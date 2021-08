MS 2021.208

Chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp, Nghĩa mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn người thân duy nhất là anh trai. Giờ đây, khi căn bệnh viêm tuỵ cấp đang đe doạ tính mạng em, anh của Nghĩa không thể lo được chi phí phẫu thuật.

Hoàng Văn Nghĩa (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) mới 15 tuổi nhưng đã sớm sống cảnh mồ côi cha mẹ. Trong lúc lên cơn đau do căn bệnh viêm tuỵ cấp hành hạ, cậu bé quay sang cầu cứu anh trai mình là Hoàng Văn Định (SN 1993): "Cứu em với! Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em không muốn chết đâu anh ơi!". Nghe em gọi, Định cắn chặt răng, cố ngăn mình bật khóc.

Chứng kiến tiếng cầu cứu tuyệt vọng từ đứa trẻ đáng thương cùng tình cảnh bất hạnh của hai anh em, những người xung quanh không khỏi đau lòng. Định mắt nhoà lệ, chìa cho chúng tôi xem chiếc túi đựng chai nước và chiếc bánh mì cầm hơi vừa mua ngoài cổng bệnh viện. Trong người em giờ đã hết sạch tiền, bởi vừa gom góp nộp 7 triệu đồng làm tạm ứng viện phí.

Vừa mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu bé còn gặp nguy hiểm vì không có tiền mổ viêm tuỵ

Năm 2019, tin dữ ập đến khi cha của Nghĩa và Định phát hiện mắc bệnh ung thư xương, còn mẹ các em bị ung thư trực tràng. Do gia cảnh quá nghèo, cả hai đều không có điều kiện chạy chữa. Tháng 6/2020, do bị nhiễm trùng máu, cha các em rơi vào hôn mê sâu, cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Nơi quê nhà, người mẹ khốn khổ chỉ kịp dặn dò lại Định cố gắng chăm sóc cho em trai rồi trút hơi thở cuối cùng do biến chứng quá nặng của bệnh.

Nào ngờ, chỉ 1 ngày sau khi mẹ qua đời, cha các em cũng lìa trần. Cùng lúc mất đi cả hai người thân yêu nhất khiến anh em Nghĩa, Định vừa hụt hẫng lại bàng hoàng, không biết lo tang lễ ra sao. Nhờ họ hàng, làng xóm giúp đỡ, các em mới làm tang cha mẹ được trọn vẹn.

Khoảng thời gian sau đó, Định một mình đi làm quần quật đủ nghề, lo cho em ăn học. Cuộc sống chưa hết khó khăn thì chỉ vừa qua giỗ đầu cha mẹ, tai ương lại tiếp tục ập đến.

Anh bất lực nghe em xin cứu mạng

Ngày 28/7/2021, Nghĩa bất ngờ bị chướng bụng, đau bụng dữ dội. Định thấy vậy liền đưa em tới phòng khám Bạch Mai 2 tại huyện Yên Mỹ. Bác sĩ cho biết tràn dịch hai bên phổi và có dịch ở ổ bụng, chưa rõ nguyên nhân bệnh, yêu cầu kiểm tra thêm.

Cơn đau hành hạ liên tục buộc Định tiếp tục đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên kiểm tra thêm. Tại đây, bác sĩ kết luận Nghĩa mắc bệnh viêm tuỵ cấp. Đặc biệt, thể viêm của em rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật.

Sau khi thực hiện các biện pháp sơ cứu, Nghĩa được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị được tốt hơn. Định chạy vạy khắp nơi, hỏi vay được 7 triệu đồng dằn túi đưa em lên tuyến trung ương.

Thế nhưng, vừa nhập viện, tiền tạm ứng viện phí đã hết 7 triệu đồng. Hai anh em cạn sạch tiền, chỉ có thể mua bánh mì ăn cầm hơi. Ngồi bên cạnh nghe tiếng em cầu cứu mà bản thân bất lực, Định đau đớn muốn bật khóc.

Hoàn cảnh đáng thương của em Nghĩa đang rất cần được cộng đồng giúp

Bản thân Định sớm phải nghỉ học lo cho gia đình nghèo khi cha mẹ mắc bệnh nan y. Nghề lao động tự do vất vả lại bấp bênh khiến em không dành dụm được đồng nào. Chưa kể, mấy tháng gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh khiến em không thể đi làm được.

Chi phí phẫu thuật cùng điều trị hậu phẫu dự kiến lên đến vài chục triệu đồng trở thành gánh nặng rất lớn. Tính mạng của em Nghĩa đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Các em chỉ còn biết trông mong vào sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

