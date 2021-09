MS 2021.240

Trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ bề, cha con anh Quang chắp tay vái trước di ảnh cỡ 3x4cm của người vợ. Dịch Covid-19 đã khiến gia đình anh ly tán, đẩy đứa con nhỏ mới sinh non 7 tháng vào cảnh mồ côi mẹ.

Anh Hoàng Trọng Quang (SN 1987) quê ở thôn Phú Cường, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) hiện đang thuê trọ tại số 41/8, tổ 19, khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP.HCM) để cách ly, điều trị Covid-19.

Cách đây hơn 1 tuần, vợ anh, chị Trần Thị Yến vừa qua đời sau khi sinh non con trai thứ 2. Hiện con lớn đang cách ly tại phòng trọ cùng bố, con nhỏ bị nhiễm trùng rốn, phải nằm lồng ấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Cha con anh Quang đang cách ly tại phòng trọ, cầm cự nhờ những gói mỳ tôm của các đội tình nguyện

Anh Quang và chị Yến (quê Nghệ An) gặp nhau khi đang làm công nhân tại TP.HCM. Năm 2011 anh chị kết hôn, sinh được con gái đầu lòng là cháu Hoàng Trần Hà Phương. Năm con 5 tuổi, anh chị gửi về bà nội để tiện việc học hành, đầu năm vừa rồi mới đón cháu vào TP.HCM ở cùng bố mẹ.

“Vợ tôi làm công nhân sản xuất đế giày ở khu chế xuất Linh Trung 1, TP Thủ Đức. Còn tôi công việc không ổn định, khi thì phụ hồ, lúc lại đi phụ xe… thu nhập mỗi tháng chỉ đủ trả tiền trọ, tằn tiện lắm mới đủ chi phí sinh hoạt", anh Quang nói.

Đầu năm nay, chị Yến phát hiện mình có bầu đứa con thứ hai, thời kì thai nghén mệt mỏi cộng với dịch Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn thành phố, chị đi làm buổi đực buổi cái. Đến khi thai được 5 tháng, chị nghỉ hẳn ở nhà. Cả gia đình chỉ trông chờ vào số tiền anh Quang kiếm được, khó khăn càng tăng thêm gấp bội.

Không ngờ, khoảng đầu tháng 7, cả nhà cùng mắc Covid-19 khiến chị Yến hết sức lo lắng cho đứa con 7 tháng trong bụng.

"Sau khi phát hiện bệnh, chúng tôi được đưa đi cách ly tập trung tại một trườg học, 4 ngày sau cả nhà chuyển xuống Bệnh viện dã chiến số 10. Nhưng xuống đó, họ không có điều kiện tiếp nhận bà bầu nên vợ tôi lại quay về trường học. Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng", anh Quang không giấu nổi sự xúc động, bật khóc nghẹn ngào.

Không được gặp mẹ lần cuối, cô bé Phương luôn đau khổ khi thắp hương trước di ảnh mẹ

Chị Yến được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Việt Thắng theo dõi 1 tuần, thấy sức khoẻ chị yếu dần, bác sĩ đã chủ động mổ lấy thai. Thời điểm đó, cha con anh Quang được về phòng trọ nên anh đến bệnh viện chờ tin vợ. Đợi chị Yến mổ xong, anh vào ký giấy nhận F0 thì chết lặng khi chứng kiến vợ phải thở máy, con nặng 1.8kg, đỏ hỏn, nhỏ như chiếc đèn pin.

Anh Quang theo xe cấp cứu đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2, test lại vẫn dương tính với Covid-19 nên buộc quay về phòng trọ, nhờ các bác sĩ tại đây chăm sóc con giúp. Con bị nhiễm trùng rốn, phải nằm lồng ấp, cứ 2 lần/tuần, bác sĩ lại gọi điện thông báo tình hình chi tiết cho anh.

"Con virus này bám lấy không cho tôi làm gì được cả. Biết bản thân mang mầm bệnh, tôi cũng không dám tiếp xúc với ai", anh nghẹn lời cho biết, sau 1 tuần mổ lấy thai, chị Yến phải lọc máu, thở máy nhưng không qua khỏi. Người đàn ông vốn là trụ cột gia đình chưa khi nào cảm thấy bất lực đến vậy.

Trong căn phòng trọ nhỏ, anh lập bàn thờ cho vợ. Một tấm ảnh 3x4 dán sau lư hương, phía trước là gói bánh và lon nước ngọt.

"Tôi không thể chăm sóc vợ những ngày cuối, cũng không thể gặp con, bế ẵm con giây phút đầu đời. Thương vợ bao nhiêu càng thương con sớm chịu cảnh mồ côi mẹ bấy nhiêu. Không hiểu sao chúng tôi lại bất hạnh đến vậy", đôi vai người đàn ông khốn khổ run lên bần bật.

Hiện thi thể của chị Yến vẫn ở trong nhà xác chờ hỏa thiêu, sau đó anh sẽ nhờ đưa về quê để chị được an nghỉ.

Để chống chọi với dịch bệnh, cha con anh Quang ở phòng trọ chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng có người cho rau, gạo hay gói mỳ tôm để cha con ăn qua ngày. “Hôm trả viện phí cho vợ, tôi phải vay mượn anh em bạn bè mãi mới đủ 10 triệu, ai cũng làm công nhân, dịch giã đều ở nhà nên không ai có tiền. Chỉ mong cả nhà có sức khỏe, hết dịch tôi sẽ đưa các con về quê, đợi con khôn lớn thì đi làm ăn để nuôi con", anh cho hay.

Giấy báo tử của chị Yến

Được biết, gia đình chị Yến ở Nghệ An cũng hết sức khó khăn. Bố chị đã mất hơn 20 năm, một mình mẹ nuôi 3 người con khôn lớn. Chị Yến là con thứ 2, hai người còn lại đều không nhanh nhẹn, bình thường nên cũng không đỡ đần được gì. Hay tin con mất nơi xứ người, mẹ chị ở quê nhà khóc cạn nước mắt, bất lực không thể làm gì hơn.

Ông Trần Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, xã có nghe thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Quang. Chị Yến và em dâu đều có bầu, đợt vừa rồi tỉnh vào TP. HCM đón bà bầu về quê nên bà Hồng (mẹ anh Quang) và em dâu hiện đang ở khu cách ly tập trung chưa về nhà.

“Hoàn cảnh quá đáng thương, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua cơn bĩ cực này”, ông Tâm nói.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Hoàng Trọng Quang, trọ tại số 41/8, tổ 19, khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM. SĐT 0375312787

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.240 (cha con anh Quang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436