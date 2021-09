MS 2021.251

Dù cơ hội chữa trị bệnh ung thư vẫn còn, nhưng với hoàn cảnh gia đình kiệt quệ, Thế Việt có khả năng buộc phải dừng điều trị.

Khuôn mặt biến dạng sau một thời gian mắc bệnh ung thư má miệng, em Vũ Thế Việt (17 tuổi, quê ở Nam Định) dường như không còn nhận ra chính bản thân mình trong gương được nữa. Cuộc sống em đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày căn bệnh hiểm nghèo ập tới, cướp đi bao hy vọng về tương lai tươi sáng.

Em Vũ Thế Việt (17 tuổi) bị ung thư má miệng

Tháng 6/2021, má phải của Việt nổi hạch to. Sau khi bác sĩ chẩn đoán viêm phù nề tại bệnh viện huyện, điều trị 1 tuần không khỏi, Việt được bố đưa lên Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương kiểm tra kỹ hơn.

Nhận thấy ổ viêm bất thường, ngày 4/7 vừa qua, các bác sĩ tiến hành mổ cho em, gửi mẫu bệnh phẩm sang Đại học Y Hà Nội xét nghiệm. Kết quả cho thấy có tế bào ung thư. Cuối tháng 7/2021, Việt chuyển về Bệnh viện K Tân Triều làm sinh thiết một lần nữa. Lần này, bác sĩ chính thức kết luận em bị ung thư má miệng.

"Nghe con mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đau lòng lắm. Cả đêm không ngủ được, chỉ mong đây là giấc mơ. Nhưng rồi gia đình vẫn tiếp tục phải đối diện", chú Vũ Văn Tuyên (bố của Việt) chia sẻ.

Bước vào những đợt truyền hoá chất đầu tiên, từng giọt hoá chất thấm sau vào cơ thể bắt đầu gây ra những tác dụng phụ. Có những ngày cơn đau dày vò, giằng xé khiến Việt khổ sở không muốn sống nữa.

Nằm vật vã trên giường bệnh, miệng có khối u chèn ép, em không thể ăn uống được bình thường. Đối với bệnh nhân ung thư, truyền hoá chất khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vậy nhưng vì ăn uống khó khăn, Việt càng suy kiệt trầm trọng.

Mới trải qua nửa tháng, từ ngày 13/8 đến ngày 30/8, gia đình Việt đã tiêu hơn 11 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Tổng số tiền chi từ khi Việt phát bệnh đến nay, tính ra đã lên tới hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ đều phải vay mượn vì hoàn cảnh của em quá khó khăn.

Giữa lúc quá trình điều trị đang tiến triển tốt, Việt đứng trước nguy cơ phải về nhà vì cha mẹ đã cạn kiệt tiền. Mẹ em làm công nhân cho một công ty giày ở huyện Hải Hậu, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng, trang trải chi phí sinh hoạt cho cả nhà đã là quá sức. Trong khi đó, bố của Việt bị tai nạn lao động từ năm 1992, sức khoẻ suy giảm. Hiện chú Tuyên chăm con trên viện, mọi gánh nặng đều do mẹ em lo liệu.

Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, Việt đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Dịch Covid-19 bùng phát, người lao động gặp nhiều khó khăn. Dù rất muốn kiếm công việc nào đó làm thêm, xoay sở chút tiền lo cho con nhưng chú Tuyên cũng lực bất tòng tâm. Chưa kể dịch kéo dài, những người thân quen cũng không còn đủ sức để tiếp tục cho chú vay mượn.

Đứng trước cái chết đang dần đe doạ, bản năng sống trong Việt trỗi dậy. Em khao khát được quay trở lại như trước kia, khi bản thân còn khoẻ mạnh, nhiều hoài bão ấp ủ. Thế nhưng căn nhà xác xơ đã không còn gì đáng giá, cha mẹ gần nửa đời người không được một ngày nghỉ ngơi, em lại sợ hãi muốn buông xuôi. Hoàn cảnh em Vũ Thế Việt đang cần lắm sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chú Vũ Văn Tuyên, ở xóm Cường Sơn, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0989376553.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.251 (Vũ Thế Việt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436