MS 2021.238

Khi đang chật vật mưu sinh với nghề thợ xây, anh Ngà bất ngờ bị điện giật ngã từ trên cao xuống, phải sống cảnh thực vật. Gia đình ngày càng khánh kiệt, các con anh có nguy cơ phải bỏ học.

Gần 1 năm nay, người dân ở xóm Lâm Tiến, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (Nam Định) đã quen với hình ảnh một người phụ nữ gần 40 tuổi lúc nào cũng tất bật chăm sóc chồng sống cảnh thực vật và 3 đứa con thơ dại. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Hà (SN 1984) và anh Trần Văn Ngà (SN 1983). Từ lúc anh Ngà gặp tai nạn lao động, cả nhà rơi vào bế tắc, cùng quẫn.

Bố sống cảnh thực vật, ba đứa con thơ nheo nhóc

Men theo con đường làng, chúng tôi phải hỏi thăm nhiều lần, nhờ người dân dẫn đi mới tìm được căn nhà nhỏ, nơi trú ngụ của vợ chồng chị Hà cùng 3 người con. Trong nhà không mấy đồ đạc có giá trị, anh Ngà đang nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên, mặc người vợ đang lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ cho mình. Ba đứa trẻ ngồi xung quanh, thỉnh thoảng lại giúp mẹ làm mấy việc lặt vặt.

Di chứng nặng nề của vụ tai nạn khiến anh Ngà phải sống cảnh thực vật. Cơ thể của anh teo tóp lại chỉ còn da bọc xương. Với anh, thế giới bây giờ chỉ quanh quẩn trên chiếc giường bệnh, không hề hay biết ngoài kia, vợ anh đang gồng gánh trên vai trách nhiệm nuôi cả gia đình.

Ngồi xoa bóp cho chồng, chị Hà héo hon, buồn bã. Trong ánh mắt của chị, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả, tủi nhục đang cố nén lại nhưng rồi không chịu nổi, đôi mắt ấy đỏ lên, ầng ậc nước vì những ngày cơ cực đang trải qua. Hết xoa tay, bóp chân, chị lại thay đồ vệ sinh cho chồng một cách thành thục vì đây là công việc mà chị đã quen từ gần 1 năm nay.

Tai nạn thương tâm khiến anh Ngà bị chết não, sống cảnh thực vật

Theo đó, tháng 6/2020, trong lúc đi làm thợ xây trên Cao Bằng, anh Ngà không may bị điện giật trượt chân ngã, đập đầu xuống đất. Anh được mọi người đưa đi Bệnh viện huyện Nguyên Bình cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, anh phải chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận, anh Ngà bị chết não, hy vọng bình phục đã không còn, bệnh viện trả về.

Thương chồng, chị Hà đi vay mượn khắp nơi tìm đủ mọi cách cứu anh Ngà. Thế nhưng gần 1 tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh, tình trạng của anh vẫn không mấy tiến triển, chi phí lại quá đắt đỏ. Do anh Ngà không có bảo hiểm y tế nên bao nhiêu vốn liếng dành dụm, vay mượn đều tiêu hết sạch. Không còn cách nào khác, chị Hà đành đưa chồng về nhà, phó mặc cho số phận.

Do nằm lâu ngày nên vùng da ở thắt lưng trên người anh Ngà đang có dấu hiệu hoại tử, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Để duy trì sự sống, hằng ngày, anh tiếp nhận dinh dưỡng qua đường ống xông và dùng những loại thuốc uống, thuốc bôi chống loét. Tiền thuốc và đồ dùng sinh hoạt cho anh tốn kém mỗi tháng gần 7 triệu đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của anh Trần Văn Ngà đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Trụ cột chính ngã xuống, chị Hà thay chồng gánh vác cả gia đình. Trước đây, chồng đi làm thuê còn có tiền trang trải, giờ anh nằm một chỗ, chị cũng phải nghỉ việc, mọi khoản chi phí thuốc thang và tiền học phí cho con đều phải đi vay mượn khắp nơi.

Điều khiến chị Hà trăn trở nhất lúc này là 3 đứa con của vợ chồng chị còn rất nhỏ. Con gái lớn năm nay học lớp 9, con thứ hai học lớp 7, con trai út lớp 4.

"Các cháu còn nhỏ quá, giờ bố nằm một chỗ, mẹ cũng không đi làm được, không làm ra tiền, không biết tôi phải xoay sở ra sao lo cho chúng học hành. Không lẽ bắt con phải nghỉ học", người phụ nữ khốn khổ rơi nước mắt.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hà, ở xóm Lâm Tiến, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. SDT: 0368446179

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.238 (gia đình chị Hà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436