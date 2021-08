MS 2021.216

Gặp tai nạn bất ngờ dẫn đến bỏng nặng, anh Tú tiếp tục đối diện với nguy hiểm khi mắc chứng vỡ mạch máu não, gia đình lâm vào cảnh cùng quẫn.

Đứng bên ngoài phòng bệnh của chồng, chị Triệu Thị Luyến (SN 1989, quê Thái Nguyên) khóc nấc lên vì lo lắng. Chồng chị, anh Bàn Văn Tú (SN 1985) đang đứng trước cơn nguy kịch. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, một loạt những tai ương ập xuống gia đình chị.

Tai nạn xảy ra liên tiếp khiến tính mạng anh Bàn Văn Tú bị đe doạ

Anh chị kết hôn vào năm 2012, sinh được hai người con là cháu Bàn Thị Uyên (SN 2013), Bàn Thị Thu Trà (SN 2016). Cuộc sống khó khăn, phải vất vả làm lụng, khéo thu vén mới đủ nuôi con cái.

Tháng 6/2021, trên đường đi từ nhà ngoại về bằng xe máy, gia đình anh Tú gặp hai chiếc xe tải chở hoá chất cho một công ty trên địa bàn xã Yên Lãng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Do bị bục van bồn chứa, một lượng hoá chất rò rỉ, trong đó có axit bắn vào cả 4 thành viên gia đình anh.

Hậu quả, anh Tú bị bỏng độ 3, chị Luyến cùng các con ngồi sau xe, có chồng chắn phía trước nên bỏng độ 2. Nhập viện cùng một lúc, trải qua nhiều đau đớn, sau 2 tháng điều trị vợ chồng chị cũng bình phục, tiếp tục làm lụng nuôi các con. Nhưng ngày 9/8 vừa qua, khi lên núi hái chè cùng một số người thân, anh Tú bỗng hoa mắt, chóng mặt, ngồi xuống uống nước thì ngất lịm đi. Mọi người vội đưa anh đến Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ.

Nhận thấy tình trạng anh rất nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, anh Tú được phát hiện vỡ mạch máu não, tiên lượng nặng.

Mong manh lằn ranh giới sinh tử

Mặc dù tình trạng khá nguy kịch song anh Tú không thể làm phẫu thuật được. Thời điểm hiện tại, anh đang phải điều trị bằng thuốc nhằm duy trì sự sống và duy trì dinh dưỡng qua ống xông. Cũng bởi lẽ đó, gia đình anh đang lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn. Trung bình, chị Luyến phải lo 2 triệu đồng tiền thuốc mỗi ngày cho chồng, chưa kể chi phí điều trị hoàn toàn phải vay mượn.

Vợ chồng chị vốn chỉ làm ruộng, hái chè bán kiếm chút thu nhập nên kinh tế bấp bênh, hai con đang độ tuổi ăn học, non nớt chưa hiểu chuyện. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến mọi hoạt động lao động tự do gần như không thể. Chị Luyến không có cách nào để xoay sở ra cả trăm triệu đồng để giữ mạng cho chồng.

Hai con gái của anh Bàn bị bỏng hóa chất

Một mình chăm chồng nơi bệnh viện, chị Luyến lại đau đáu nghĩ tới các con ở nhà thiếu đi sự chăm sóc của bố mẹ. Thậm chí, chúng còn có nguy cơ mồ côi bố. Tai ương xảy đến quá nhanh khiến gia đình chị chống đỡ không kịp.

Anh Lương Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ cho biết: "Con lớn của anh Tú mới học lớp 2, con thứ học mầm non, chưa hiểu được bố mình đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dịch bệnh khiến gia đình họ càng thêm khó khăn hơn, khó xoay sở thuốc men. Anh Tú là trụ cột gia đình, rất mong anh bình an vô sự để tiếp tục làm chỗ dựa cho vợ con".

Lúc này, gia đình anh Bàn Văn Tú đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để giữ được tính mạng, các con không phải sống cảnh mồ côi cha.

Phạm Bắc

