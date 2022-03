MS 2022.047

Từ ngày anh Phong gặp tai nạn giao thông đến nay gần 1 tháng, chị Hạ đã chẳng còn vay mượn được của người thân, quen. Tiếng chị ngắc ngứ liên hồi vì tật nói lắp, và những cơn nấc nghẹn trong lồng ngực.

Người phụ nữ "cà lăm" khó khăn chăm sóc chồng bị tai nạn giao thông.

Dù mới ở độ tuổi 27, gương mặt chị Nguyễn Thị Thu Hạ đã mang nhiều nét nhọc nhằn, già dặn hơn tuổi. Hơn 3 tuần ở bệnh viện chăm sóc chồng, nhiều đêm chị chẳng tài nào chợp mắt nổi. Những nỗi lo cứ ập đến liên tục, thêm vào đó là tiếng chửi mắng hoặc rên rỉ vì đau của anh Phong.

Chị Hạ cho biết, chồng chị gặp tai nạn giao thông đúng ngày mùng 1 Tết năm 2022, khi cố gắng tránh một người dân đi bộ sang đường. Thật không may, anh bị ngã, đầu đập mạnh xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não, được bạn bè và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Mới đầu năm mà nhận được tin dữ, mẹ con tôi chết điếng. Tôi để đứa nhỏ ở nhà với bà nội rồi đi theo chồng đến tận bây giờ”, chị Hạ giãi bày.

Mới đầu anh Phong được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân. Bởi không có đủ 20 triệu đồng đóng tạm ứng, chị Hạ đành xin cho chồng chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để điều trị. Khoảnh khắc cầm trên tay cây bút ký vào tờ giấy cam kết để bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật lấy máu tụ, chị khóc nức nở. Sợ nếu chồng không may xảy ra chuyện thì cảnh mẹ già con thơ, chị khó lòng gánh vác.

Anh Phong đã nằm viện gần 1 tháng nay, gia đình đã hết khả năng lo liệu.

Sau 2 lần phẫu thuật, vết mổ của anh Phong bị nhiễm trùng, được chuyển tuyến vào Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho đến nay.

Hơn 3 tuần điều trị tích cực, tính mạng của anh Phong đã qua nguy hiểm. So với thời điểm sau ca phẫu thuật đầu tiên, chị Hạ cảm thấy chồng đã bình phục hơn nhiều.

Người phụ nữ tần ngần nhớ lại: “Lúc đầu anh ấy mắng chửi nhiều lắm. Chửi tôi, chửi cả bác sĩ. Thấy tôi lo lắng, bác sĩ nói không sao, do bị ảnh hưởng sau ca mổ, nhưng sẽ khỏi. Giờ tôi lo nhất là chi phí để chữa trị lâu dài cho anh, vì bác sĩ nói anh còn phải nằm viện cả tháng nữa. Những người thân quen đã không cho tôi vay tiếp, phải chuyển sang vay lãi nóng rồi”.

Bác sĩ Khoa Thần kinh sọ não, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, anh Phong bị nhiễm trùng nơi vết mổ (hậu phẫu máu tụ ngoài màng cứng bên trái), phải sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, giảm ho đàm, đặc biệt là nâng tổng trạng sức khỏe bằng dinh dưỡng. Theo dự kiến, anh Phong sẽ tiếp tục điều trị khoảng 1 tháng. Chi phí ước tính khoảng 50 triệu đồng nhưng gia đình hiện giờ chẳng thể lo xuể.

Trước đây, chị Hạ làm công nhân giày da, đồng lương còm cõi, còn anh Phong đi biển theo người ta. Cái nghề lênh đênh sóng nước, bạc bẽo và bấp bênh nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Vậy nhưng, người đàn ông 31 tuổi ấy từ nhỏ đã bám biển, thành ra chẳng biết nghề nào khác ở đất liền. Hễ biển động là anh nghỉ ở nhà. Hai vợ chồng phải gói ghém lắm mới lo nổi thuốc thang cho người mẹ già 73 tuổi bị đau nhức xương khớp, cùng đứa con thơ chưa đầy 4 tuổi.

Chị Hạ chỉ biết cầu mong vào tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, để vợ chồng chị sớm được về với con thơ, mẹ già.

Từ lúc anh xảy ra chuyện, chị Hạ đã vay mượn khoảng 60 triệu đồng. Hiện tại, chị phải nhờ người chị gái đứng ra vay giúp nhưng cũng chưa được là bao. Chị nói, bằng mọi giá phải cứu chồng, để con thơ được dựa vào cha. Gần 1 tháng xa nhà, đứa nhỏ khóc miết, đòi vào cùng cha mẹ. Thế nhưng ở bệnh viện khó khăn đủ đường, chị chẳng thể đèo bòng thêm đứa con.

“Đến giờ, nhìn chồng đã có thể nhận biết vợ con là tôi mừng lắm. Bác sĩ nói cần chú trọng dinh dưỡng mới nhanh bình phục, nhưng chúng tôi đã cạn kiệt, hết cả tiền mua cháo cho anh ấy rồi”, chị Hạ bất lực cầu cứu.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc chị Nguyễn Thị Thu Hạ; địa chỉ: Khu phố 11, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0334349512.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.047 (Anh Nguyễn Kim Phong)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.