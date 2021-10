MS 2021.277

Thùng phi phát nổ, hất văng anh Quang ra xa, đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não. Giờ đây, anh vẫn đang hôn mê, tính mạng nguy kịch.

Hơn 1 tháng nay, cuộc sống của gia đình chị Trịnh Thị Ngân (34 tuổi, ở xóm 7, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) bị đảo lộn sau khi chồng chị, anh Đinh Văn Quang gặp phải tai nạn kinh hoàng. Người đàn ông 39 tuổi ấy vẫn nằm bất động trên giường bệnh, tính mạng bị "tử thần" rình rập, chực chờ cướp mất.

Đến lúc này, chị Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng. Bi kịch xảy đến quá đỗi bất ngờ, đẩy gia đình nhỏ của chị rơi vào khó khăn, bế tắc.

Bị thùng phi phát nổ hất văng, anh Quang rơi vào nguy kịch

Anh Quang vốn là lao động tự do tại một xưởng hàn nhôm trên địa bàn huyện Hải Hậu. Khoảng 14 giờ ngày 1/9 vừa qua, trong lúc đang hàn chiếc thùng phi dầu, không may thùng phát nổ, hất tung anh Quang ra xa. Đầu anh đập xuống đường dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay lập tức, anh Quang được những người làm cùng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, bác sĩ phát hiện não anh bị rò dịch, chỉ định anh đến Bệnh viện Việt Đức tìm cơ hội chữa trị tốt hơn.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ quyết định đặt ống dẫn lưu não cho anh, đến lần thứ hai mới hút được dịch. Nhưng khi vừa rút ống dẫn lưu khoảng 30 phút vào ngày 19/9/2021, anh bị tê liệt toàn thân, tím tái khắp người.

Khoảng 23 giờ ngày 19/9/2021, anh Quang được đặt máy thở rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đến ngày 20/9, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu vì nhận thấy tình trạng anh đã hết sức nguy kịch.

Cho đến nay, trải qua nhiều ngày nằm trong phòng hồi sức tích cực, tính mạng anh vẫn bị đe doạ nghiêm trọng. Bác sĩ tiếp tục chỉ định đặt ống dẫn lưu não cho anh thêm lần nữa.

Khoản nợ khổng lồ

Ngồi bên giường bệnh chăm chồng, chị Ngân vẫn bồn chồn, lo lắng cho hai con gái ở quê nhà. Chị làm giáo viên mầm non, do vào viện chăm chồng nên phải xin nghỉ việc không lương một thời gian. Kinh tế gia đình lúc này rất kiệt quệ.

Thời điểm đưa chồng đi viện, chị mang theo người 30 triệu đồng. Đây là số tiền anh chị dành dụm, gom góp rất lâu mới có được. Nhưng quá trình điều trị hết sức tốn kém, anh Quang lại không có bảo hiểm y tế khiến chi phí tăng lên gấp bội.

Anh Đinh Văn Quang đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

“Tôi mới làm thủ tục bảo hiểm y tế cho chồng, chỉ chờ ngày lấy bảo hiểm thôi. Ai ngờ thủ tục chưa hoàn thành mà chồng tôi đã gặp tai nạn rồi. Tôi phải đi vay mượn khắp nơi thêm hơn 200 triệu đồng nữa để lo tiếp”, chị Ngân rầu rĩ tâm sự.

Được biết, chi phí tiền giường của anh Quang hết 1,5 triệu đồng/ngày. Thêm vào đó, cứ cách 4-5 ngày, chị Ngân phải đóng tạm ứng viện phí hết 30 triệu đồng. Chưa kể, chi phí mổ cấp cứu cho anh khoảng 65 triệu đồng. Toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn của chị Ngân nhanh chóng hết sạch.

Nơi quê nhà, hai cháu Đinh Thị Ngọc Trâm (SN 2007) và Đinh Thị Phương Anh (SN 2011) vẫn đang ngóng đợi tin tức của mẹ. Nghĩ đến các co, rồi lại nghĩ đến chồng đang vật lộn chiến đấu giành sự sống trên giường bệnh, chị Ngân rơi nước mắt.

"Tôi đã không còn khả năng đóng viện phí cho chồng. Bệnh viện cũng phát sinh các ca Covid-19 nên không thể về quê hay nhờ ai vay mượn giúp được", chị cho biết. Hoàn cảnh gia đình anh Quang, chị Ngân đang cần lắm sự tương trợ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trịnh Thị Ngân, ở Xóm 7 xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0965514130.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.277 (anh Đinh Văn Quang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436