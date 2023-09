Mục tiêu của chương trình là nhằm tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn tới đông đảo học sinh, sinh viên mô hình di chuyển xanh an toàn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời lan toả xu hướng sống xanh tới thế hệ trẻ. Thông qua chương trình, học sinh ở cấp THPT sẽ được phổ biến kiến thức về luật giao thông đường bộ, tìm hiểu về các mô hình chuyển đổi xanh trong giao thông, thực hành lối sống xanh và kỹ năng lái xe điện an toàn, đồng thời đóng góp vào mục tiêu quốc gia Net Zero - giảm phát thải ròng về 0 thông qua việc điều chỉnh hành vi, thói quen khi tham gia giao thông.

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty VinFast phối hợp triển khai thí điểm trong năm học 2023 - 2024 tại các trường THPT ở 5 địa phương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hoá và Hải Phòng.

Cụ thể, VinFast sẽ hỗ trợ các trường lắp đặt trạm sạc xe máy điện, giúp khuôn viên trường trở nên xanh hơn, hiện đại và an toàn hơn. VinFast cũng sẽ tài trợ kinh phí để thiết lập Góc Sống Xanh nhằm phổ biến kiến thức, thông tin về chuyển đổi xanh, lan toả thông điệp ý nghĩa về xu hướng sống xanh tới thế hệ trẻ, đồng thời tài trợ các hoạt động ngoại khóa, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Hàng năm, VinFast sẽ tổ chức ngày hội đào tạo kỹ năng lái xe điện an toàn cho học sinh trong trường, chuẩn bị hành trang cho các em tham gia giao thông an toàn, trở thành một công dân của thế hệ xanh đóng góp tích cực vào hành trình kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam.

Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, chương trình sẽ được tổng kết, đánh giá kết quả và xem xét mở rộng quy mô ra toàn quốc.

Phát biểu tại lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023 - 2024, bà Bùi Kim Thuỳ - Phó Tổng giám đốc VinFast cho biết: “Thông qua từng hành động nhỏ như hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, lựa chọn xe đạp, xe máy điện, xe buýt điện để di chuyển, chúng ta đang từng ngày đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải ròng của Chính phủ. Với vai trò là nhà sản xuất xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, VinFast vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ chung tay kiến tạo tương lai xanh cho các thế hệ mai sau”.

Chương trình “Tự hào cùng bạn kiến tạo thế hệ xanh” phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia là một hoạt động thiết thực của VinFast nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động của Quỹ Vì tương lai Xanh đang được triển khai đồng loạt ở nhiều lĩnh vực. Với mỗi chiếc xe máy điện bán ra, VinFast sẽ đóng góp 50.000 đồng vào Quỹ, trong khi với ô tô điện, VinFast sẽ đóng góp 1 triệu đồng trên mỗi xe bán ra.

Song song đó, VinFast cũng đang triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho các dự án vì môi trường thông qua Quỹ Vì tương lai Xanh do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Thế Định