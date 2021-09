MS 2021.249

Cha mẹ mắc bệnh nan y phải nằm liệt giường, với mong muốn đỡ đần chút chi phí thuốc thang, em Đại xin làm phụ hồ. Không may tai nạn ập đến khiến người con trai hiếu thảo lâm vào cảnh khốn đốn.

Anh Cao Văn Thành (SN 1991, ở thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) ngồi bần thần trong căn nhà cũ nhuốm màu ảm đạm. Tai hoạ liên tiếp ập đến khiến gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn, không kịp trở tay.

Ông Cao Văn Xây mắc nhiều căn bệnh, biến chứng mất sức lao động

Cha anh Thành, ông Cao Văn Xây (SN 1958) nhiều năm nay mắc chứng tiểu đường, biến chứng nặng nề. Ngoài ra, ông Xây bị thoái hoá đốt sống tuỷ, bệnh tật chồng chất buộc phải nằm liệt một chỗ, không đi lại vận động được. Mọi sinh hoạt đều do các con hỗ trợ.

5 năm trước, mẹ anh Thành là bà Cao Thị Vuốt (SN 1958) bị ứ nước ở thận. Khi đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện ra bệnh suy thận. Điều trị bằng thuốc được 2 năm, bà Vuốt mắc thêm bệnh tim, sau 2 lần mổ thì lần thứ 3 phải đặt ống stein.

Bệnh tim vừa điều trị chưa được bao lâu, căn bệnh suy thận bước vào giai đoạn 4, buộc bà Vuốt phải đóng cầu tay chạy thận thường xuyên. Do Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng chưa đủ trang thiết bị nên anh Thành cùng mẹ lặn lội vào tận Bệnh viện Hồng Đức (TP.HCM) để chạy thận hàng tháng.

Bà Cao Thị Vuốt (63 tuổi) bị suy thận

Trung bình bà Vuốt chạy thận 2 ngày/lần. Cùng với đó, chi phí điều trị phát sinh quá lớn, trung bình 7-8 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền sinh hoạt, đi lại, nhà trọ của 2 mẹ con dù tằn tiện cũng hết hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Những ngày tháng ở tại TP.HCM, trong lúc chờ mẹ chaỵ thận, anh Thành lại rong ruổi khắp các con phố mong kiếm được việc làm tạm thời, kiếm được chút tiền trang trải.

Thời điểm tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn TP.HCM, gia đình anh Thành rất lo lắng. Lúc này, Bệnh viện Đa khoa 2 tỉnh Lâm Đồng kịp thời trang bị những thiết bị y tế cần thiết, bà Vuốt đã có thể chạy thận tại đây.

Bất hạnh chưa buông tha cho gia đình khốn khổ khi mới đây, trong lúc làm phụ hồ, em trai anh Thành là Cao Văn Đại (SN 1993) bị cây xi măng đổ vào người, gãy đốt sống tuỷ và đa chấn thương.

Tai nạn bất ngờ khiến các dây thần kinh trong cơ thể Đại bị tê liệt. Hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch song bộ phận sinh dục bị liệt, phải dùng đến ống xông bàng quang, không thể sinh hoạt như bình thường. Các bác sĩ đang tìm cách đánh thức dây thần kinh của Đại nhằm phục hồi cho em nhưng đến nay vẫn không mấy khả quan.

Cả 3 người thân nằm viện, hoàn cảnh của anh Cao Văn Thành đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Để lo khoản tiền 60 triệu đồng chạy chữa cho Đại, gia đình anh Thành phải bán đi gần hết tài sản. Nghĩ đến khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay chữa bệnh cho mẹ, lại thêm hoàn cảnh hiện tại, anh Thành không giấu nổi đau khổ: "Cha mẹ tôi một đời vất vả, nhận nuôi tôi từ khi 11 tuổi, đối xử với tôi như con đẻ. Nay thấy cha mẹ bệnh tật, em trai ốm đau, bản thân không giúp được gì, tôi bất lực quá".

Sức khoẻ mẹ ngày càng suy giảm, bố nằm liệt giường, em trai tai nạn chưa biết khi nào phục hồi, không còn tài sản gì để bán hay cầm cố, anh Thành lo lắng trước những tháng ngày sắp tới. Lúc này đây, gia đình khốn khổ ấy đang rất cần sự hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

