mẽ.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Campuchia nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ tiếp nối, phát triển mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, gần gũi, tin cậy lẫn nhau giữa hai đất nước.</p>

<p>Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả. Quan hệ chính trị tin cậy được duy trì, là nòng cốt định hướng cho quan hệ hợp tác hai nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231148-dsc-4484-998.jpg?width=768&s=Qz87puiqjsRvq9GY4kuwUg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231148-dsc-4484-998.jpg?width=1024&s=k8Wq3tBb847nB430wKUffg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231148-dsc-4484-998.jpg?width=0&s=4kFc2GbFBNe7R1Q85Agmow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231148-dsc-4484-998.jpg?width=768&s=Qz87puiqjsRvq9GY4kuwUg\" alt=\"011220231148 dsc 4484.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231148-dsc-4484-998.jpg?width=260&s=1xxFXpttu3t6Msk4nVq9lg\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Campuchia. Ảnh: Quốc hội</figcaption>

</figure>

<p>Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước.</p>

<p>Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển rất tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục, năm 2022 đạt tới 10 tỷ USD....</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Campuchia tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong phát triển đất nước.</p>

<p>Nhấn mạnh đây là quyết tâm chính trị rất cao của Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với sự nỗ lực của Campuchia, sự hợp tác và đoàn kết keo sơn giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Campuchia sẽ đạt được mục tiêu đặt ra.</p>

<p>Việt Nam luôn coi thành tựu của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia là nguồn cổ vũ to lớn với Việt Nam và cũng là thành tựu của chính Việt Nam.</p>

<p><strong>Giữ vững truyền thống hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau </strong></p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231104-dsc-4568-999.jpg?width=768&s=lTibA97NUsHsQDngv5nQTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231104-dsc-4568-999.jpg?width=1024&s=ttc6M-3QUcTEcjv4xkg64Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231104-dsc-4568-999.jpg?width=0&s=ujzUUwx4cl7n9whQXdlecw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231104-dsc-4568-999.jpg?width=768&s=lTibA97NUsHsQDngv5nQTA\" alt=\"011220231104 dsc 4568.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231104-dsc-4568-999.jpg?width=260&s=YoVDD_wLnccwbWST3VHvFg\"></picture>

<figcaption><strong>Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị hai nước và việc trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Ảnh: Quốc hội</strong></figcaption>

</figure>

<p>Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá, thành công của mỗi nước có đóng góp từ sự hợp tác rất chặt chẽ giữa hai nước. Các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước cần tiếp tục coi trọng giữ vững truyền thống hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu chung, thực hiện thật tốt phương châm \"láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài\".</p>

<p>Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.</p>

<p>Cảm ơn Campuchia đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng sở tại.</p>

<p>Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Campuchia luôn quan tâm, dành sự hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Campuchia, trong đó có người Việt Nam. Với cộng đồng người Campuchia gốc Việt còn thiếu giấy tờ pháp lý, Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua pháp luật về dân sự.</p>

<p>Hai Chủ tịch Quốc hội cùng bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân; giao thông, vận tải; du lịch; hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân giới, phân giới cắm mốc 16% đường biên giới còn lại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231151-dsc-4500-1000.jpg?width=768&s=jLlaWDNf10-Fzd0eb2u6-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231151-dsc-4500-1000.jpg?width=1024&s=Cu3jQ1AUepAVALsdieol_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231151-dsc-4500-1000.jpg?width=0&s=-Ybtg0ACjIpdwAiPefGC8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231151-dsc-4500-1000.jpg?width=768&s=jLlaWDNf10-Fzd0eb2u6-g\" alt=\"011220231151 dsc 4500.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/011220231151-dsc-4500-1000.jpg?width=260&s=L225aJi78OZcQ4pSjTvqJA\"></picture>

<figcaption>Ảnh: Quốc hội</figcaption>

</figure>

<p>Về hợp tác Nghị viện, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật. Hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Quốc hội trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.</p>

<p>Đồng thời hai bên duy trì cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), trước mắt phối hợp với Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước lần thứ nhất tại Lào và hội nghị tiếp theo tại Việt Nam.</p>

<p>Cùng với đó tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại diễn đàn đa phương như: AIPA, IPU, APPF và các tổ chức nghị viện đa phương khác.</p>

Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-2221669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221433","title":"Thủ tướng và phu nhân đến Dubai, bắt đầu các hoạt động hội nghị COP28","description":"Rạng sáng 1/12 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Al Maktoum thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-2221433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221385","title":"Những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước","description":"Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa và để lại dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ phát triển tốt đẹp ở mức độ cao giữa Việt Nam – Nhật Bản.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-2221385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-1648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221045","title":"Chính sách mới: Tăng trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ","description":"Từ tháng 12 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc...","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-2221045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-845.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220894","title":"Giám sát tối cao để giải bài toán 'có tiền mà không tiêu được' cho địa phương","description":"Trên thực tế, khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương là hoàn toàn đúng, nhưng thủ tục quá rườm rà khiến địa phương “có tiền mà không tiêu được”. Với sự giám sát có nhiều đổi mới của Quốc hội, đã kịp thời giải quyết các khó khăn.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-2220894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-935.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221369","title":"Cải cách tiền lương cùng với tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024","description":"Quốc hội quyết nghị từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-1-7-2024-2221369.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-172024-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:59:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221283","title":"Chuyển đổi số báo chí, xuất bản là nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ độc giả","description":"Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc chuyển đổi số báo chí, xuất bản là một nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-2221283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-1530.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:13:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221307","title":"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chi nhánh ngân hàng, hợp tác sản xuất ô tô điện ở Việt Nam","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao, đề xuất thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô điện, mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-2221307.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221201","title":"Thủ tướng thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chủ tịch Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ mời Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan xưởng lắp ráp máy bay chiến đấu, xem trình diễn máy bay và tham quan khu vực trưng bày một số loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu...","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-2221201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-1359.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:40:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221205","title":"Gói thầu 35.000 tỷ ở sân bay Long Thành là tiêu biểu hợp tác của DN Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chia sẻ với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-thau-35-000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-2221205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/goi-thau-35000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-1211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:09:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221266","title":"Chủ tịch nước và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản","description":"Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động tại tỉnh Fukuoka.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-2221266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:00:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220998","title":"Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để các tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ phát triển ở Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-2220998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-727.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220972","title":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam","description":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-2220972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:15:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220951","title":"Gặp kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nhắc câu hát đi vào tâm khảm mỗi người Việt","description":"Gặp bà con kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng dẫn lại câu hát đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-2220951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-913.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220858","title":"Từ chất vấn đến giải cứu ‘con đường tử thần’","description":"Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh bởi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ những chất vấn đến cùng của đại biểu Quốc hội, vấn đề được tháo gỡ khi một con đường mới sẽ được xây dựng...","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220933","title":"Việt Nam đóng góp 500.000 USD cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine","description":"Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về việc Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-dong-gop-500-000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-2220933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-dong-gop-500000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-1663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220514","title":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-2220514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-1398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220830","title":"Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Nhật là lương duyên trời định","description":"Tại Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ca ngợi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối \"lương duyên trời định. Hai nước cùng là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-2220830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-915.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220806","title":"Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương","description":"Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-ta-pham-ngoc-phuong-giu-chuc-tro-ly-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-2220806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dai-ta-pham-ngoc-phuong-giu-chuc-tro-ly-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-1161.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220708","title":"Hình ảnh Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Sáng 29/11 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-tho-nhi-ky-2220708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ledon4-1113.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:57:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photostory.svg","avatarIconPosition":6,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000008"},{"id":"2220701","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trình diễn Vovinam và Võ đạo Nhật Bản","description":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã cùng thưởng thức màn trình diễn kiếm thuật, quyền thuật, đối kháng... của các võ sinh Nhật Bản và Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-2220701.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-1019.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:44:01","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220685","title":"Đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá với hàng hóa Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau, dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá, dịch vụ của đối tác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-2220685.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:53:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220660","title":"Báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất Quốc hội họp bất thường đầu năm 2024","description":"Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay đang báo cáo cấp có thẩm quyền để Quốc hội có kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 xem xét một số nội dung quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-cao-cap-co-tham-quyen-de-xuat-quoc-hoi-hop-bat-thuong-dau-nam-2024-2220660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/bao-cao-cap-co-tham-quyen-de-xuat-quoc-hoi-hop-bat-thuong-dau-nam-2024-746.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:38:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220642","title":"Người dân đã có căn cước công dân không bắt buộc phải thu thập mống mắt","description":"Với người dân đã có thẻ căn cước công dân có giá trị, hiệu lực thì không phải cấp đổi thẻ, không phải tích hợp thông tin về mống mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-da-co-can-cuoc-cong-dan-khong-bat-buoc-phai-thu-thap-mong-mat-2220642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-dan-da-co-can-cuoc-cong-dan-khong-bat-buoc-phai-thu-thap-mong-mat-709.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

