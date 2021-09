MS 2021.266

Để tránh con bỏ đi lang thang, vợ chồng anh Đồng nuốt nước mắt, dùng dây thừng buộc đứa con gái mới 5 tuổi vào góc nhà ngay cả khi đêm xuống.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1975), trú tại thôn Long Lập, xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có 4 người con, lần lượt là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002), Nguyễn Bảo Yến (SN 2011), Nguyễn Văn Thông (SN 2015) và Nguyễn Thị Mai Uyên (SN 2016). Trong đó, Uyên mắc hội chứng Down, thường xuyên bỏ nhà đi khắp nơi khi không có người giám sát.

Sợ con bỏ đi lang thang, vợ chồng anh Đồng phải dùng dây thừng buộc bé Uyên lại.

Nước mắt lưng tròng, chị Châu kể, nhiều đêm tỉnh giấc, vợ chồng chị hốt hoảng khi quờ quạng khắp nơi mà không thấy con đâu. Thì ra Uyên đã dậy bỏ đi lúc nào không hay. Sợ "mất con", anh chị đành dùng dây thừng buộc con lại.

“Nếu không làm như vậy cháu nó sẽ bỏ đi một cách vô thức, nguy cơ bị tai nạn giao thông hoặc bị đuối nước... Nhiều hôm chân cháu sưng vù, bầm tím vì giãy giụa do bị buộc nhưng vợ chồng em không còn cách nào khác”, chị Châu nghẹn ngào.

Nơi ngủ của gia đình chỉ là tấm nệm cũ được trải xuống đất

Nếu không có người giám sát, bé Uyên sẽ đi lang thang cả ngày lẫn đêm.

Khi được hỏi sao không hàn một cái cũi sắt rồi thả cháu vào trong thay vì buộc lại, chị Châu thành thật: "Vì nhà nghèo quá, không có tiền để làm".

Hoàng là con đầu, dù bước vào lứa tuổi trưởng thành nhưng bố mẹ không nhờ vả được gì nhiều vì bản thân cháu cũng mắc bệnh, người gầy và yếu. Cũng bởi nghèo khó, vợ chồng anh Đồng không có tiền cho con đi khám, đành để các con sống chung với bệnh tật.

Ông Trần Đình Hòe, Bí thư chi bộ thôn Long Lập cho biết: “Gia đình anh Đồng, chị Châu thuộc đối tượng nghèo “hết cỡ”. Khoản thu nhập duy nhất của cả nhà chỉ dựa vào 4 sào ruộng. Đối với gia đình này thì chiếc bàn uống nước, chiếc giường để ngủ cũng là vật dụng hết sức xa xỉ”.

Gia đình nghèo khó đến mức cái bàn uống nước hay giường nằm cũng là vật dụng xa xỉ

Căn nhà cấp 4 dột nát chưa đầy 20m2 nhưng có đến 6 con người chung sống. Tài sản duy nhất là chiếc giường cho 4 đứa trẻ ngủ chung. Hai vợ chồng chỉ trải chiếc nệm xin được từ hàng xóm xuống đất để thay giường.

Bữa cơm hàng ngày cho 6 miệng ăn là những thứ rau dại anh chị hái từ ngoài ruộng, ao hồ quanh làng. Anh Đồng bộc bạch: “Vừa rồi, chúng tôi được vay tiền ngân hàng theo diện hộ nghèo để chăn nuôi phát triển kinh tế. Sau khi mua một con bò về chưa được bao lâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục rồi chết. Giờ thêm khoản nợ ngân hàng hai vợ chồng chưa biết lấy đâu để trả".

Căn nhà cấp 4 tềnh toàng là nơi ở của một gia đình khốn khổ.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân xác nhận, gia đình anh Đồng, chị Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.

“Đứa út (cháu Uyên) bị hội chứng Down, thường bỏ nhà đi lang thang rất nguy hiểm. Vì quá nghèo, lại phải đi làm nên gia đình buộc phải dùng cách buộc chân để giữ cháu. Chính quyền địa phương rất mong muốn hoàn cảnh đặc biệt này nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng”, ông Thắng thông tin thêm.

Sỹ Thông

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Bích Châu, thôn Long Lập, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0915834506.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.266 (gia đình anh Đồng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436