MS 2021.088

Nhận được kết quả từ bác sĩ, Tài chấn động tinh thần. “Chỉ vài cơn đau bụng, em nghĩ đơn giản là đau dạ dày, nào ngờ mắc phải căn bệnh ung thư khó chữa. Nếu em không còn, cha mẹ già đau yếu biết phải làm sao?”.

Khi chúng tôi đến bệnh viện thăm, Tài đang chìm trong giấc ngủ mê mệt. Em là bệnh nhân trẻ tuổi nhất trong phòng. Ngồi cạnh em là người cha 60 tuổi. Tấm lưng vốn đã còng, nay lại thêm oằn xuống.

Chú Lâm Văn Trọn đã nói chuyện với bác sĩ nhiều lần, nhưng mỗi lần hỏi về hi vọng có thể cứu tính mạng con trai, chú đều nhận được cái lắc đầu bất lực.

Người cha già cay đắng nhìn con trai duy nhất đổ bệnh nặng.

Bác sĩ Hoàng Đình Tuy, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện Quận 2 cũ) chia sẻ với VietNamNet, Tài bị mắc phải căn bệnh ung thư đường mật rốn gan (khối u Klaskin). Khối u lớn chèn ép khiến mật ở phía trên gan không xuống được, gây vàng da, suy gan.

Bệnh của Tài không đáp ứng hóa trị hay xạ trị. Phẫu thuật là phương pháp duy nhất. 5 tháng trước, Tài từng trải qua một đợt phẫu thuật cắt bỏ lá gan bên trái, khoét rốn gan, nối ruột. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, khối u tái phát, tiếp tục xâm lấn vào trong gan làm hẹp miệng nối.

Các bác sĩ đang tìm mọi cách để tình trạng suy gan diễn tiến chậm lại, tuy nhiên thời gian còn lại của em cũng chỉ tính bằng tháng, bằng ngày.

Lâm Văn Tài sinh ra trong gia đình nghèo tại Sóc Trăng. Cũng vì vậy, từ nhỏ, Tài đã thương cha mẹ vất vả mưu sinh. Nhìn thấy cha vác từng tải mía, Tài chỉ ước thật mau lớn, đi làm kiếm tiền phụ giúp mọi người.

Năm đang học lớp 7, thấy cha mẹ quá vất vả, Tài xin nghỉ học, ngày ngày đi phụ bán bánh mì, bán vé số dạo. Dành dụm nhiều năm, cả gia đình mới cất được căn nhà bằng tôn nho nhỏ để khỏi lo nắng, lo mưa.

Khoảng 10 năm trước, mẹ của Tài bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe quá yếu, phải nghỉ ở nhà. Thu nhập từ nghề bán bánh mì và vé số dạo lại bấp bênh, nhất là vào mùa mưa, ế khách. Năm 17 tuổi, Tài quyết định lên thành phố, theo người quen đi làm mướn. Sau đó là gần 10 năm tự bươn chải.

Đồng lương không cao nhưng tháng nào, Tài cũng cố dành dụm vài trăm nghìn gửi về nhà. Em hy vọng tích cóp đủ tiền mở một cái xưởng sửa xe nho nhỏ thì sẽ về quê để ở gần cha mẹ. Thế nhưng, cánh cửa tương lai của em bất chợt vô vọng ở tuổi 26.

Tính mạng của Tài chỉ còn được tính bằng tháng. Chú Trọn chỉ mong sao những ngày cuối đời, đứa con hiếu thảo bớt bị bệnh tật hành hạ.

Tài nghẹn giọng: “Cha mẹ em cũng đã 60 tuổi rồi, mẹ lại bệnh tật như vậy. Nếu không may em đi rồi, cha mẹ làm sao vượt qua được chị ơi!”.

Nghe con trai thỏ thẻ mà chú Trọn đau lòng, lặng lẽ gạt nước mắt. Mẹ của Tài khi nghe tin con trai mắc bệnh nan y đã ngất lên ngất xuống, giờ như người mất hồn.

Gần nửa năm kể từ ngày Tài phát hiện bệnh, chú Trọn nghỉ làm để chăm sóc. Số tiền dành dụm đã hết từ lâu, mà tiền vay mượn cũng đã 30-40 triệu. Giờ đây Tài gần như sống phụ thuộc vào bệnh viện, vào thuốc, nhưng người cha nghèo chấp nhận.

“Còn nước thì còn tát mà cô, chứ đưa về để nó đau đớn đến chết thì chúng tôi sao chịu nổi. Nó còn sống được bao nhiêu đâu mà!”, nói rồi nước mắt chú giàn giụa.

Chỉ mong sao có những tấm lòng thơm thảo giúp cho chàng trai hiếu thảo bớt đau đớn những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.HCM hoặc chú Lâm Văn Trọn; Địa chỉ: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0867054128 (chú Trọn) hoặc 0948683679 (anh Minh – Cán bộ Phòng CTXH).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.088 (em Lâm Văn Tài)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.