MS 2021.340

Chứng kiến gia đình mình đang lâm vào bước đường cùng do chi phí chữa bệnh ung thư quá lớn, anh Lý muốn tìm đến cái chết vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con.

Chỉ có một mình xoay sở tại Bệnh viện K Tân Triều, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với anh Lục Thanh Lý (30 tuổi, ở Thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Mặc dù vậy, anh cũng phải cố gắng bởi hoàn cảnh gia đình hiện giờ đang rất éo le.

Căn bệnh ung thư quái ác đang đe dọa tính mạng anh Lý từng ngày

Từ một người đàn ông khoẻ mạnh, là trụ cột nuôi cả nhà, căn bệnh ung thư bất ngờ ập đến khiến sức khoẻ anh Lý suy kiệt. Theo đó, vào khoảng cuối tháng 4, anh cảm thấy tức ngực, sút cân, mệt mỏi, hay ốm vặt, xanh xao.

Do điều kiện khó khăn, anh chưa dám đi khám, chỉ ở nhà dùng thuốc lá kèm kháng sinh. Bẵng đi vài tháng, bệnh tình trở nặng. Ngày 19/8 vừa qua, anh Lý bị khó thở, mặt mày tím tái. Lúc này, vợ anh, chị Nông Thị Thảo (32 tuổi) đưa chồng đến Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn).

Qua quá trình chụp X-quang, bác sĩ phát hiện anh Lý có đám mờ bên phổi phải, chẩn đoán anh có một khối u ở phổi. Anh tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, bác sĩ kết luận anh mắc bệnh ung thư trung thất di căn phổi.

Cuối tháng 8, anh nhập viện Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Mặc dù trải qua nhiều đợt truyền hoá chất, sức khoẻ anh có tiến triển, thế nhưng gánh nặng kinh tế lại khiến gia đình anh lâm vào bước đường cùng, anh có nguy cơ buộc phải dừng điều trị.

Vợ con hết khả năng vay mượn

Nhà anh Lý thuộc vào diện hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Thịnh (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Cho đến hiện tại, vợ chồng anh đã phải đi vay hơn 120 triệu đồng nhằm mục đích chữa bệnh.

Chỉ tính riêng tháng đầu tiên đi viện, chi phí thuốc men, đi lại, xét nghiệm Covid-19, sinh hoạt và viện phí đã "ngốn" hết 35 triệu đồng. Những đợt sau tuy không nhiều bằng nhưng cũng chẳng mấy chốc mà hết sạch số tiền vay được.

Trung bình tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của anh lên đến hơn 7 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài vài ngày. Cứ truyền xong, anh Lý phải ra viện đến ở nhờ một trường mầm non do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Bên cạnh chi phí điều trị tốn kém, gia cảnh người đàn ông bất hạnh ấy cũng hết sức thương tâm. Hơn 10 năm trước, bố đẻ của anh Lý đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Trước đó, người anh trai lên 8 tuổi cũng mất do căn bệnh ung thư máu.

Lúc này, anh Lục Thanh Lý đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Hiện ở quê nhà, anh còn chăm sóc người mẹ 68 tuổi mắc bệnh cao huyết áp và sống một mình. Bản thân vợ anh đi làm xa, phải thuê tiền trọ rồi lo trả nợ số tiền vay mượn. Hàng tháng tiền lãi phát sinh rất lớn. Vợ chồng anh còn một con nhỏ mới 6 tuổi. Đồng lương ba cọc ba đồng của chị Thảo chẳng thể nào lo đủ.

Nhắc đến hoàn cảnh anh Lý, ông Ma Đình Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ: “Gia đình anh Lý, chị Thảo có hoàn cảnh rất éo le. Anh Lý vừa bị ung thư mấy tháng nay, thường xuyên đi viện. Vừa qua, chính quyền xã đã rà soát đồng thời đưa hộ gia đình anh Lý vào diện hộ nghèo nhằm được hưởng một số ưu đãi về mặt chính sách. Tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho gia đình anh ấy”.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nông Thị Thảo (vợ anh Lý), Thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 0967593962

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.340 (anh Lục Thanh Lý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.