MS 2021.320

Thiên Phúc được phát hiện căn bệnh u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc giai đoạn muộn. Cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống cho con là ghép tế bào gốc, thế nhưng chi phí vượt quá xa khả năng của người mẹ tàn tật.

Trần Thiên Phúc năm nay hơn 3 tuổi, là một cậu bé nhanh nhẹn, dễ mến. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ rằng con đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, nếu không được điều trị kịp thời, con có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Thiên Phúc bắt đầu phát bệnh từ tháng 11 năm ngoái. Sau trận sốt dài ngày, đưa đi khám ở cơ sở y tế địa phương, bác sĩ chẩn đoán con bị sốt siêu vi, nhưng uống thuốc nhiều ngày vẫn không khỏi. Chị Trúc phải đưa con đi lên bệnh viện tỉnh khám nhiều lần, phát hiện con bị thiếu máu trầm trọng, các bác sĩ nghi ngờ con bị ung thư máu, lập tức chuyển vào TP.HCM.

Thiên Phúc đã trải qua 2 ca mổ, 8 toa hóa trị, nhưng tính mạng con vẫn đang rất mong manh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi lấy tủy đồ, làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán con bị u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc phải. Lúc này, bệnh đã ở giai đoạn muộn, ghép tế bào gốc là phương pháp có thể kéo dài sự sống cho con, thế nhưng chi phí quá lớn, gia đình chẳng có đủ khả năng nên chị Trúc xin cho con được hóa trị.

Đầu năm 2021, Thiên Phúc bắt đầu bước vào điều trị, những lọ hóa chất được đưa vào cơ thể nhỏ bé của con. Mái tóc tơ rụng thưa dần, cái nóng như thiêu đốt của hóa chất khiến con phải cắn răng chịu đựng, miệng lở loét, ăn uống kém. Khoảng thời gian vô 8 toa hóa trị, lúc nào con cũng còi cọc, ăn vào lại ói ra.

Thế nhưng, sau mỗi toa thuốc được truyền vào, thấy con mình có tiến triển rõ rệt, chị Trúc lại ấp ủ hi vọng con có thể bình phục.

Đứa trẻ thiếu hơi ấm của cha, mẹ lại tàn tật, từ nhỏ con đã thiệt thòi so với những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình trọn vẹn.

“Trước đó mặt con sưng, bầm tím như bị ai đánh. Đôi mắt con nhìn không còn rõ. May mắn là sau này con đã hồi phục. Nhìn bên ngoài, đâu ai nghĩ là con bị bệnh đâu”, người mẹ giãi bày.

Khoảng cuối tháng 9, sau ca mổ cắt khối u và tuyến thượng thận phải, Thiên Phúc được chỉ định xạ trị. Do con còn quá nhỏ, không thể tự chủ trong quá trình xạ, mà bệnh viện chưa có đủ điều kiện gây mê, chị Trúc phải đưa con ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Lại một lần lấy tủy, xét nghiệm, bác sĩ khuyên gia đình nên ghép tế bào gốc cho con, bởi dù xạ trị thì sự sống của con vẫn rất mong manh. Chị Trúc nghẹn giọng: “Phương pháp này cần tới 250-300 triệu đồng, tôi chẳng có cách nào để xoay sở được, nhưng tôi cũng không muốn buông tay đứa con tội nghiệp của mình”.

Người mẹ khốn khổ khóc nức nở khi nhớ lại những lời con trai hay nói: “Con thương mẹ nhất trên đời”, “Con thương mẹ con để trong tim”… Nhưng chị lại không biết làm cách nào để cứu được con mình.

Ngày nhỏ, sau một lần sốt cao dẫn đến bại liệt, dẫu sau đó chị cố gắng tập đi, nhưng đôi chân yếu ớt khiến chị chẳng thể làm việc nặng. Thậm chí dù chỉ đi lại bình thường nhưng chị vẫn có thể bị ngã. Chị những tưởng đã phải cất đi ý nghĩ tìm hạnh phúc riêng.

Em bé mệnh khổ đang rất cấn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Khi cha của Thiên Phúc xuất hiện, hứa hẹn sẽ mang đến cho chị một gia đình, đáng tiếc, nghe tin chị có thai, sự ngăn cấm của gia đình khiến người đàn ông ấy đã rời bỏ 2 mẹ con. Chị phải cậy nhờ vào mẹ già mới có thể chăm sóc đứa nhỏ.

Suốt một năm qua, mẹ con chị Trúc gắn bó với bệnh viện, trong nhà đã chẳng còn đồng tiền nào, mẹ chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Dịch Covid-19 bùng phát, họ chẳng còn ai để cậy nhờ. Hai mẹ con chỉ còn biết nhờ vào sự cưu mang của các nhà hảo tâm mới có thể cầm cự được đến nay.

Trong thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”, chị Trúc không biết đào ở đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng cứu đứa con tội nghiệp của mình. Người mẹ đau xót, khóc thương đứa con phận bạc.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thanh Trúc; Địa chỉ: 492/20 Trần Quý Cáp, TDP 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0909001415.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.320 (bé Trần Thiên Phúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.