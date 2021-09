MS 2021.257

Hơn 1 năm ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư máu, tình trạng của em Tuấn vẫn chưa được cải thiện. Đau lòng hơn, đúng lúc này, bố em phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Xen lẫn trong cuộc trò chuyện với chị Đinh Thanh Hoa (tổ 2 khu Đề Ngữ, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) là tiếng khóc nấc không cách nào nén lại. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang bất lực chứng kiến chồng và con mình đối diện với nguy hiểm, không cách nào cứu chữa.

Em Tuấn lâm vào cảnh nguy kịch khi mắc phải căn bệnh ung thư máu

Con trai chị Hoa, em Đinh Anh Tuấn vừa bước qua tuổi 20, vốn dĩ có cả một tương lai rộng mở phía trước. Một loạt tai ương bất ngờ ập đến, đẩy gia đình em vào cảnh kiệt quệ, mất sạch nhà cửa. Không những thế, hai thành viên trụ cột của gia đình còn lâm trọng bệnh, khả năng chạy chữa gần như không có.

Tháng 4/2020, Tuấn khi đó là du học sinh Nhật Bản. Để có tiền cho con sang nước ngoài, chị Hoa đã vay hơn 300 triệu đồng, nuôi hy vọng con sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng vừa đóng tiền học năm thứ 2, Tuấn bỗng dưng đổ bệnh. Em cảm thấy mệt mỏi, chảy máu chân răng không cầm được.

Do không muốn bố mẹ lo lắng, Tuấn âm thầm đi khám tại một bệnh viện. Các bác sĩ kết luận em mắc bệnh ung thư máu. Giữa nơi đất khách quê người không có nổi một người thân bên cạnh, em một mình nhập viện trong nỗi cay đắng và cô độc.

Cũng vì không có bảo hiểm nơi xứ người, khi mới nằm viện ít ngày, Tuấn đã chịu số tiền viện phí lên đến 360 triệu đồng. Không tiếp tục gắng gượng được nữa, em buộc lòng phải gọi về nhà thông báo tình hình. Chị Hoa hết sức bàng hoàng, đành bán căn nhà đang ở, lấy tiền gửi sang Nhật thanh toán toàn bộ viện phí cho con được về Việt Nam.

Lúc này, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát dữ dội. Mặc dù mắc bệnh nặng nhưng khi xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà), Tuấn vẫn phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Sức khoẻ em càng trở nên suy yếu hơn. Qua thời gian cách ly, ngay lập tức Tuấn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Việt Trì (Phú Thọ) rồi chuyển sang Viện huyết học và truyền máu Trung ương điều trị.

Hai bố con cùng đổ bệnh

Từ khi về nước đến nay, Tuấn đã trải qua nhiều đợt truyền hoá chất "chết đi sống lại". Nhà cửa bán sạch, vợ chồng chị Hoa đành xin ở nhờ nhà nội để có chỗ chăm sóc con sau những ngày truyền hoá chất mệt nhoài. Trung bình cứ 15 ngày, chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cùng tiền viện phí cho Tuấn lên đến hơn 20 triệu đồng.

Số tiền vay mượn cho con nhanh chóng hết sạch, chưa biết khi nào mới trả được thì đến lượt bố của Tuấn phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Nghĩ thương con, anh lựa chọn ở nhà uống thuốc lá, nhường cơ hội sống cho con.

Tuy nhiên hiện tại, bệnh ung thư máu của Tuấn đã diễn biến quá nhanh dẫn đến nấm phổi, tiên lượng rất xấu. Gia đình đã hoàn toàn lâm vào bước đường cùng, không còn nổi 1 đồng cho con điều trị.

Bố con cùng đều mắc bệnh ung thư khiến cho gia đình lầm vào cảnh cùng cực

Nhắc tới hoàn cảnh của Tuấn, anh Nguyễn Đăng Năm - trưởng khu Đề Ngữ, xã Yên Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Gia đình chị Hoa thuộc diện khó khăn nhất vùng. Nhà cửa bán sạch chẳng còn gì cả, con ốm nguy kịch, bố lại ung thư gan. Không chỉ bà con lối xóm mà cả xã đều biết, cũng tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên khả năng của chúng tôi có hạn, mong sao các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ thêm cho họ".

