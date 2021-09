MS 2021.265

Mỗi lần đối diện với cơn nguy kịch, Hoài lại khẩn cầu bố mẹ đi nhận con nuôi để có người phụng dưỡng lúc tuổi già. Dường như em đã cảm nhận được những điều không may có thể xảy đến với mình.

Những ngày không được đi học, em Đặng Văn Hoài (thôn Chàng Mới, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) lại hướng ánh mắt ra ngoài đường, ngóng chờ các bạn đi qua. Mỗi lần bạn đi khuất bóng, nước mắt Hoài lại rơi xuống vì xót xa. Chứng kiến con đau khổ, bố mẹ em cũng không thể cầm lòng.

Căn bệnh ung thư máu đe dọa đến tính mạng của Hoài từng ngày

Tai hoạ ập đến với đứa trẻ 15 tuổi ấy vào một ngày tháng 11/2020. Thời điểm đó, Hoài đang chuẩn bị hoàn thành nốt học kỳ I năm lớp 9. Thế nhưng bỗng nhiên suốt 10 ngày, em cảm thấy nôn nao, khó thở, cơ thể xanh xao.

Đến Bệnh viện huyện Quang Bình khám, bác sĩ thấy em thiếu máu trầm trọng đã huy động người thân hiến máu. Truyền máu xong, tình hình vẫn chưa khả quan hơn, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa Hoài chuyển tuyến vì nghi em bị viêm bạch cầu.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sĩ tiến hành chọc tuỷ, làm các xét nghiệm phát hiện Hoài mắc bệnh ung thư máu. Đúng lúc chuẩn bị chuyển tuyến xuống Viện huyết học và truyền máu Trung ương, em bị đổ máu mũi nhiều đến mức không thể cầm được. Tình trạng trầm trọng buộc phải tiếp thêm máu ngay lập tức.

Dù chuyển tuyến lúc này sẽ có nguy cơ tử vong trên đường vì mũi xuất huyết quá nhiều, thế nhưng nuôi hy vọng cứu con, bố mẹ Hoài đã xin bác sĩ cho con được xuống Hà Nội điều trị.

Biết gia cảnh của Hoài khó khăn, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh vô cùng cảm thương, đứng ra kêu gọi giúp bố mẹ Hoài có tiền cho con chuyển viện. Trên chuyến xe gấp gáp chở sinh mạng bé nhỏ, không biết bao nhiêu lần chị Đặng Thị Kim Anh rơi nước mắt vì thương con, cũng không đếm được có bao nhiêu lời cầu nguyện của người mẹ trước số phận bất hạnh của con mình.

Cả gia đình kiệt quệ

Chị Đặng Thị Kim Anh (mẹ của Hoài) nhớ như in khoảnh khắc sự sống của con như “chỉ treo mành treo chuông”. Lúc máu không ngừng đổ ra nơi hai mũi, Hoài bỗng thốt lên: “Bố mẹ ơi! Bố mẹ nhận ai làm con nuôi đi, để có người chăm sóc sau này, con không sống được mất rồi, con chảy máu thế này không biết bao giờ đi đâu”.

Bằng nỗ lực kịp thời, các bác sĩ tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương đã cứu được tính mạng Hoài. Do thời gian đầu máu mũi không ngừng chảy, em thường xuyên phải qua Bệnh viện E thay gạc và bông trong mũi.

Mới truyền được 1 đợt hoá chất đầu tiên, chi phí tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đã hết hơn 30 triệu đồng. Con số quá lớn đối với một gia đình người dân tộc Dao thuộc diện nghèo nhất thôn như nhà chị Kim Anh.

Mắc bạo bệnh, Hoài luôn khao khát được sống để đi cùng các bạn

Dù phía bệnh viện khuyên chị nên cho con ở lại theo đúng phác đồ điều trị, song bởi gánh nặng kinh tế quá lớn, chị buộc lòng phải đưa con về nhà. Gia đình mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, bản thân chị Kim Anh vừa đi làm cho một công ty sản xuất mỳ ăn liền trên địa bàn huyện Tiên Du (Bắc Ninh) được 2 tháng, thu nhập chưa được bao nhiêu thì con đã đổ bệnh.

Để lo chi phí điều trị cho con, chị phải vay ngân hàng, vay người thân, tổng số nợ đến nay đã hơn 100 triệu đồng. Trước lúc kỳ thi tốt nghiệp THCS diễn ra 2 tháng, bệnh tình của Hoài trở nặng. Một lần nữa, chị đưa con nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những đợt truyền hoá chất khiến Hoài suy kiệt trầm trọng. Kéo theo đó là tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cũng lớn dần, số tiền vay mượn nhanh chóng cạn sạch.

Em Hoài đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ để kéo dài sự sống

Đứng trước nguy cơ con phải dừng điều trị vì cha mẹ hết tiền, chị Kim Anh tuyệt vọng không biết cầu cứu nơi đâu. Nhất là trong tình cảnh hiện tại, dịch Covid-19 đang bủa vây khiến chị không thể xoay sở.

Ông Đặng Xuân Ninh, trưởng thôn Chàng Mới xác nhận: “Gia đình cháu Hoài khổ lắm. Bố cháu tên là Đặng Văn Minh. Nhà thuộc diện nghèo nhất thôn rồi giờ con cái lại bị bệnh hiểm nghèo, thành ra nợ nần khắp nơi. Hai mẹ con cháu đi viện suốt. Chính quyền thôn chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ nhưng quả thật cũng có hạn thôi. Tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ".

Phạm Bắc

