Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thường lại không nghĩ nhiều đến sức khoẻ của mình. Hàng ngày, chị vẫn cố gắng cầu xin một chút oxy cho người cha bị suy phổi, suy tim duy trì sự sống.

Nằm trên giường bệnh, chị Lê Thị Thường (SN 1984, trú thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) hoàn toàn không nghĩ gì đến sức khoẻ của mình. Chị chỉ đau đáu về người cha đang thoi thóp, không có được chiếc máy thở để duy trì sự sống qua ngày.

Con gái bệnh tật cầu xin có bình oxy cho người cha già duy trì sự sống

Gia đình chị Thường liên tiếp gánh chịu nhiều bất hạnh. Mẹ đẻ chị vừa qua đời do bệnh ung thư mật một thời gian ngắn thì cha chị, ông Lê Phương Nam (SN 1934) bị suy phổi. Dù được các bác sĩ phát hiện ra bệnh hiểm nghèo cách đây gần 2 năm, song do nhà quá nghèo, ông Nam không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị.

6 năm trước, sau cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, chị Thường ly hôn chồng rồi trở thành mẹ đơn thân. Chị đưa con nhỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống với mong muốn chăm sóc bậc sinh thành lúc trái gió trở trời. Nào ngờ, chị phát hiện ra mình mắc một loạt các bệnh nan y như: u buồng trứng, phình động mạch não, viêm phổi. Do sức khoẻ yếu, chị Thường không thể đi làm để kiếm tiền được nữa.

Vậy là những con người khốn khổ cứ dựa vào nhau mà sống lay lắt qua ngày. Con trai chị Thường lên 11 tuổi vốn bị bệnh tim bẩm sinh, đến nay vẫn chưa có điều kiện đi chữa. Gia đình chị thậm chí phải vay mượn để lo cái ăn hàng ngày, vì vậy không dám nghĩ đến những việc khác. Cái nghèo góp phần bào mòn sức khoẻ của họ, đẩy tương lai vào cảnh mù mịt.

Con trai chị Thường ngoan ngoãn, học rất giỏi

Mong xin được chút oxy cho cha già được sống

Đỉnh điểm của những bất hạnh xảy đến vào ngày 28/12/2021, chị Thường lên cơn đau đầu, chóng mặt không thể chịu nổi, cứ thế ngất lịm rồi được người thân phát hiện đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nguyên nhân được xác định do chị bị phình mạch máu não, các bác sĩ đã chỉ định nút động mạch từ vài tháng trước, nhưng bởi chưa có tiền, chị không dám đi bệnh viện dẫn tới tình trạng trở nặng. Không những vậy, chị bị mất máu quả nhiều do bệnh dày tử cung, buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng.

Con gái đi cấp cứu được 3 ngày thì ông Phương Nam cũng lên cơn nguy kịch không thở được, toàn thân tím tái, phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai suốt 2 tuần. Bác sĩ phát hiện tim, phổi của ông đã hỏng hết do không có tiền mua thuốc uống theo chỉ định. Ngày 15/1, ông Nam được cho về nhà thở oxy.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với gia đình nghèo. Chị Thường phải nhờ khắp nơi mới xin được một bình oxy mini cho cha. Nếu không có máy trợ thở, nguy cơ ông Nam tử vong là rất cao.

Hoàn cảnh của gia đình chị Thường lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

“Bố em cả một đời vất vả. Em chỉ mong bố có thể sống thêm được phút nào hay phút đấy. Thế nhưng giá một chiếc máy trợ thở lên đến hàng chục triệu đồng, mà em 1 đồng cũng không có. Em thế nào cũng được, chỉ xin các nhà hảo tâm giúp đỡ bố em thôi", người phụ nữ bất hạnh khóc nức nở.

Chị Lê Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Khả Phong cho biết: Gia đình chị Lê Thị Thường thuộc diện hộ cận nghèo. Bản thân chị Thường mắc nhiều bệnh, sức khoẻ yếu không làm ra kinh tế. Con còn nhỏ dại cũng bị bệnh tim. Trước tình cảnh đó, địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua những khó khăn gặp phải.

Phạm Bắc

