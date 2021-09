MS 2021.261

Vụ bỏng nặng khiến tính mạng chị Tâm bị đe doạ nghiêm trọng. Để rồi, giờ đây, hai con thơ của chị không có người chăm sóc phải nương nhờ những người hàng xóm giúp đỡ.

Nhìn toàn thân vợ quấn băng trắng toát, thuốc phủ khắp cơ thể, anh Đỗ Ngọc Quyết (SN 1986, ở bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nắm chặt tay, cố ngăn bản thân rơi nước mắt. Tai nạn bất ngờ xảy đến đẩy gia đình anh vào tình cảnh quá đỗi éo le.

Bị bỏng nặng, sự sống của chị Lê Thị Tâm đang rất mong manh (Ảnh gia đình cung cấp)

Anh Quyết quê ở Nam Định vấp phải sự phản đối của gia đình khi muốn kết hôn cùng chị Lê Thị Tâm (SN 1986, Hưng Yên). Hai người quyết định chuyển đến Sơn La sinh sống, làm ăn, hy vọng có thể xây dựng được hạnh phúc nơi đây.

Hai con gái lần lượt chào đời là bé Đỗ Quỳnh Anh (SN 2019) và Đỗ Mai Anh (SN 2020) tiếp thêm động lực cho anh chị chăm chỉ làm lụng. Anh Quyết mày mò, tự học sửa xe, chị Tâm do sinh nở liên tiếp nên ở nhà chăm sóc các con.

Cuộc sống nơi đất khách quê người tuy có chút khó khăn nhưng niềm vui bên con cái giúp họ vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Bất ngờ, tai hoạ ập đến vào lúc 10g sáng ngày 15/9 đã cướp đi hy vọng về hạnh phúc của gia đình nhỏ.

"Thấy em làm vất vả, vợ em ra phụ lau xe cho chồng. Xe cũ bẩn, Tâm lấy khăn vải xô nhúng vào bát xăng để lau. Vì nhúng nhiều quá nhỏ giọt ra, đúng lúc con nghịch hơ lửa nên lửa bùng lên, trùm lên người vợ em cháy rực", anh Quyết bàng hoàng kể lại, giọng nghẹn ngào không giấu được đau khổ. Sau đó, chị Tâm lập tức được đưa đến Bệnh viện huyện Mộc Châu sơ cứu rồi chuyển thẳng xuống Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu khẩn cấp.

Chồng xin bán thận để cứu vợ

Do vội đưa vợ đi bệnh viện, anh Quyết đành gửi con nhờ hàng xóm chăm nom giúp. Những ngày vắng bóng mẹ, hai đứa trẻ còn quá nhỏ chưa biết gì, ngày đêm khóc suốt vì nhớ mẹ. Trong khi đó, chị Tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ kết luận, chị bị bỏng sâu độ III, IV với 60% diện tích cơ thể, toàn bộ đầu, mặt cổ, thân, chi, bỏng hệ hô hấp nặng. Chị Tâm phải thở máy. Đến nay, tình trạng của chị vẫn còn rất nặng.

Để có tiền đưa vợ đi cấp cứu, anh Quyết phải bán gấp chiếc xe đạp điện, phương tiện duy nhất trong gia đình lấy 4 triệu đồng. Bà con làng xóm thương tình gom góp cho thêm 3 triệu nữa. Số tiền 7 triệu đồng ít ỏi sau khi đóng tạm ứng viện phí đã hết nhẵn. Không có cách nào, anh phải tiết kiệm từng đồng, ăn những suất cơm rẻ nhất, ngủ vạ vật nơi hành lang bệnh viện. Nhiều người nhà bệnh nhân thấy thương cảm đã hỗ trợ chút tiền viện phí cho anh.

Đến nay, bởi tình trạng chị Tâm vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển nên cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả, có ngày lên đến gần 10 triệu đồng.

Hai đứa con thơ của chị Tâm đang khóc chờ mẹ nơi quê nhà

Đứng trước tình cảnh éo le, anh Quyết tính cách xấu nhất: "Có bao nhiêu tiền em đã đóng viện phí hết rồi, bác sĩ mới thông báo đóng thêm mà em không biết xoay ở đâu. Em vừa rao bán thận, ai mua thì bán. Vợ em cần tỉnh lại còn về với các con. Em cùng đường rồi".

Người đàn ông khốn khổ lắp bắp, không ngăn nổi bật khóc nức nở. Mong sao lúc này những tấm lòng nhân ái có thể mở ra, chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Quyết vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

