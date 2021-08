MS 2021.226

Lên 1 tuổi phát hiện mắc chứng tự kỷ, đến 3 tuổi thì mồ côi cha, bé Quân đang sống trong cảnh khó khăn, mẹ không có tiền đưa con đi chữa bệnh.

Chị Chu Thị Sáu (SN 1971, quê Hưng Yên) đang trải qua những ngày tháng cùng cực. Kể từ sau khi chồng chị qua đời, mọi khó khăn trong gia đình cùng khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng đè nặng lên vai người phụ nữ này.

Cha ung thư qua đời, con phát hiện tự kỷ, gia đình rơi vào cảnh khốn đốn

Đường tình duyên lận đận, phải đến năm 39 tuổi, chị Sáu mới lập gia đình với anh Phạm Đình Tuân (SN 1958). Ở tuổi xế chiều, chị lần lượt sinh được cháu Phạm Thị Thanh Tuyền (2012) và Phạm Đình Quân (2016).

Tuy nhiên, lên 1 tuổi, Quân được phát hiện mắc chứng tự kỷ. Cháu chậm nói, tăng động, mất tập trung. Chứng kiến con lớn lên không bình thường như những đứa trẻ khác, chị Sáu hết sức đau đớn. Nỗi đau con cái chưa nguôi thì tháng 11/2017, anh Tuân chồng chị xuất hiện triệu chứng lạ.

Những cơn ho kéo dài dai dẳng như dấu hiệu cho thấy căn bệnh hiểm nghèo. Ở bệnh viện huyện điều trị gần 1 tháng mà tình trạng không thuyên giảm, anh còn cảm thấy thường xuyên ngộp thở. Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thăm khám, bác sĩ kết luận anh Tuân mắc bệnh ung thư vòm họng.

Chị Sáu như ngã gục khi hay tin dữ. Gia cảnh khó khăn, chị không biết lấy đâu ra tiền chữa trị cho chồng. Cố xoay sở, vay mượn khắp nơi, chị mới gom được chút tiền đưa chồng lên Bệnh viện K Tam Hiệp, nuôi hy vọng mong manh.

Thế nhưng số phận bất hạnh không buông tha cho người đàn ông trụ cột của gia đình. Tháng 5/2018, sau nhiều tháng điều trị tích cực bằng hoá trị, xạ trị, anh Tân đã không thể tiếp tục chống chọi với căn bệnh, qua đời trong sự đau khổ tột cùng của vợ con.

Mất đi người chồng bên cạnh, chị Sáu gắng gượng để nuôi hai con trong điều kiện kinh tế hết sức chật vật. Những khó khăn nối tiếp lần lượt đến với ba mẹ con chị.

Cả nhà ngập trong nợ nần

Nỗi đau chồng qua đời vẫn còn đó, chị Sáu phải đối diện với khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng do vay mượn thời gian anh Tuân điều trị bệnh ung thư. Thế nên, dù con trai bị tự kỷ, chị không còn đủ khả năng cho con đi học cải thiện ở tỉnh.

Chị Sáu đành gửi Quân đến trường Phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ. Cũng vì quanh quẩn ở nhà chăm con, chị không thể đi làm được. Kinh tế trong gia đình hoàn toàn trông chờ vào 2 sào ruộng với mấy con vịt nuôi thêm để kiếm miếng cơm qua ngày.

Nợ nần còn đó, chưa trả được bao nhiêu, chị Sáu cũng chẳng thể gửi con cho ai trông giúp để đi làm vì con không được bình thường, hay phá phách chạy khắp nơi.

Mồ côi cha, bé Quân còn mắc chứng tự kỉ ngay từ lúc nhỏ

Một năm trở lại đây, tình trạng của Quân trở nặng, thường xuyên vô thức gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh. Chị Sáu đành ở nhà trông chừng con mà chẳng thể làm thêm được gì. Mặc dù rất muốn đưa con đi điều trị dứt điểm song vì hoàn cảnh quá nghèo, vẫn còn mang công mắc nợ, chả ai dám cho chị vay mượn thêm.

Trước sự cùng cực của cuộc sống, chị Sáu bất lực, nhiều đêm khóc đẫm nước mắt. Chị ước ao con có thể có được cuộc sống bình thường, chỉ cần con mạnh khoẻ thì chị chấp nhận hy sinh bằng mọi giá. Thế nhưng mong ước của chị quá đỗi xa vời khi giờ đây, ngay cả việc cho con đi học cải thiện cũng vượt ngoài khả năng của chị.

Phạm Bắc

