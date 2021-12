MS 2021.362

Bố tự tử lúc Long lên 1 tuổi, mẹ em chắt chiu nuôi nấng, chăm sóc các con. Mới đây, mẹ của Long đột tử. Cậu bé non nớt chạy sang hàng xóm kêu cứu mẹ trong bất lực.

Nằm ở bên kia đê nước, cách biệt với xóm làng, ngôi nhà của em Võ Văn Long (8 tuổi, trú xóm 9, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mấy ngày hôm nay chìm trong nỗi đau thương. Điều lo lắng nhất là cậu bé 8 tuổi đã trở nên hoảng loạn sau đêm chứng kiến mẹ mình đột tử trên giường ngủ.

Long là con trai của anh Võ Đình Văn và chị Lương Thị Loan (SN 1974). Khi Long vừa tròn 1 tuổi, anh Văn đột ngột qua đời, một mình chị Loan tần tảo, gánh gồng nuôi hai anh em lớn khôn. Anh trai của Long là Võ Đình Học (16 tuổi) đã nghỉ học, vào miền Nam làm thuê chưa được bao lâu, lại trúng đợt dịch bệnh phức tạp nên thất nghiệp.

Mới 8 tuổi, Long sớm chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ

3h sáng cách đây một tuần, chị Loan khó ngủ, tỉnh dậy nấu cơm cho con để kịp ra đồng cuốc cỏ thuê. Sau khi lo xong bữa sáng, chị thấm mệt, nằm xuống giường rồi lịm dần và mất trên giường ngủ.

Trong đêm mùa đông vắng vẻ, lạnh lẽo, Long trở mình tỉnh giấc thì thấy mẹ nằm bất động trên giường. Quá hoảng sợ, em bật dậy, cuống cuồng chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu mẹ trong bất lực.

Sau khi đưa tang mẹ, Long co ro khép mình sau căn nhà xuống cấp

Cái chết của mẹ đã ám ảnh trong em

Mẹ mất để lại vết thương lòng quá lớn đối với một đứa trẻ mới lên 8 tuổi. Vì quá ám ảnh về sự ra đi đột ngột của mẹ nên sau đám tang, cậu bé chỉ biết trốn sau góc nhà gào khóc, co ro thu mình lại.

Hễ ai nhắc đến mẹ, Long cúi gằm mặt xuống, ôm lấy chân mình, nói trong nước mắt: “Mẹ của em chết thật rồi. Hôm đó em ngủ dậy, thấy mẹ không cựa quậy, em gọi mẹ nhưng mẹ không đáp. Sợ quá nên em chạy băng vườn sang nhà hàng xóm để kêu mọi người cứu mẹ, nhưng không có ai cả, chỉ có bà hàng xóm mà bà lại đau chân, bà sang đến nơi thì mẹ chết rồi…”.

Em ngại tiếp xúc

Đôi chân đã băng vườn trong đêm tối chạy sang hàng xóm cầu cứu mẹ

Mẹ Long mất giữa đêm, một mình em bên cạnh mẹ, lạnh lẽo, cô quạnh. Gia đình không có tiền mua quan tài cho mẹ, bà con lối xóm đã kêu gọi mọi người giúp đỡ, hỗ trợ mua một chiếc áo quan. Ngày đưa tang, anh trai của Long từ miền Nam về phải ở nhờ nhà hàng xóm cách ly, không kịp chịu tang, lúc này cũng một mình Long cầm gậy quỳ lạy trước bàn thờ.

Chị Lương Thị Ánh Tuyết (dì ruột của Long) tâm sự: “Cách đây 7 năm, anh Văn tự tử không rõ nguyên nhân. Sáng sớm chuẩn bị dắt trâu ra đồng cày ruộng thì mọi người phát hiện anh thắt cổ tự tử ở chuồng trâu. Từ đó Long cũng không biết mặt bố mình là ai, chỉ nhìn qua di ảnh. Một mình chị Loan đi làm thuê, làm mướn nuôi hai đứa con thơ dại. Giờ chị mất, sau đám tang của mẹ, Long trở nên lầm lì, ít nói, thấy mọi người đến em chạy trốn, ngồi co ro khép mình”.

Gia tài của mẹ để lại cho hai anh em Long là căn nhà cũ nát

Ông nội của em đã 93 tuổi

Cô Đặng Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Giang cho biết: “Em Võ Văn Long là học sinh lớp 3B. Em sớm thiệt thòi từ nhỏ bởi lên 1 tuổi thì bố mất. Từ đó 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Nay chị Loan lại đột tử, bỏ lại hai anh em bơ vơ mất chỗ dựa trên cuộc đời.

Gia đình nội ngoại của Long vô cùng khó khăn. Ông nội em là Võ Văn Phong đã 93 tuổi. Ông bà ngoại thì già yếu, lại bị tai biến, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hoàn cảnh của Long vô cùng éo le, rất mong được sự động viên về tinh thần, vật chất cho em để em sớm vượt qua nỗi đau lớn”.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Võ Văn Long, trú xóm 9, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0975030294 (Chị Lương Thị Ánh Tuyết, dì ruột của Long)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.362 (Bé Võ Văn Long)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.