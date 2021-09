MS 2021.253

Giây phút cuối đời, anh Nhị vẫn không thể yên tâm nhắm mắt khi cậu con trai 4 tuổi của mình vẫn đang chống chọi với bệnh ung thư máu ác tính. Nước mắt người cha lăn dài trên gò má tận lúc trái tim ngừng đập.

Hai cha con mắc bệnh ung thư

Kể từ ngày chồng mất, chị Hà Thị Dăm (SN 1983, quê Lai Châu) vẫn đau đáu khi chưa thể về nhà làm cúng tháng cho người đã khuất. Bởi lẽ, chị vẫn đang cùng con vật lộn với căn bệnh ung thư máu nơi Viện huyết học và truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Cậu bé Phan Phúc Tuấn (4 tuổi) vừa mồ côi cha, lại gánh chịu nỗi đau bệnh tật

Câu chuyện về gia đình chị khiến những người lắng nghe đều cảm thấy xót xa. Vợ chồng chị là người dân tộc Thái, sinh sống tại một bản nghèo ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Quanh năm làm nương rẫy, kiếm gạo chỉ đủ ăn qua ngày.

Chồng chị Dăm, anh Phan Văn Nhị (SN 1979) tranh thủ lúc nông nhàn, làm nghề tự do quanh địa bàn xã. Thu nhập chẳng đáng là bao, cuộc sống gia đình vô cùng chật vật.

Giữa lúc còn nhiều khó khăn, tháng 2/2019, anh Nhị phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Chị Dăm chạy vạy khắp nơi, hỏi vay tiền lo cho chồng điều trị nhưng bệnh tình của anh vẫn không hề thuyên giảm.

Căn bệnh hiểm nghèo một lần nữa “gõ cửa” gia đình khi tháng 10/2020, con trai út của anh chị là bé Phan Phúc Tuấn (4 tuổi) mắc ung thư máu dòng L2. Nghe bác sĩ kết luận, người mẹ khốn khổ như ngã gục. Gạt nước mắt, chị theo con rong ruổi trên hành trình tìm sự sống suốt những ngày ở Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Tháng 5/2021, căn bệnh ung thư của anh Nhị bước vào giai đoạn cuối. Hình ảnh người chồng trong cơn hấp hối vẫn cố dặn dò vợ in sâu vào tâm trí chị: "Em cố sống để trả nợ cho người ta, chăm sóc các con nhé". Nước mắt anh trào ra ướt đẫm hai bên gò má tận lúc trái tim ngừng đập.

Bán đất cũng không đủ tiền trả nợ

Chồng mất đi để lại gánh nặng kinh tế cho chị Dăm. Ngoài số nợ 55 triệu đồng vay mượn trang trải chi phí điều trị và ma chay cho chồng, chị còn lo lắng những ngày sắp tới. Bởi, bệnh tình của Tuấn ngày một nặng hơn, dù chị đã bán ruộng để lấy tiền trang trải nhưng vẫn không đủ.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Dăm khiến nhiều y bác sĩ trong bệnh viện không khỏi thương xót. Mọi người tìm cách hỗ trợ chi phí, nhưng suốt thời gian này, nhiều khoản phát sinh khiến chị Dăm lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn đủ sức xoay sở.

Đứng trước nguy cơ con phải dừng điều trị, dịch bệnh căng thẳng kéo dài, chị bật khóc trong bất lực. Căn nhà tồi tàn nơi quê nhà lợp tạm bợ không chống chọi nổi mưa gió, cả tài sản chỉ còn 1 sào ruộng để lo cái ăn cho cả nhà. Mẹ con chị không biết trông mong vào đâu.

Hoàn cảnh đáng thương của em Phan Phúc Tuấn đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Đôi mắt rưng rưng, chị đau đáu nhớ lại những lời chồng trăn trối: “Anh ấy mất đi vẫn cố dặn dò tôi lo cho con vì nghĩ con mới có 4 tuổi còn nhỏ mà mắc bệnh này khổ lắm. Con quá thiệt thòi khi không còn bố rồi. Vậy mà giờ tôi sợ mình không đủ sức nữa".

Nơi quê nhà, chị Dăm còn hai đứa con vẫn đang ngóng chờ mẹ và em trở về. Các con đều phải bỏ học vì nghèo, nay cái ăn cũng không đảm bảo, hàng ngày chỉ cầm cự bằng cháo loãng cầm hơi.

Ông Phan Hạnh Minh, Trưởng bản Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xác nhận: "Gia đình nhà chị Hà Thị Dăm thuộc vào diện hộ nghèo, chồng mất do bệnh, con trai 4 tuổi bị ung thư máu. Hiện tại, chị Dăm đang chăm sóc Tuấn ở bệnh viện dưới Hà Nội. Rất mong cộng đồng có thể hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con chị".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Dăm, ở bản Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0348924325.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.253 (Phan Phúc Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436