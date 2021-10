MS 2021.292

Nhận tin con gái mắc bệnh ung thư hạch ác tính, chị Thu bàng hoàng, tưởng như muốn gục ngã. Vậy là cả hai người con của chị đều bị căn bệnh hiểm nghèo bủa vây.

2 con đều mắc bệnh ung thư

Trong xóm 14, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy (Nam Định), hỏi thăm hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Thu (SN 1983), nhiều người không khỏi thở dài, lắc đầu thương cảm. Cả hai con của chị Thu đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo đáng sợ.

Cả hai con đều mắc bệnh ung thư khiến cho kinh tế gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Tháng 9/2019, bé Trần Minh Tú (SN 2016) liên tục sốt cao. Bác sĩ chẩn đoán con mắc chứng viêm xương, kê thuốc về uống nhưng tình trạng không mấy cải thiện. Chị Thu tiếp tục đưa con đến các bệnh viện tuyến trung ương thăm khám. Qua quá trình xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Tú bị ung thư máu. Tế báo ung thư đã xâm lấn vào đến 75% tuỷ xương. Tú trải qua 3 đợt truyền hoá chất nhưng tình hình vẫn không khá hơn.

Không còn tiền đeo đuổi việc điều trị, chị Thu đành đưa con vào Đồng Nai chữa thuốc lá suốt 7 tháng ròng. Tuy nhiên, máu vẫn không thể sản sinh. Chị đành đưa con quay lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội), níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Trong lúc con trai còn đang vật lộn với hoá chất ở bệnh viện, nơi quê nhà, chị Thu nhận tin dữ khi con gái mình, em Trần Xuân Kiều (SN 2002) phát hiện mắc ung thư hạch. Đáng nói hơn, Kiều vốn là mẹ đơn thân, vừa sinh con được 18 tháng. Hai con đều bị bệnh hiểm nghèo cùng lúc khiến người mẹ chới với, không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cố gắng.

Cháu Tú còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi đau đớn bệnh tật hành hạ

Cảnh nhà tan tác

Biết mình mắc bệnh hiểm nghèo khó chữa, Kiều khóc rất nhiều. Số phận không may mắn, trở thành mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, em phải gắng gượng để chăm sóc con nhỏ mới 18 tháng tuổi. Nếu em có mệnh hệ gì, không biết con sẽ nương tựa vào ai.

Kinh tế gia đình chị Thu vốn rất khó khăn, quanh năm dựa vào làm nông để kiếm sống. Chị Thu trước đây là lao động tự do, thu nhập tính theo ngày. Nhưng từ khi con trai bệnh, chị theo con rong ruổi khắp nơi chữa bệnh, không làm ra tiền, thu nhập giảm sút đáng kể.

Để có tiền cho hai con điều trị ung thư, đến nay gia đình chị Thu phải đi vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng. Số tiền đó chỉ như “muối bỏ bể” khi chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của Tú tốn hơn 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài 20 ngày. Còn tiền thuốc ngoài bảo hiểm của Kiều đợt mới nhất cũng hết hơn 10 triệu đồng, dù em mới nhập viện.

Hoàn cảnh gia đình chị Thu đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Chị Thu chia sẻ thêm, hiện đất nhà chị không có “sổ đỏ” do vẫn đứng tên người em chồng và chưa tách sổ. Do vậy, chị không thể đi thế chấp ngân hàng được. Trong khi đó, bệnh tình các con mỗi lúc một nặng hơn.

"Vợ chồng tôi xác định sẽ phải theo đuổi việc chữa bệnh cho con đến hết đời. Các con là niềm hy vọng cuối cùng, ngỡ tưởng sẽ là chỗ dựa lúc tuổi già, không ngờ tai ương ập đến. Chúng tôi hiện chỉ mong có thể cho con điều trị lâu dài, sức khoẻ khá lên", chị nghẹn ngào.

Ông Trần Xuân Thành, Công an xã Hồng Thuận (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết: “Nhà chị Thu khó khăn, hoàn cảnh lắm. Bây giờ còn vất vả hơn nữa, chủ yếu 2 vợ chồng lên viện suốt không làm ra kinh tế. Vợ tranh thủ làm giúp việc có chút tthu nhập chỉ đỡ được tiền xe cộ thôi. Mà công việc cũng chẳng ổn định. Mong sao gia đình chị Thu được các nhà hảo tâm giúp đỡ chứ thế này chắc họ chẳng chịu nổi mất”.

Phạm Bắc

