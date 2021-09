MS 2021.255

Dù đã bán hết tài sản nhưng gia đình vẫn không lo đủ chi phí điều trị bệnh ung thư xương cho Thành. Dịch Covid-19 bủa vây, khó khăn càng tăng lên gấp bội.

Cầm điện thoại trên tay gọi đến bạn bè hỏi thăm về năm học mới, em Quan Tiến Thành (14 tuổi, quê Tuyên Quang) không khỏi chạnh lòng. Đáng ra, nếu không mắc căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo, giờ này cậu trò nhỏ đã có thể cùng các bạn bước vào năm học cuối cùng tại trường THCS Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Thành đã mất một bên chân vì căn bệnh ung thư xương

Bi kịch bắt đầu thời điểm kết thúc học kỳ I năm học 2020 - 2021, Thành cùng bạn bè tham gia buổi lao động ngoại khoá ở trường trước kỳ nghỉ Tết. Mải đùa nghịch, cậu bé đập chân vào xe sắt dùng chở đồ lao động. Cú va chạm khiến chân em sưng to.

Bố của Thành, anh Quan Văn Nông đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám. Qua một số xét nghiệm, bác sĩ nghi ngờ căn bệnh hiểm nghèo. Thực chất việc đập chân vào xe sắt chỉ là nhất thời, còn khối u đã phát triển trong xương chân của em từ rất lâu rồi.

Anh Nông cố níu giữ chút hy vọng bằng việc đưa con tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra lại, song kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai còn khuyên anh nên để con phẫu thuật cắt chân nhằm giữ được tính mạng.

Thương con quá nhỏ đã đứng trước tương lai tàn tật, người cha đau khổ, lưỡng lự nhiều tháng trời. Chỉ đến khi các phương pháp điều trị bằng Đông y không đem lại kết quả, thậm chí khiến bệnh tình nặng hơn, anh mới đưa con đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).

Bản thân Thành cũng không muốn bị cắt chân. Nghĩ đến cảnh phải chống nạng, em sợ hãi tột cùng. Thế rồi, khi khối u tàn phá từ bên trong cơ thể, nỗi đau thấu trời khiến em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, đành xin bố cho mình làm phẫu thuật.

Ngày 16/8/2021, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cắt chân trái cho Thành. Ca mổ thành công song đến nay, em vẫn chưa thể phục hồi để truyền hoá chất do dịch từ vết mổ chảy ra nhiều.

Bán hết trâu và dê cũng không đủ tiền chữa bệnh

Cả hành trình dài theo con chữa bệnh khiến kinh tế gia đình anh Quan Văn Nông kiệt quệ. Bởi gia tài của nhà anh chỉ có trâu và dê đều đã bán để đổi lấy 40 triệu đồng cho con phẫu thuật. Vốn là người dân tộc Tày, đất đai không mấy giá trị, bán hết gia súc, vợ con anh ở quê không còn gì cày cấy, đối mặt với những cơn đói.

Không những vậy, dịch Covid-19 xuất hiện, anh không thể xoay sở vay mượn được nữa vì ai cũng khó khăn, cũng không thể đi làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nằm trên giường, Thành buồn bã nghĩ tới cảnh bạn bè đang được đến trường, chơi đùa vui vẻ. Bệnh tật cướp mất tuổi thơ hồn nhiên của con, chực chờ cướp đi tính mạng của đứa trẻ vẫn đang độ tuổi khát khao được sống.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Quan Tiến Thành đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mở ví ra, anh Nông thở dài khi thấy mình chỉ còn vài đồng lẻ, đủ để mua bánh mì cho con ăn cầm chừng. Làm cha mà không lo được cho con, anh cảm thấy bất lực, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má khắc khổ.

Nhắc tới hoàn cảnh hai cha con, bác sĩ điều trị trực tiếp cho Thành chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình rất bi đát, con vẫn có hy vọng sống nhưng bởi không có tiền, người cha không biết phải làm thế nào cứu con. Rất mong cộng đồng có thể chung tay, giúp đỡ em Thành".

Phạm Bắc

