MS 2021.269

Chồng bị tai nạn lao động dẫn đến liệt tủy, teo hết 2 chân, một mình chị Hoa chống chọi với căn bệnh ung thư vú tại bệnh viện. Bất hạnh liên tiếp xảy đến khiến gia đình nhỏ của chị lao đao, khổ cực.

Suốt thời gian sống trong nhà lưu trú từ thiện khi Hà Nội giãn cách xã hội, chị Bùi Thị Hoa (37 tuổi, bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chỉ đau đáu nghĩ về chồng con nơi quê nhà. Gia đình chị đang vô cùng bi đát khi hai vợ chồng đều bệnh tật ốm đau, các con còn nhỏ dại.

Chồng tai nạn liệt tuỷ, vợ ung thư khiến tình cảnh gia đình thêm phần bi đát

Lấy chồng từ năm 19 tuổi, chị Hoa vốn mong một cuộc sống giản dị, hạnh phúc. Vợ chồng chị cố gắng làm lụng, chịu khó tích luỹ song cái nghèo vẫn cứ đeo đuổi họ triền miên. Mặc dù vậy, anh chị vẫn lo cho các con học hành đến nơi đến chốn với hy vọng cái chữ giúp thoát nghèo.

Thu nhập của cả nhà chỉ dựa vào chút hoa màu trồng trọt trong mảnh vườn nhỏ. Để có thêm chi phí nuôi con ăn học, anh chị làm thêm một số nghề tự do.

Giữa lúc cuộc sống còn nhiều cơ cực, năm 2016, trong khi làm công nhân ở mỏ đá phấn, chồng chị Hoa không may gặp phải sự cố sập mỏ. Chấn thương quá nặng khiến anh bị liệt tuỷ dẫn đến teo hai chân.

Từ ngày chồng lâm vào cảnh “sống dở chết dở”, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị Hoa. Chị càng vất vả hơn bởi giờ đây phải gồng gánh thêm người chồng nằm liệt giường không thể ngồi dậy được. Các con chị cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên cũng cố gắng hỗ trợ chăm sóc bố hàng ngày.

Bất hạnh tiếp tục xảy đến vào tháng 8/2020, chị Hoa đi khám, phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Do nhà quá nghèo nên dù được các bác sĩ khuyên đến các bệnh viện tuyến trên khám chữa, điều trị kịp thời, chị vẫn không thể làm theo, đành tìm thuốc nam đắp.

Căn bệnh ngày càng tiến triển nặng hơn cho đến tháng 4/2021, chị Hoa mới dám nhập viện Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Một mình bơ vơ trên giường bệnh chịu từng cơn đau buốt đến thấu xương, chị bật khóc, xót xa cho số phận quá đỗi éo le của gia đình mình.

Anh Đinh Công Thạch, chồng chị Hoa bị tai nạn lao động dẫn tới liệt 2 chân

Hết sạch tiền để điều trị

Ngày nhập viện, nhìn ai cũng có người thân đi cùng săn sóc từng li từng tí, chị Hoa cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Song nghĩ đến chồng con đang khổ sở nơi quê nhà, cũng không muốn các con lo lắng, chị đành cắn răng chịu đựng.

Từng đợt hoá chất "quật ngã" người đàn bà khốn khổ ấy. Những ngày quá mệt mỏi vì truyền thuốc kéo dài, chị ko thể gượng dậy nổi, phải nhờ người khác mua hộ cơm. Cũng chỉ có mình chị lê từng bước khó nhọc tự đi đóng viện phí cho mình.

Nằm trên giường bệnh, chị Hoa đau đáu nghĩ đến con gái út mới sinh năm 2016 đang học mẫu giáo, phải cậy nhờ hàng xóm chăm nom giúp. Cũng may cậu con trai học lớp 10 hiểu chuyện và thương bố mẹ, trở thành chỗ dựa duy nhất cho gia đình.

Trước khi chưa mắc bệnh, chị Hoa gồng gánh nuôi cả gia đình

Không chỉ vậy, chị Hoa còn đang canh cánh nỗi lo khoản nợ hơn 50 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh, đến nay vẫn chưa có khả năng trả. Nhà chị không còn ai đi làm ra tiền, các con nhỏ dại, mẹ chồng già yếu.

Trung bình mỗi đợt, chị Hoa cần thanh toán 2 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi đợt chỉ kéo dài vài ngày. Truyền xong, chị lại ra ngoài ở trọ đợi đợt tiếp theo.

Thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Chị Hoa hết sạch tiền điều trị, đành xin lưu trú miễn phí trong một trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai do một số nhà hảo tâm giúp đỡ. Giờ đây, trên người chị chẳng còn đồng nào, chưa biết những đợt truyền hoá chất sắp tới sẽ ra sao.

Nhắc tới hoàn cảnh chị Hoa, anh Quách Công Sạch - trưởng bản Tà Phù (xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết: “Gia đình chị Hoa rất khó khăn. Nhà có 5 khẩu gồm chị Hoa, người chồng bị liệt, hai con còn nhỏ và bà mẹ chồng đã nhiều tuổi. Giờ chị bị bệnh ung thư, gánh nặng chồng chất. Địa phương chúng tôi rất mong chị Hoa nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cho các con".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Hoa, ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0968300970.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.269 (chị Bùi Thị Hoa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436