MS 2021.122

Kỳ nghỉ hè lớp 5 trở thành cơn ác mộng kéo dài của Yến Vy, khi căn bệnh lupus ban đỏ gây ra nhiều biến chứng.

Mỗi lần gặp Yến Vy, dù là ở bệnh viện hay trong căn nhà tôn chật hẹp, nóng nực, con vẫn cười dịu dàng. Cô bé sắp tròn 16 tuổi vẫn cứ mạnh mẽ, can trường chịu đựng, chống chọi lại bệnh tật. Tại Khoa Thận của Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện tại, con là bệnh nhân suy thận bị lupus ban đỏ cầm cự được lâu nhất.

Bé Yến Vy mỏi mệt sau 1 buổi chạy thận.

Năm Yến Vy 11 tuổi, sau nhiều ngày thấy con xanh xao, yếu ớt, chị Phương chỉ nghĩ rằng con ăn uống kém nên thiếu dinh dưỡng, dự định đưa đi bệnh viện khám rồi lấy thuốc bổ cho con uống. Chẳng thể ngờ, bé bị thiếu máu khiến bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp.

Chị Phương tâm sự: “Bé Yến Vy ngày nhỏ nhanh nhẹn, hoạt bát nên chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ con lại mắc bệnh nặng đến thế. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ nói bé bị lupus ban đỏ, phải lọc máu nhiều đợt.

Còn chưa điều trị khỏi thì bệnh của bé biến chứng dẫn đến huyết áp cao, teo não, thường hay co giật, rồi cả những lần phù phổi khiến con “thập tử nhất sinh”, cuối cùng là biến chứng sang suy thận. Từng vài lần bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần để đưa bé về, may mắn con vượt qua được”.

Đến tận bây giờ, người mẹ vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh con gái nhỏ bé, xanh xao, gầy gò, nằm hấp hối trên chiếc giường bệnh.

“Khoảng thời gian đó, cứ đến đêm mọi người đi ngủ hết, tôi lại chạy ra miếu thờ vái lạy cầu xin Mẹ Quan Âm. Rồi con vượt qua, như có phép màu cô ạ”, chị Phương nghẹn giọng.

Yến Vy cùng mẹ và em gái đang sống nhờ trong căn nhà nhỏ của bà ngoại. Căn nhà thậm chí còn chẳng có chỗ đặt bàn thờ cho ông và người bác mới mất của con.

Khi sức khỏe của Yến Vy hồi phục hơn chút, con được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị bệnh thận. Vợ chồng chị Phương đề xuất phương án ghép thận cho con gái, hi vọng con có thể trở lại với cuộc sống bình thường, đáng tiếc sức khỏe của con chẳng đủ điều kiện.

Yến Vy đã chạy thận suốt 4 năm nay. Tần suất nhập viện để chạy thận cứ tăng dần, mà số lần phải đưa vào lọc máu cấp cứu cũng chẳng bớt. Nhìn những vết sẹo do kim chuyền máu đã chai sạn, chúng tôi chẳng thể cầm lòng, thương cô gái nhỏ bé.

Vài tháng trước, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm máu của con, màng lọc máu thông thường không đạt được hiểu quả tối ưu, còn nhiều cặn. Đó là lí do mà con thường xuyên bị thiếu máu. Bác sĩ khuyên gia đình nên thay tấm màng lọc dùng một lần, thay vì tái sử dụng 6 lần như hiện tại. Chi phí cho 4 lần sử dụng màng lọc mới chỉ hơn 10 triệu đồng. Thế nhưng đối với gia đình chị Phương hiện tại, đó là con số quá lớn.

Trước đây, chị Phương làm công nhân môi trường, thu nhập tuy không cao nhưng ổn định. Chồng chị bị bệnh tim nhưng vẫn chịu khó làm thuê làm mướn, 2 vợ chồng dành dụm xây được căn nhà cấp 4 trên mảnh đất cha mẹ chị cho. Thế nhưng bé Yến Vy đổ bệnh nặng. Bao nhiều tiền của dành dụm nhanh chóng bay sạch.

Căn nhà trong con hẻm sâu chẳng còn đồ đạc gì đáng giá.

Đáng thương cho số phận của cô bé học giỏi, hoạt bát.

Khi tiền vay mượn của anh em họ hàng cũng đã hết, vợ chồng chị phải bán căn nhà, vừa trả nợ, vừa chữa bệnh cho con. 5 năm đằng đẵng gắn với bệnh viện, số tiền bán nhà đã hết từ lâu, nợ nần lại chất chồng.

Giờ đây 3 mẹ con chị Phương đang sống nhờ trong căn nhà bằng tôn chật hẹp, dột nát của người mẹ già hơn 60 tuổi. Một mình chồng chị về quê Long An xin làm công cho chủ vườn thanh long. Thu nhập chỉ đủ tiền mua thuốc trợ tim cho chính anh.

“Giờ bé nằm viện miết, cả bà ngoại và ba bé đều không đủ sức chăm, nếu tôi bỏ mặc con để đi làm thì chắc bé chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa. Chúng tôi giờ cùng đường, chẳng biết đào ở đâu ra nổi 10 triệu đồng nữa rồi”, nói rồi, chị Phương đưa tay gạt mãi 2 hàng nước mắt mà chẳng ngừng.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 hoặc chị Trần Thị Trúc Phương; Địa chỉ: 252/4/54 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM; Điện thoại: 0934114959.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.122 (em Lê Trần Yến Vy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436