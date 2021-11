MS 2021.332

Những cơn đau triền miên khiến sức khoẻ Vàng Đức Giang suy kiệt nghiêm trọng. Đáng lo hơn, số tiền gia đình mới vay mượn đến nay đã hết sạch, khiến quá trình điều trị cho con có thể bị ảnh hưởng.

Bế đứa trẻ trên tay, Thào Thị Ngân (SN 1997, dân tộc Giấy) mặt buồn rười rượi. Sớm kết hôn từ năm 16 tuổi, em cùng chồng là Vàng Văn Vúi (SN 1995) sinh được 2 người con, bé Vàng Đức Giang là con thứ hai. Cuộc sống nơi bản Nà Cúng, xã Bản Lang (Phong Thổ, Lai Châu) chưa khi nào hết cơ cực. Không may căn bệnh hiểm nghèo ập đến, cả gia đình Ngân bỗng lao đao.

Bé Vàng Đức Giang 4 tuổi bị ung thư võng mạc

Vàng Đức Giang vốn là đứa trẻ sinh ra khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cho đến khoảng 15 tháng tuổi, Ngân nhận ra con đi lại hay đụng vào đồ vật xung quanh, giống như không nhìn thấy gì. Một ngày tháng 9/2020, trong đêm tối, vợ chồng Ngân phát hiện mắt con có vệt sáng như mắt mèo.

Linh cảm điều chẳng lành, nhưng vì thiếu hiểu biết, cả hai đều không đưa con đi kiểm tra. Phải gần 1 năm sau, khi Giang bị sưng mắt, khóc đau đớn, hai vợ chồng mới đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ (Lai Châu). Bác sĩ chẩn đoán con bị đục thuỷ tinh thể, nhưng cơn đau vẫn kéo đến dồn dập, cả nhà lại lên bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện tuyến trung ương khám lại.

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bé Giang mắc bệnh ung thư võng mạc. Khối u phát triển với kích thước khá lớn, chưa thể làm phẫu thuật ngay được. Hay tin con mắc bệnh hiểm nghèo, Ngân bật khóc nức nở, tự trách bản thân không đưa con đi tìm ra bệnh sớm hơn, biết đâu tình trạng của con sẽ tốt lên.

"Chúng em cũng không biết làm gì, chỉ đành động viên nhau cố gắng cho con chữa bệnh, cố gắng kiếm tiền mua thuốc cho con đỡ đau", người mẹ trẻ tâm sự.

Chỉ còn 120.000 đồng trong túi

Thời điểm nhập viện, vợ chồng Ngân vừa mới vay ngân hàng 30 triệu đồng. Số tiền này vốn dĩ được tính cho việc làm ăn, trang trải kinh tế gia đình khi cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy. Tuy nhiên, mới qua 2 tháng con trai điều trị bệnh, 30 triệu đồng nhanh chóng hết sạch.

Đứa trẻ tội nghiệp phải làm phẫu thuật cắt bỏ mắt mong giữ tính mạng, nhưng cha mẹ em vẫn chưa có tiền

Hai vợ chồng vét sạch túi chỉ còn 120.000 đồng. Không đủ tiền thuê trọ, cả hai đành ở nhờ một trường mầm non do các nhà hảo tâm hỗ trợ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tiền không làm ra, tiền lãi ngân hàng cứ phát sinh từng ngày, chưa kể ở quê nhà vẫn còn một đứa nhỏ vừa vào lớp 1 đang nhờ người chăm sóc, họ lâm vào cảnh bế tắc cùng cực.

Mới đây, các bác sĩ hẹn sau khi chụp cộng hưởng từ ở bên bệnh viện Xanh Pôn, bé Đức Giang sẽ phải quay lại Bệnh viện K Tân Triều để điều trị. Nếu thuận lợi, con sẽ được tiến hành phẫu thuật bỏ mắt. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng vì không thể chi trả được những chi phí phát sinh đắt đỏ bên ngoài, vợ chồng Ngân vẫn chưa dám quay lại bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ.

Đứng trước tình cảnh đầy khó khăn, người mẹ khốn khổ rưng rưng: “Em không biết phải làm sao. Nhà em kiệt quệ tiền bạc, mà bệnh của con cần nhiều tiền để chữa quá. Nếu không có cách nào, chúng em sẽ phải đưa con về nhà, tội con lắm".

Nhìn người mẹ trẻ rưng rưng bế đứa nhỏ đang dụi mắt đau đớn, những người xung quanh không khỏi ái ngại. Họ vốn đã phải vất vả kiếm miếng ăn qua ngày, nay bệnh hiểm nghèo kéo đến, tương lai bỗng như màn sương mù dày đặc không lối ra. Rất mong hoàn cảnh Vàng Đức Giang nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Phạm Bắc

