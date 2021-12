MS 2021.349

Nhiều năm nay con gái anh Dương sống cảnh tàn tật, nằm liệt giường, ú ớ không nói được câu nào. Mới đây vợ của anh lại mắc phải bệnh ung thư vú, tình trạng đã di căn.

Gia đình anh Nguyễn Đông Dương (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi), trú xóm 9 Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang lâm vào tình cảnh hết sức bi đát.

Nhà anh Dương vốn thuộc diện hộ cận nghèo của xã, nay lại càng điêu đứng hơn khi con gái, vợ lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn 20 năm nay, cô con gái Nguyễn Thị Ánh (23 tuổi) mắc chứng bại não, chân tay teo tóp, nằm liệt giường. Dù đã lớn tuổi nhưng Ánh mang hình hài của một đứa trẻ, chỉ nằm một chỗ, miệng ú ớ la hét.

Từ ngày con gái chào đời cho đến nay, ngần ấy thời gian anh Dương gạt nỗi đau để cố gắng đi làm thuê cuốc mướn, cật lực lao động, kiếm tiền lo thuốc men cho con, làm trụ cột cho cả nhà.

Con gái của anh nằm liệt giường 23 năm nay

Mọi sinh hoạt của con đều trên đôi tay của người cha nghèo

Thế nhưng, bi kịch một lần nữa ập đến gia đình anh khi người vợ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo - ung thư vú đã di căn, bước sang giai đoạn 3.

“Từ khi Ánh chào đời đến nay đã 23 năm, con chỉ nằm một chỗ, không nhận biết được điều gì, mỗi lần nhìn con tôi thấy buốt lòng lắm. Mọi sinh hoạt, tắm rửa cho con đều trên đôi tay của tôi và vợ. Tôi cứ tưởng số phận an bài thế thì mình ráng chịu, nào ngờ nỗi khổ vẫn không buông tha khi vợ mắc bệnh ung thư. Lúc nghe tin vợ bị bệnh hiểm nghèo, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ”, anh Dương tâm sự.

Chị Kiều mắc bệnh ung thư di căn

Con út của anh chị mới 7 tuổi

Để lo cho vợ, không có tiền, anh Dương bán tháo hết tài sản trong nhà, cầm cố ngân hàng và vay mượn thêm người thân đưa vợ đi Hà Nội với hy vọng “còn nước còn tát”. Thế nhưng bệnh tình của chị không thuyên giảm. Sau mỗi lần hóa trị, xạ trị, tóc trên đầu chị Kiều cũng rơi rụng dần. Từ một người khỏe mạnh với cân nặng 43kg, nay chị chỉ còn vỏn vẹn 34kg.

Hằng ngày anh Dương nai lưng làm nhiều việc để vợ con có tiền thuốc men

“Con gái liệt giường là nỗi đau lớn cho gia đình. Nhìn thấy các con bằng tuổi của Ánh giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, còn con gái mình lại nằm một chỗ không biết gì, tôi rất thương con nhưng không còn cách nào khác. Chỉ mong con gái có thể gọi được “Mẹ ơi!” nhưng quá khó", chị Kiều chua xót.

Nhiều năm qua, anh Dương đã vất vả lo lắng cho con gái, giờ đến lượt chị lại đổ bệnh. Anh chị còn có con trai Nguyễn Xu Băng mới 7 tuổi. Gánh nặng quá sức lực với gia đình, khiến anh Dương suy sụp, bất lực nhiều. Khi cơn đau hành hạ, khó thở, lắm lúc chị Kiều nghĩ quẩn muốn chết đi để không trở thành gánh nặng cho chồng con, nhưng nhìn con út còn quá nhỏ dại, chị lại chịu đựng, mong sớm khỏi bệnh để chăm sóc các con.

Hoàn cảnh gia đình anh Dương đang cần sự giúp đỡ

Theo chị Kiều, trước đây có mọi người ủng hộ, giúp đỡ được ít tiền, hai anh chị lại dành dụm để lo thuốc thang, kinh phí đi lại cho mỗi lần xạ trị.

"Ánh có chế độ bảo trợ của người tàn tật, mỗi tháng được hơn 500.000 đồng. Nhiều năm qua, vì chữa bệnh cho con và tôi nên gia đình đã kiệt quệ", chị nói.

Quãng đường phía trước đầy rẫy khó khăn, cả vợ và con đều nằm một chỗ vì bạo bệnh, sau lưng còn có đứa con trai mới 7 tuổi cần tiền ăn học, anh Dương đã gần như hoàn toàn kiệt sức.

"Bệnh tình của con gái thì không thể chạy chữa được rồi, chỉ dùng thuốc bồi bổ để duy trì sự sống. Còn vợ bị ung thư phải xạ trị theo định kỳ, nợ nần chạy chữa cho vợ con nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm. Nhưng tôi phải cố gắng thôi", anh Dương nói.

Lãnh đạo UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Dương rất éo le. Mong sao họ sớm nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng".

Thiện Lương

