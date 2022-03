MS 2022.056

Ở tuổi 28, là trụ cột kinh tế của gia đình, anh Nguyễn mắc ung thư xương trong khi các con còn quá nhỏ. Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi của anh tất cả hy vọng, dù là bình dị nhất về một cuộc sống an yên bên vợ con.

Gác lại ước mơ làm thầy giáo vì nhà nghèo

Chuyển về bệnh viện Việt - Tiệp (TP.Hải Phòng) sau quãng thời gian dài điều trị ở bệnh viện K Tân Triều, anh Nguyễn Ngọc Nguyễn (28 tuổi) mỗi lúc một yếu đi trông thấy. Căn bệnh ung thư xương nay đã di căn vào phổi khiến người đàn ông ấy suy kiệt trầm trọng. Thậm chí khối u khổng lồ ở đùi cứ thế ngày một sưng to lên.

Căn bệnh ung thư xương quái ác đang đe dọa đến tính mạng anh Nguyễn từng ngày

Căn nhà của anh Nguyễn ở Đội 2 Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng bấy lâu nay chìm trong nỗi u ám. Kể từ ngày anh mắc bệnh ung thư xương, những người thân trong gia đình đều âu sầu không thiết làm gì.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ chỉ quanh năm làm nghề nông để mưu sinh, anh Nguyễn vẫn cố công học tập rồi thi đỗ vào khoa Sư phạm Hoá học trường Đại học Hải Phòng. Tuy nhiên, ước mơ làm thầy giáo chưa kịp chạm tới đã sớm phải gác lại. Học được 2 năm, vì nhà quá nghèo, chàng sinh viên ngày ấy buộc phải bỏ học để đi làm thuê tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Năm 2019, anh kết hôn với chị Vũ Thị Dung (SN 1993), hạnh phúc mỉm cười đôi chút khi anh chị sinh con đầu lòng là bé Nguyễn Diệp An. Thế rồi, bất hạnh ập đến vào thời điểm người vợ mang thai con thứ 2 ở những tháng cuối cùng.

Tháng 6/2021, anh Nguyễn bị ngã rồi thay nẹp ở bệnh viện huyện Kiến An (TP.Hải Phòng). Một tháng sau đó, qua quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện anh có khối u ở chân trái. Khối u ác tính khiến anh phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp, tháo khớp đến tận đùi.

Ngày biết tin mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, anh Nguyễn tưởng chừng như gục ngã. Anh lo cho bản thân thì ít mà lo cho các con còn nhỏ thì nhiều. Người đàn ông ấy sợ rằng, nhỡ ra mình có mệnh hệ gì thì các con chẳng ai chăm sóc.

Nhập viện K từ hồi tháng 8/2021, trải qua một quá trình dài chiến đấu với căn bệnh ung thư xương quái ác, anh vẫn cố gắng hết sức để một ngày trở về gia đình với các con. Dẫu vậy, bệnh tình diễn biến phức tạp khiến thể trạng anh Nguyễn mỗi lúc một xấu đi. Gia đình xin cho anh về bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) điều trị khi khối u di căn vào 2 bên phổi. Đúng lúc đó, vợ anh sinh con thứ hai là bé Nguyễn Bảo Châu, tình cảnh gia đình lại càng khó khăn hơn.

Giấy xác nhận bệnh tình của anh Nguyễn

Mong sống được ngày nào các con đỡ thiệt thòi ngày ấy

Những ngày tháng nằm viện trở thành cơn “ác mộng” về kinh tế đối với gia đình anh Nguyễn. Bởi cả nhà anh chẳng còn nổi một đồng đi bệnh viện, vợ anh lại mang thai chưa thể đi làm. Chính vì vậy, cha mẹ đẻ anh phải đi vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến 200 triệu đồng để tới bệnh viện Việt Đức cùng các bệnh viện khác.

Riêng chi phí chữa trị tại bệnh viện Việt Đức đã hết hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh Nguyễn phải trải qua một thời gian nằm ở bệnh viện Đa khoa Hà Nội cũng ngốn từng ấy tiền. Thế rồi khoản vay 200 triệu chỉ trong một thời gian ngắn đã hết sạch.

Khi tới bệnh viện K Tân Triều cùng bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng), cha đẻ anh tiếp tục xoay sở khắp nơi. Cho đến nay, số nợ gia đình anh phải gồng gánh đã lên đến hơn 400 triệu đồng. Chưa kể, tiền thuốc của anh Nguyễn hết hơn 30 triệu đồng/tháng, đây là chi phí cho những loại hoá chất ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Nguyễn lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Khối u cứ ngày một to hơn, đồng thời đã di căn vào phổi nhưng các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật cho anh lúc này. Thể trạng hiện giờ của anh quá yếu, nếu thực hiện ca mổ có thể dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh Nguyễn tâm sự với cha mẹ: “Con muốn đi làm rồi kiếm tiền báo hiếu cho bố mẹ nhưng bệnh tật thế này con đau lòng lắm. Bố mẹ cố gắng lo được cho con đến đâu hay đến đấy. Con không nghĩ cho riêng mình mà con thương Bảo Châu còn nhỏ quá. Cháu mới 4 tháng tuổi thôi, con có làm sao thì các con con lại khổ”.

Giờ đây, nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn vẫn đau đáu trước số phận của bản thân. Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi của anh tất cả hy vọng dù là bình dị nhất về một cuộc sống an yên bên vợ con.

Phạm Bắc

