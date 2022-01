MS 2022.012

Bao nhiêu tiền của đều đổ dồn lo chữa bệnh cho con, nay anh Muôn bị tai biến mạch máu não, tính mạng gặp nguy kịch mà gia đình không có cách nào xoay sở.

Gia đình Đại úy Nguyễn Đăng Muôn (SN 1977, công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc) và chị Nguyễn Thị Nga (SN 1979), trú xóm 12 Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang lâm vào bước đường cùng.

Anh Muôn kết hôn với chị Nga, lần lượt sinh được ba người con, trong đó em Nguyễn Xuân Diệu (SN 2002) bị câm điếc bẩm sinh, Nguyễn Lê Đăng Duẩn (SN 2007) mắc bệnh u máu lan toả. Nhiều năm nay, bao nhiêu tài sản trong nhà đều đổ vào việc chữa bệnh cho các con.

Anh Muôn rơi vào tình trạng hôn mê sâu

Diệu bị câm điếc bẩm sinh, Duẩn lại mắc bệnh u máu lan tỏa

Hụt hẫng khi đứa con đầu lòng bị câm điếc, chị Nga lại càng thêm đau lòng khi con thứ hai mắc u máu.

“Lúc sinh Diệu ra, vợ chồng tôi khao khát được nghe tiếng gọi “Mẹ ơi! Bố ơi”. Vậy mà đến lúc con lớn lên, gia đình lại phát hiện con bị câm điếc bẩm sinh, mang con đi chạy chữa khắp nơi nhưng bất thành.

Đứa thứ hai là Duẩn bị nổi u cục khắp mặt mũi, phải thường xuyên đi cắt mổ hết sức tốn kém. Chúng tôi phải vay nợ khắp nơi nhưng sau một thời gian dài, bệnh tình của các con vẫn không tiến triển", chị Nga xót xa.

Bố đẻ của anh Muôn đang nằm thoi thóp, hấp hối trên giường

Duẩn đau buồn nắm tay ông nội

Trong lúc gia đình còn nhiều khó khăn thì vào khoảng 22h tối 9/1, người nhà phát hiện anh Muôn hôn mê bất tỉnh khi đang ngủ. Anh được đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh mổ não gấp, tiên lượng xấu. Gia đình đã đưa vỏ não ra Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) để nuôi.

“Bác sĩ bảo cần một khoản tiền lớn để chạy chữa cho chồng, nhưng tôi không biết phải làm gì để có tiền. Hiện tôi đã vay mượn anh em họ hàng 100 triệu đồng mang vào viện mà có khả năng không đủ”, chị Nga buồn rầu cho biết.

Con trai gặp nạn, cháu bệnh tật, bản thân bố đẻ của anh Muôn là ông Nguyễn Đăng Phương (79 tuổi) cũng bị bệnh phổi, suy tim, suy thận, nay bệnh viện trả về, đang nằm thoi thóp ở nhà.

Mong nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Muôn sớm khỏe trở lại, kiếm tiền chữa bệnh cho các con

Mấy năm nay, đồng lương ít ỏi từ công việc của anh Muôn đã dốc hết vào việc chữa bệnh cho các con, cho bố. Nay anh lại rơi vào tình thế hiểm nghèo, giành giật sự sống từng giây, tính mạng bị đe doạ.

“Anh Muôn là quân nhân chuyên nghiệp, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Từ trước đến nay, tiền lương của anh đến tháng nhận về cũng không còn đồng nào dư vì phải dốc vào việc chạy chữa cho các con. Tôi cúi đầu tha thiết mong mọi người giúp đỡ, để gia đình có thêm khoản tiền chữa bệnh cho chồng. Tôi không mơ ước gì nhiều, chỉ mong anh đừng bỏ lại mẹ con trong những lúc đớn đau như thế này”, chị Nga nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình anh Muôn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, hai đứa con bị bệnh bẩm sinh, bố mẹ già yếu, bố còn nằm liệt giường. Nay anh Muôn bị tai biến, hôn mê sâu. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh có thêm kinh phí chữa bệnh, sớm trở về bên vợ con".

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Nga, trú xóm 12 Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0367759170

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.012 (gia đình anh Muôn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.