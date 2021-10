MS 2021.274

Trên đường ra đồng, bà Khuỗn không may bị sét đánh chết, để lại chồng, con đều mắc bệnh về thần kinh không tự chăm sóc được bản thân.

Hai tuần trôi qua sau cái chết của bà Nguyễn Thị Khuỗn (SN 2960), gia đình ông Nguyễn Đình Miên (ở thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng). Trong căn nhà cấp 4 xập xệ đã có tuổi đời hơn 40 năm, không khí tang thương bao trùm khiến những người bước vào không khỏi đau lòng.

Mẹ chồng qua đời, chị Liệu một mình phải gồng gánh chăm lo cho cả gia đình

Mất đi bà Khuỗn, cả gia đình nghèo ấy gần như lâm vào cảnh khốn đốn. Nhắc tới mẹ chồng mình, chị Nguyễn Thị Liệu (SN 1981) nghẹn ngào: "Mẹ tôi cả đời vất vả. Bố chồng tôi bị tâm thần bẩm sinh, thường đi loanh quanh khắp nơi. Chồng tôi mắc chứng thiểu năng trí tuệ cũng không trông con được. Mọi sinh hoạt đều dựa cả vào bà. Giờ bà mất rồi các cháu nhớ thương, khóc mãi".

Bà Khuỗn gần như là trụ cột của cả nhà. Mình bà gồng gánh chăm chồng, chăm con, vừa lo miếng cơm cho mọi người. "Năm ngoái, bà được người em trong miền Nam cho một con bò cái để gây giống. Nghĩ đến 2-3 năm nữa bò mẹ sẽ sinh ra bê con, bán đi có tiền trang trải cuộc sống, bà vui lắm", chị Liệu nói.

Nuôi hy vọng về tương lai, bà Khuỗn ra sức chăm bẵm con bò. Tai hoạ xảy đến vào sáng 14/9 vừa qua, trong lúc bà thả bò ở ngoài đồng để về nhà thì cơn mưa dông kèm sấm sét ập đến. Lo bò bị sét đánh, bà mặc áo mưa chạy ra đồng định dắt về. Đau lòng thay, chưa chạy được đến chỗ con bò thì bà Khuỗn đã bị sét đánh chết.

Khi người dân trong thôn chạy ra, bà đã không qua khỏi. Ai cũng rơi nước mắt, xót thương cho số phận người phụ nữ khốn khổ, cả đời tần tảo lo cho gia đình, chưa được hưởng một phút giây an nhàn.

Đẫm nước mắt những người ở lại

Nhớ đến mẹ, chị Liệu buồn bã: "Bà sống hiền lành chân chất, lúc vào quan tài vẫn chưa hết khổ. Nhà tôi chưa có điều kiện sửa lại mái nhà xuống cấp nhiều lắm, đúng lúc làm tang mưa to như trút, dột thằng xuống chỗ để quan tài".

Sau ngày bà Khuỗn qua đời, cuộc sống của gia đình trở nên xáo trộn. Chồng bà tâm thần bất ổn, con trai thiểu năng, các cháu thơ dại. Một mình chị Liệu, con dâu bà Khuỗn cáng đáng cả nhà. Chị chỉ làm công nhân thời vụ, thu nhập bấp bênh, lúc kiếm được cũng chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng, khi không có việc thì làm hoa màu.

Hoàn cảnh gia đình chị Liệu đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Hơn nữa, sức khoẻ chị Liệu rất yếu. Trước đây, chị từng vào miền Nam làm việc trong rừng, mắc sốt rét đến mức tưởng chừng bỏ mạng. Sau khi trở về quê hương, chị quen anh Nguyễn Đình Hiểu (SN 1990, con trai bà Khuỗn) qua giới thiệu của người quen. Cũng vì ở tuổi quá lứa lỡ thì, lại thương cảm cho số phận anh Hiểu, chị quyết định đến với anh. Họ lần lượt có với nhau 3 người con, trong đấy con lớn nhất mới 7 tuổi còn con út mới chỉ 1 tuổi.

Ông Trần Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nghiệp cho biết, nhiều năm nay gia đình ông Miêng, bà Khuỗn thuộc diện hộ nghèo. Anh em ruột thịt của vợ chồng ông cũng khó khăn, lại ở xa nên chỉ giúp được phần nào. Bây giờ nhà chỉ còn lại một mình con dâu cáng đáng, không thể vừa chăm sóc bố chồng, chồng và 3 con nhỏ dại.

Phạm Bắc

