MS 2021.297

Nguyễn Văn Duy quyết tâm thi đỗ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với mong muốn trở thành nhân viên IT, thế nhưng căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến khiến mơ ước đó tan thành mây khói.

Gian nan hành trình tìm bệnh

Căn nhà nơi em Nguyễn Văn Duy (SN 2000, ở thôn 13, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) sinh sống trở nên xác xơ, đìu hiu suốt gần 1 năm nay. Kể từ ngày phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư não ác tính, Duy và cả gia đình rơi vào bế tắc.

Bố mẹ Duy chủ yếu làm ruộng. Thỉnh thoảng lúc nông nhàn, mẹ em tranh thủ đi phụ hồ thuê, kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Lớn lên trong gia đình khó khăn, Duy rất có ý chí vươn lên. Em có niềm yêu thích đặc biệt với máy tính và mong muốn trở thành một nhân viên IT giỏi.

Cách đây 3 năm, Duy đỗ trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, khoa An toàn thông tin. Nhận tin báo đỗ, cả gia đình nhỏ vỡ oà trong hạnh phúc.

Mắc căn bệnh ung thư não ác tính, tương lại của em Duy đang như ngọn đèn trước gió

Nhưng còn chưa kịp tốt nghiệp, vừa bước vào năm thứ 3 đại học thì tháng 12/2020, Duy xuất hiện một loạt những triệu chứng như đau đầu, hay bị nôn mửa. Sau kì thi cuối kỳ học kỳ 1 qua đi, em về quê ăn Tết cùng gia đình trong trạng thái sức khoẻ rất yếu. Bố mẹ cũng chỉ nghĩ đơn giản con mới bận học hành thi cử dẫn đến căng thẳng, nghỉ ngơi ít bữa rồi sẽ đỡ.

Không ngờ, tình trạng mỗi lúc một xấu đi. Mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2021, Duy bị liệt, không thể đi lại được nữa. Cả nhà liền tá hoả đưa em đến Bệnh viện 105 trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu em bị thiếu Kali, cho truyền Kali thì Duy đi lại được bình thường.

Không yên tâm, đến rằm tháng Giêng, mẹ đưa Duy đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương kiểm tra lại lần nữa. Bác sĩ phát hiện em có triệu chứng men gan tăng, suy thận, chỉ định chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Chỉ vài ngày ở đây, Duy được tìm ra tiếp những triệu chứng lạ như hay quên, chóng mặt, đau đầu. Kết quả chụp CT cho thấy trong não em có một khối u.

Tháng 3/2021, tại Bệnh viện Việt Đức, khối u phát triển quá to khiến các bác sĩ không thể can thiệp bằng biện pháp phẫu thuật. Duy tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất.

Giấc mơ dang dở

Cô Doãn Thị Tuyến, mẹ của Duy rơi nước mắt khi chứng kiến con trai ngày nào còn khoẻ mạnh ấp ủ giấc mơ, nay nằm im lặng trên giường bệnh, cơ thể tiều tuỵ. Khối u quá lớn chèn ép vào não có lúc khiến Duy quên hết toàn bộ người thân. Trong tâm trí em, thế giới xung quanh trở nên mờ mịt.

Cũng có lúc không bị khối u hành hạ, Duy nhớ lại những ký ức khi mình đang trên giảng đường đại học. "Bản thân em biết mình mắc bệnh gì, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Em chỉ ước mình có thể quên hết khổ đau, giải thoát cho em khỏi cuộc đời tăm tối hiện tại", nam sinh viên trải lòng.

Không chỉ mang nỗi đau con trai bị bệnh tật dày vò, cô Tuyến cùng gia đình còn đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Thời điểm hiện tại, cô đã vay số tiền hơn 100 triệu đồng. Cứ mỗi đợt con truyền hoá chất, cô phải mua nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm vô cung đắt đỏ, thậm chí có đợt còn lên đến 12 triệu đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Văn Duy đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ông Nguyễn Viết Huấn, Trưởng thôn 13 (xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) cho biết: “Nhà chị Tuyến rất khó khăn. Kể từ khi cháu Duy mắc bệnh ung thư não, bố mẹ cháu mất nhiều thời gian vào việc chăm sóc con, không có điều kiện làm kinh tế nữa. Đợt trước thôn đã tạo điều kiện để gia đình gửi đơn lên xã xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Quả thật trường hợp này rất khổ”.

Hướng ánh mắt ra ngoài, Duy cố gắng lắng nghe thật chậm những âm thanh, ghi nhớ những hình ảnh mình còn có thể thấy được của cuộc sống. Những ngày tháng tạm dừng truyền hoá chất là lúc em được an yên nhất. Mỗi lúc nghĩ tới ước mơ dang dở của mình, chàng sinh viên trường Học viện Bưu chính viễn thông ngày nào lại rơi nước mắt.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Doãn Thị Tuyến, ở thôn 13, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 0335842939.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.297 (Nguyễn Văn Duy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436