MS 2020.288

Nhìn chồng ú ớ nói chuyện với 2 con trai, người vợ phải giả vờ gọi điện thoại rồi ra hành lang bệnh viện khóc thầm. Chồng của chị Vi mới 27 tuổi nhưng mắc phải căn bệnh ung thư hốc mũi đau đớn.

Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng khiến chị Thu Vi (quê Gia Lai) có vẻ ngoài già hơn so với độ tuổi 25 của mình rất nhiều. Chồng chị, anh Lê Quốc Bạo (SN 1993) đang điều trị bệnh ung thư hốc mũi ở Khoa Nội 2 Bệnh viện Ung bướu. Tế bào ung thư đã ăn mòn thành lỗ, thông từ mũi xuống khoang miệng khiến anh Bạo đau đớn, khổ sở khi ăn uống. Cơ thể anh nhanh chóng gầy rộc.

Chị Vi mệt mỏi, lo lắng cho tình trạng bệnh của chồng

Bật khóc khi có người hỏi thăm, phải mất một lúc chị Vi mới có thể nén xúc động, chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại.

“Sau khi sinh bé út được hơn 1 tháng, thấy anh bị viêm xoang hành sốt kéo dài, em mới khuyên anh vào Bệnh viện Tai – Mũi – Họng khám và chữa cho dứt điểm", chị Vi nhớ lại. Tưởng chỉ là căn bệnh mãn tính đơn giản, không ngờ thông báo của bác sĩ khiến cả gia đình chị như "chết điếng". Dù không tin, làm sinh thiết lại nhưng kết quả vẫn không khác gì trước đó.

Chị phải gửi 2 đứa con nhỏ dại cho ông bà nội để đi bệnh viện chăm sóc chồng.

Tế bào ung thư ăn mòn, "đục lỗ" từ hốc mũi xuống khoang miệng khiến Bạo đau đớn và khó khăn để ăn uống, trò chuyện.

Mùng 5 Tết năm 2020, anh Bạo chính thức "chuyển khẩu" đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Chị Vi đành gửi 2 con nhỏ nhờ ông bà nội chăm sóc, lên bệnh viện chăm chồng. Để chồng không suy sụp tinh thần, chị nói dối bệnh mới ở giai đoạn đầu, vẫn còn khả năng cứu chữa, dù trong lòng chị rối bời.

"Hồi đầu ở viện mà sữa chảy ướt áo, đứa nhỏ mới mấy tháng thôi chị ơi. Em thương chồng, nhớ con ngủ không nổi. Thấy anh đáp ứng thuốc tốt thì mừng quá, mà càng về sau, sức khỏe anh càng tệ, ăn ngủ không được vì đau quá. Buồn quá, em thường trốn ra một góc ngồi khóc”, chị Vi tâm sự.

Kiệt quệ vì 4 người thân cùng bị ung thư

Vợ chồng anh Bạo kết hôn đã hơn 4 năm. Khi ấy, chị Vi vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa xin được việc làm. Anh Bạo làm tài xế, thu nhập mỗi tháng khoảng 4-4,5 triệu đồng. Hai thiên thần bụ bẫm, đáng yêu lần lượt ra đời khiến căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười. Khi ấy, chị Vi còn tính đợi con cứng cáp chút sẽ đi kiếm việc, cùng chồng nuôi con khôn lớn.

Nhìn chồng gắng gượng, nén cơn đau để nói chuyện với các con, người vợ trẻ phải lén trốn ra 1 góc lặng lẽ khóc.

Để lo khoản chi phí "khổng lồ" cho anh Bạo chữa trị, cả gia đình phải chạy đôn chạy đáo, vay mượn khắp người thân đến người quen. Gần đây nhất, chỉ trong 21 ngày mà gia đình phải đóng tới 43 triệu đồng. Bán hết tài sản trong nhà, đất đai cũng phải cầm cố mà không đủ, còn phải vay lãi.

Anh em đều khó khăn nhưng vẫn cố gắng vay mượn giùm, mà cha mẹ hai bên thì bệnh tật chất chồng. Cha đẻ chị Vi vừa xuất viện (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM), về nhà nằm chờ chết sau 3 năm chữa trị 2 căn bệnh: ung thư phổi và ung thư thanh quản.

Không chỉ vậy, mẹ chị Vi còn bị ung thư vú gần 10 năm nay nhưng cũng phải ngưng điều trị vì hoàn cảnh khốn khó. Tai ương ngập tràn khi cả mẹ chồng chị cũng mắc phải bướu cổ ác tính. Cục bướu ngày càng sưng to, nhưng vì điều kiện kinh tế, bà nhường cơ hội, dành tiền cho con trai chữa bệnh.

Gia đình đã kiệt quệ, Vi vẫn chưa biết "đào" ở đâu khoản chi phí sắp tới để điều trị cho chồng.

Đứng trước cảnh bệnh tật bủa vây những người thân yêu nhất, chị Vi rơi vào bế tắc. Nhất là khi nghe bác sĩ nói căn bệnh này có thể khiến anh Bạo ra đi bất cứ lúc nào nếu không được điều trị kịp thời, chị sốc nặng.

“Bác sĩ nói bệnh của anh nặng rồi, đợt này còn bị giảm tiểu cầu, bạch cầu nghiêm trọng nên không cho về nữa. Hiện tại gia đình em phải lo một khoản chi phí để truyền máu và thuốc cho anh, nhưng chưa biết “đào” ở đâu ra”, đôi vai của người phụ nữ trẻ chùng xuống, ánh mắt mờ mịt.

Chị Vi chẳng dám ước nhiều, chỉ mong sao các mạnh thường quân thương mà giúp đỡ cho chồng toa thuốc hóa trị sắp tới. Bởi cả gia đình chị đều đã kiệt quệ, chẳng còn ai để vay mượn nữa.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Thị Thu Vi hoặc Lê Quốc Bạo; Địa chỉ: Tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0971135835.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.288 (gia đình Thu Vi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.