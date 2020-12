MS 2020.333

“Khi tôi tìm được bé Khải ở bệnh viện, máu đỏ cả khuôn mặt và áo của con, khô cứng. Tôi phải dùng đết gói khăn ướt mà cũng không lau hết được. Đau xót đứt lòng cô ơi”, một người thân của bé Khải chia sẻ.

Không chỉ con mắt trái, mà ngay cả tính mạng của Khải, bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng.

Bé Mơ Num Châu Ngọc Khải đen nhẻm, nhỏ thó nằm lặng im trên giường bệnh, sinh mệnh yếu ớt. Bác sĩ Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, con nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu, xuất huyết não, hôn mê, vết thương dài từ hố mắt trái xuyên bán cầu não phải, chảy máu não.

Sau khi phẫu thuật, bé Ngọc Khải vẫn còn hôn mê, tri giác kém, tiên lượng nặng. Bác sĩ cố gắng giữ lại nhãn cầu, nhưng vẫn chưa thể nói trước việc có giữ được mắt trái cho con hay không.

Đã gần một tuần nhưng chị Mơ Num Ka Ngô, mẹ của Khải vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa. Nhìn đứa trẻ non nớt gắn đầy máy móc, con mắt trái bị sưng lồi ra, 2 hàng nước mắt chảy trong vô thức, chúng tôi không thể nén được sự thương cảm, lại càng đau lòng hơn khi biết hoàn cảnh của gia đình con.

Bác sĩ Khoa Hồi sức đang thăm khám cho bé Khải.

Tri giác của con có phục hồi so với lúc mới vào viện, tuy vẫn còn rất yếu.

Cách đây khoảng 5 tháng, chồng của chị Ngô đột ngột tử vong do bị đâm trong cuộc xung đột, cãi cọ với họ hàng. Chị Ngô phải cắn răng gửi 3 đứa con cho người chị cả sống đơn thân cách nhà 1km chăm sóc để đi làm kiếm sống. Đứa con trai lớn năm nay 10 tuổi đang học lớp 5. Còn 2 đứa nhỏ lần lượt 4 tuổi và 1 tuổi rưỡi thì ở nhà với bác.

5 giờ chiều ngày 22/12, chị Ngô vừa đi làm về, chợt nhận được cuộc điện thoại báo con trai 4 tuổi bị dượng (chồng của chị gái thứ 2, sống gần nhà chị gái cả của chị Ngô) dùng kéo đâm đang nguy kịch. Tim chị như bị ai bóp nghẹn.

“Hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi chạy lên đến bệnh viện huyện, người ta nói vết thương của con nặng quá, đã đưa con xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận dưới TP. Phan Rang rồi. Chiếc xe máy cũ cà tàng không có đèn, tôi cứ ngã lại dựng xe lên đi tiếp để tìm con. Tôi không còn phân biệt được nước mắt và nước mưa. Sợ không kịp nên tôi đành gọi cho chị Bảy (bác gái của Khải) đón bé trước”.

Dòng nước mắt chảy trong vô thức của con khiến chúng tôi cũng khó kìm nén cảm xúc.

Từ nhỏ, Khải đã là đứa cháu được chị Bảy yêu thương nhất. Đứa nhỏ hoạt bát, nhanh nhảu lại biết ý. Sau khi em trai mất, vốn chị còn muốn nhận Khải về nuôi, nhưng mẹ bé từ chối vì không muốn con sớm mồ côi cha, còn phải xa mẹ. Để rồi giờ đây, cả 2 người cứ dằn vặt khi đứa trẻ xảy ra chuyện.

“Tôi không hiểu thằng bé làm gì mà họ nỡ ra tay ác độc như vậy. Dù sao nó cũng mới 4 tuổi, có làm gì sai thì la mắng hoặc đánh vào mông dạy dỗ nó là được rồi. Giờ đây tôi biết phải làm sao mới cứu được con”, chị Ngô nghẹn giọng.

Ở quê nghèo, vợ chồng chị không có ruộng vườn. Trước đây, chị bận con nhỏ, chồng chị đi làm nuôi cả 4 mẹ con, thu nhập hơn 200 nghìn tuy không dư dả nhưng đủ sống. Khoảng thời gian này, phải làm trụ cột gia đình, sức vóc yếu ớt, chị chỉ có thể đi nhổ cỏ, nhổ khoai mì, chặt mía thuê cho người ta. Tiền công mỗi ngày hơn 100 nghìn đồng, nhưng cũng không ổn định.

Người dượng đâm cháu bé hiện đã bị tạm giam để điều tra. Có điều chị Ngô cũng không hy vọng gì nhiều vào việc đền bù.

Chị Ngô giải bày: “Nuôi 3 đứa nhỏ dù vất vả, con mình cũng phải chịu cảnh thiếu thốn hơn con nhà người ta. Nhưng mỗi lúc đi làm về, đón con xong 4 mẹ con cùng quây quần, thấy các con cười đùa vui vẻ, mọi mệt nhọc đều tan biến hết cô ạ”.

Chồng mất chưa được bao lâu con trai lại xảy ra chuyện, chị Ngô không biết phải làm sao mới xoay sở ra tiền để cứu con.

Chị chỉ không ngờ xảy ra chuyện, giờ đây chị vét nhẵn túi cũng chẳng có nổi lấy một đồng để đóng viện phí. Các bác sĩ dự liệu con sẽ còn phải nằm theo dõi lâu dài, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng vì không có tiền nên chị Ngô không biết con còn được cưu mang ở bệnh viện bao lâu nữa.

Khánh Hòa

