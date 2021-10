MS 2021.295

“Con muốn được chơi ngoài sân như các bạn”, tiếng thều thào của đứa bé 12 tuổi như cứa vào trái tim cha mẹ, cũng như những người nghe xung quanh.

Bệnh lạ phải dùng thuốc ức chế

Em Nguyễn Văn Thành, học sinh lớp 7/3 trường THCS Lê Hồng Phong (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh hiếm gặp.

Thành là con đầu lòng của anh Nguyễn Văn Quân (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phấn (35 tuổi), dưới em còn em trai Nguyễn Quốc Khánh (10 tuổi).

Sau khi kết hôn vào năm 2008, vợ chồng anh Quân khăn gói về quê nội ở Hải Phòng tìm kiếm cơ hội việc làm. Công việc bấp bênh, đến năm 2013, anh chị quyết định quay lại Quảng Nam, hy vọng cuộc sống bớt vất vả.

Mỗi tháng gia đình cần đến 41 triệu đồng chữa bệnh cho Thành

Anh Quân lái xe dịch vụ cho một công ty trên địa bàn TP, chị Phấn làm nhân viên bán hàng ở công ty sữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tai họa ập đến vào tháng 4/2020, con trai bắt đầu xuất hiện những cơn sốt không dứt.

Chị Phấn thẫn thờ nhớ lại những ngày phát hiện bệnh của con: “Đi khám, bác sĩ bảo sốt bình thường, sau đó là sốt siêu vi. Cơn sốt liên tục không dứt nên vợ chồng tôi quyết định đưa con trai ra Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng để kiểm tra kỹ hơn. Tôi như rơi xuống vực thẳm khi biết con trai mình mắc căn bệnh quái ác – Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp”.

Căn bệnh này nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ nổi ban đỏ khắp người, sau đó làm tổn thương trực tiếp đến thận, gan. Với bệnh này chỉ dùng thuốc ức chế, chưa có thuốc điều trị dứt điểm. Thành không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên mỗi lúc ra đường đều phải bịt kín từ đầu đến chân.

“Con thấy khó chịu khi phải bịt như vậy, nhưng không bịt mỗi lần ra đường về nhà con đau lắm, con đau ở ngoài thân, đau đầu và trong người nữa”, cậu bé 12 tuổi buồn bã nói.

Liên tục vay mượn để cứu con

Căn bệnh quái ác của con trai khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Chị Phấn phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, anh Quân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên thu nhập giảm sút, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 5 triệu đồng. Không còn nhiều khả năng xoay sở, anh chị trả phòng trọ, về nhà ông bà ngoại ở để tiện chăm các con,

Trung bình mỗi tháng, Thành phải quay trở lại bệnh viện điều trị 7 ngày nhằm ức chế virus trong người không phát triển. Khi virus tái phát nhưng chưa được vào thuốc, Thành sẽ có triệu chứng sốt, đau đầu liên tục.

Chị Phấn mếu máo: “Mỗi tháng điều trị 7 ngày, mỗi ngày 5 triệu đồng tiền vào thuốc, bình quân cứ mỗi tháng chúng tôi phải tốn đến 35 triệu đồng để lo thuốc cho Thành. Giờ bệnh của con đã tổn thương đến thận, phụ tạng, gan nên thời gian nằm bệnh viện sắp tới rất nhiều”.

Khi virus tái phát nhưng chưa được vào thuốc, Thành sẽ sốt và đau đầu liên tục

Bên cạnh khoản 35 triệu đồng cố định hàng tháng, mỗi ngày, cậu bé 12 tuổi phải “nạp” vào người 200.000 đồng tiền thuốc. Như vậy, chi phí thuốc men hàng tháng bố mẹ Thành phải lo cho em lên đến 41 triệu đồng.

Sổ đỏ căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại cũng đã cầm cố ngân hàng, vay hơn 200 triệu đồng cứu cháu. Tuy nhiên căn bệnh hiểm ác đã "ngốn" hết sạch, vợ chồng chị Phấn phải vay mượn bà con, làng xóm để tiếp tục lo.

Trước câu hỏi con có nguyện vọng gì, cậu bé tội nghiệp với gương mặt bị phù nề, nhăn nhó đau đớn nói: "Con muốn được chơi ngoài sân như các bạn, con muốn ra ngoài trời nhưng không phải bịt kín toàn thân”.

Giáo viên chủ nhiệm của Thành, cô Tô Thị Minh Diện cho hay, Thành là một học sinh ngoan của lớp, thân thiện với bạn bè.

“Đi học em rất ngoan, chú ý nghe giảng bài, có nhiều lúc mệt quá Thành phải gục mặt xuống bàn. Lúc này tôi cùng các bạn trong lớp đến động viên, nếu em không tiếp tục học được sẽ liên lạc với gia đình ngay sau đó”, cô Diện chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong Ca Văn Bê thông tin: “Hiện trường đã miễn toàn bộ học phí cho em Thành, biết rằng số tiền này không là bao so với viện phí của em nhưng đây là việc làm kịp thời để hỗ trợ học sinh”.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình anh Quân, chị Phấn, Phó chủ tịch UBND Phường An Mỹ Trịnh Lương Quý xác nhận: “Gia đình họ thuộc diện khó khăn, cả nhà có hai ông bà già, cặp vợ chồng cùng đứa cháu bệnh tật. Chúng tôi hy vọng có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn này”.

Công Sáng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phấn, khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 0359237110

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.295 (Nguyễn Văn Thành)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436