Người bố đi phụ việc tại công trình, chẳng may rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong, để lại 4 đứa con thơ dại cùng khoản nợ vay xây nhà chưa trả hết.

4 chị em Trần Thị Thùy Linh (17 tuổi), Trần Văn Đức (10 tuổi), Trần Văn Anh (6 tuổi) và Trần Văn Quý (2 tuổi) (ở số nhà 66, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đang rơi vào hoàn cảnh bi đát.

Cách đây 2 tuần, bố của các em là anh Trần Phúc Thành (SN 1975) trong lúc đi phụ việc tại công trình gần nhà, chẳng may rơi từ tầng 4 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Anh Thành mất, để lại người vợ sức khỏe yếu cùng 4 đứa con thơ

Bé út mới được 2 tuổi, liên tục khóc òa đòi đi tìm bố

Nhận tin dữ về chồng, chị Nguyễn Thị Lợi (SN 1985) suy sụp. Đứng thất thần bên bàn thờ, chị Lợi lẩm bẩm gọi tên chồng trong vô vọng.

“Anh mất đột ngột, nỗi đau này đến bao giờ mới nguôi ngoai. Nghĩ đến cảnh anh ấy đi làm thuê cực nhọc, còn chưa kịp về nhà ăn được miếng cơm, tôi thấy đau thắt lồng ngực. Thương anh một đời vất vả và thương mấy đứa con từ nay không còn bố.

Trước đây hai vợ chồng cắm bìa đất, vay mượn mọi người 700 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ cho các con có chỗ trú mưa trú nắng. Nay nhà xây lên chưa được bao lâu, nợ chưa trả được thì anh lại gặp nạn”, chị Lợi tâm sự.

Đứa con út của anh mới 2 tuổi, ngơ ngác tìm bố

Chị Lợi sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của chồng

Kể từ lúc các con lần lượt chào đời, vợ chồng anh Thành nai lưng làm việc để có thể chăm lo cho cuộc sống của các con. Công việc không ổn định, nhà lại đông con, vợ sức khỏe yếu nên ai thuê việc gì anh cũng nhận. Mới đây, anh Thành làm thuê tại một công trình gần nhà. Mỗi ngày được trả tiền công 200.000 đồng, số tiền này cũng chỉ đủ lo cơm nước, sách vở cho các con. Nhận việc chưa được bao lâu thì anh Thành gặp nạn, để lại người vợ yếu cùng 4 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học.

“Dù thu nhập bấp bênh nhưng hai vợ chồng gắng gượng, bảo ban nhau làm ăn, động viên nhau cố gắng để trả nợ xây nhà. Nào ngờ anh mất đột ngột, nỗi đau như trời giáng khiến tôi không thể biết phải xoay xở ra sao, phải làm gì với tương lai của các con sau này”, chị Lợi xót xa.

4 đứa trẻ nguy cơ thất học

Mẹ sức khỏe yếu, Linh cảng đảng mọi công việc nhà cửa, chăm sóc các em

Kể từ lúc bố mất, bé Trần Văn Quý (2 tuổi) cứ khóc ngặt, đòi đi tìm bố. Mẹ mệt mỏi, kiệt sức, việc cơm nước cho các em đều do người chị cả là Trần Thị Thùy Linh cáng đáng.

Linh òa khóc, nói trong nước mắt: “Năm nay em học lớp 12, kỳ thi trước mắt quan trọng với em nhiều lắm. Lúc bố còn sống, bố luôn bảo ban em cố gắng học hành. Giờ bố mất rồi em mất phương hướng, mất cả chỗ dựa. Em út mới 2 tuổi, lại chậm nói nhưng cứ đòi chị bồng lại trước bàn thờ bố. Trước ảnh thờ của bố, em út cứ khóc òa lên. Chúng em thương nhớ bố nhiều lắm nhưng không còn cách nào để bố có thể về lại với tụi em nữa rồi”.

Lãnh đạo UBND phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh của 4 đứa con anh Thành vô cùng đáng thương, cần lắm sự giúp đỡ.

“Bình thường có đầy đủ bố mẹ, việc nuôi cả 4 đứa con ăn học đã rất khó khăn. Nay người bố, trụ cột của gia đình lại gặp tai nạn tử vong, phía trước là chặng đường gian nan của 4 đứa trẻ. Người mẹ công việc cũng không ổn định, chỉ có sạp hoa quả nhỏ, thu nhập bấp bênh. Gia cảnh của các em đang rất cần sự nâng đỡ, tương trợ của các nhà hảo tâm”, lãnh đạo phường Thạch Linh nói.

