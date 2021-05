MS 2021.135

Gia đình vốn đã nghèo, chị Hoa lại lần lượt chứng kiến các căn bệnh nan y ập đến với con mình. Hết tiền chữa trị cho con, cả gia đình chị đang lâm vào bước đường cùng.

Những ngày dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp trên nhiều tỉnh thành cả nước, chị Lương Thị Hoa (35 tuổi, quê Nghệ An) càng thêm lo lắng. Tính mạng con trai chị, cháu Lương Bảo Quốc, năm nay mới 4 tuổi ngày càng mong manh. Chỉ trong một thời gian ngắn, khối u phát triển huỷ hoại khuôn mặt cháu.

Căn bệnh ung thư hạch ác tính đang đe dọa đến tính mạng cháu Bảo Quốc từng ngày

“Cuộc đời tôi nghèo khổ cũng chấp nhận rồi, nhưng còn con cái, chúng có tội tình gì mà phải chịu đau đớn quá. Chúng còn nhỏ quá, chưa biết gì cả", chị nghẹn ngào.

Sinh con ra, ai cũng mong con mình khoẻ mạnh, lớn lên bình thường. Có điều, vợ chồng chị Hoa lại không được hưởng cái mong ước tưởng chừng quá đỗi đơn giản ấy. Cách đây 10 năm, anh chị kết hôn rồi sinh được bé gái, đặt tên Lương Ngọc Bảo Trâm.

Lên 5 tuổi, Trâm gặp tai nạn ngã từ trên cao, đập đầu xuống sân bê tông. Chị Hoa tá hoả đưa con đến Bệnh viện huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An). Qua chẩn đoán, bác sĩ kết luận cháu Trâm bị nứt hộp sọ. Gia đình chị chạy chữa hết sức nhưng di chứng để lại quá lớn.

Đến nay, cháu vẫn thường xuyên đau đầu, nhiều lúc chảy máu mũi. Càng lớn, cháu mắc bệnh trầm cảm và chìm trong một thế giới nội tâm riêng, ít giao tiếp với bạn bè. Nhìn con như vậy, chị Hoa vô cùng đau lòng nhưng bởi không có tiền, chị không thể đưa con đi chạy chữa.

Tai ương không dừng lại ở đó. Tháng 9/2020, con trai thứ hai của chị là cháu Lương Bảo Quốc xuất hiện những khối u vùng hàm mặt, đau mắt và khối u chặn tuyến lệ. Chị Hoa đưa con đến Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An. Các bác sĩ đề nghị gia đình cho cháu chuyển tuyến ra tuyến trung ương nhằm phát hiện bệnh chính xác hơn.

Khi nhập viện một bệnh viện tuyến trung ương, Quốc được các bác sĩ tiến hành mổ cắt khối u và làm sinh thiết. Dựa vào mẫu bệnh phẩm, bác sĩ kết luận cháu Quốc mắc bệnh ung thư hạch ác tính. Ngày nhận kết quả từ tay bác sĩ, vợ chồng chị Hoa suy sụp.

Kinh tế kiệt quệ

Vừa trải qua ca mổ, cháu Quốc bước vào đợt truyền hoá chất đầy khắc nghiệt. Tính từ tháng 11/2020 đến nay, cháu phải trải qua 5 đợt truyền hoá chất. Mặc dù được bảo hiểm chi trả 100% viện phí nhưng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm rất tốn kém. Có đợt, tiền thuốc mà gia đình chị Hoa phải chi trả lên đến 7 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài hơn 1 tuần.

Gia đình chị Hoa là người dân tộc Thái, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn tại xã miền núi Châu Bính (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Quanh năm, vợ chồng chị chỉ dựa vào làm ruộng để kiếm miếng ăn nuôi các con. Bởi vậy, chật vật lắm, anh chị mới vay được 60 triệu đồng đưa con đi bệnh viện.

Với người nghèo, đây là cả một gia tài. Nhưng để chữa bệnh cho Quốc, con số trên chỉ như muối bỏ bể. Hiện cháu vừa nhổ 1 chiếc răng hàm trên, khoét lỗ lấy xét nghiệm u, việc ăn uống trở nên rất vất vả. Mỗi lần ăn, thức ăn dính vào chiếc lỗ bị khoét làm Quốc đau nhức, khó chịu, nhiều lúc phải dùng đến ống xông.

Cháu Lương Bảo Quốc đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Những lúc lên cơn đau, đứa trẻ bất hạnh ấy chỉ biết gào khóc trong sự bất lực, đòi được về nhà. Chị Hoa đau khổ ôm con vào lòng khóc nấc lên, không biết làm sao cho con vơi đi đau đớn. Trong khi đó, nơi quê nhà, đứa con gái mắc bệnh trầm cảm càng thêm bơ vơ khi phải gửi bên nhà nội do không có người chăm sóc.

Trải qua một ngày dài “đánh vật” cùng những cơn đau đớn của con, chị Hoa sực nhớ ra trong túi đã cạn sạch tiền. Nhà chị cũng chẳng còn vay được đâu nữa. Nước mắt chị lăn dài khi bên ngoài kia là một màn đêm đen đặc giống như tương lai của chính gia đình chị.

Phạm Bắc

