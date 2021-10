MS 2021.280

Ở độ tuổi 70, con trai bị suy thận, bác Thuận buộc phải tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ xây nặng nhọc. Không may tai nạn ập đến, cha lâm cảnh tàn tật mà tính mạng con lại đối diện với hiểm nguy.

Con đường từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An về tới nhà anh Lê Đình Thụ (36 tuổi, ở đội 10, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) không tính bằng cây số, mà tính bằng những cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng lại dội lên buốt nhói. Nằm trong phòng lọc máu suốt một ngày ròng, anh chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc để trở về với tổ ấm nhỏ của mình.

Mắc căn bệnh suy thận, anh Thụ nằm viện nhiều hơn ở nhà

Căn bệnh suy thận nghiệt ngã bất ngờ ập đến khiến anh hoang mang, không hiểu tại sao mình mắc phải. Tháng 3/2017, anh Thụ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, tê chân tay. Đến khi chân có dấu hiệu bị phù, đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận anh đã bị suy thận giai đoạn cuối, chỉ định phẫu thuật cầu tay khẩn cấp để lọc máu, may ra mới cứu được tính mạng.

Nghe tin dữ, anh Thụ hết sức bàng hoàng. Anh đang ở độ tuổi sung sức, còn cả gia đình để gánh vác, hai con quá nhỏ, vợ làm công nhân. Anh vốn định không chữa bệnh, nhưng nghĩ các con vẫn cần chỗ dựa, anh đành cố gắng theo đuổi điều trị.

Biết tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, bác Lê Đức Thuận đã gần 70 tuổi lại cặm cụi đi làm thợ xây nơi công trường nắng gió, mong kiếm thêm chút tiền lo một phần thuốc thang cho con. Không may, một ngày đi trộn bê tông, do máy trộn gặp trục trặc, bác Thuận cho tay vào kiểm tra thì bị máy nghiền nát tay phải. Tiếng hét kinh hoàng như đặt dấu chấm hết cho mong muốn lao động kiếm tiền của người cha già khốn khổ.

Một tuần anh Thụ phải nhập viện lọc máu 3 lần

Vừa rời bệnh viện trở về nhà sau một ngày dài lọc máu và đi quãng đường suốt 2 tiếng đồng hồ, nghe tin bố gặp tai nạn, anh như ngã gục. Anh Thụ tự trách bản thân mình đã đẩy bố vào cảnh tai ương, khiến gia đình vốn khó khăn nay lại càng thêm bi đát.

Cảnh nhà điêu đứng

Sau nhiều năm ròng rã điều trị suy thận bằng phương pháp lọc máu, đến nay, sức khoẻ anh Thụ đã khá hơn trước nhưng vẫn phải duy trì. Cứ 1 tuần, anh phải nhập viện 3 lần để lọc máu. Chi phí đi lại, thuốc men hết sức tốn kém, sau khi trừ bảo hiểm hỗ trợ vẫn tốn khoảng 1 triệu đồng/tuần. Từ lúc anh mắc bệnh đến nay, gia đình đã vay mượn hơn 150 triệu đồng cho anh chữa bệnh.

Bất hạnh tiếp nối khi đợt dịch Covid-19 vừa qua quá dữ dội, công ty làm ăn khó khăn, vợ anh Thụ thất nghiệp. Gia đình mấy miệng ăn chỉ sống cầm cự qua ngày vì không có nguồn thu nhập.

Vợ và hai con nhỏ của anh Lê Đình Thụ

Nhắc đến hoàn cảnh nhà anh Thụ, ông Lê Thanh Tần, trưởng xóm đội 10, xã Đức Thành cũng lắc đầu thương cảm: “Mỗi tuần họ hết 1,3 triệu đồng tiền thuốc, đi bệnh viện liên tục. Giờ người cha già cũng cụt mất bên tay do tai nạn lao động. Mong sao các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để gia đình anh Thụ khắc phục được phần nào khó khăn".

Phạm Bắc

