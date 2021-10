MS 2021.275

Chồng mất khả năng lao động, vợ ung thư tuyến giáp khiến gia đình vốn nhiều khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Trong căn nhà được chính quyền hỗ trợ, tài sản không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp.

Năm 2007, anh Đặng Văn Tươi (48 tuổi) kết hôn cùng chị Võ Thị Bích Thảo (35 tuổi, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), lần lượt sinh được hai người con một trai, một gái.

Bé Đặng Nguyễn Như Ý, con gái lớn của anh chị hiện đang học lớp 6 còn em trai Đặng Nguyễn Văn Thành học lớp 4. Với khoảng 6 triệu đồng/tháng kiếm được từ nghề thợ xây của anh Tươi trong khi chị Thảo ở nhà làm nông và chăm sóc các con, cuộc sống của gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua.

Tai họa ập đến vào cuối năm 2018, trong lúc đang đi đón con gái, anh Tươi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy hai xương sườn, gãy xương đùi, vỡ xương đầu gối và nhiễm trùng sau mổ. Ảnh hưởng của vụ tai nạn kéo dài đến tận thời điểm hiện tại.

Chồng tàn tật, vợ ung thư, người con út mất trí nhớ

“Lúc đó gia đình tôi cũng khó khăn nhưng người gây ra tai nạn còn khó khăn hơn, tôi đành làm đơn bãi nại, không truy cứu trách nhiệm cho họ", anh Tươi ngậm ngùi.

Vụ tai nạn khiến sức khoẻ của anh không còn được như trước nữa. Anh hoàn toàn mất đi khả năng lao động, "làm bạn" với nạng vì chân không gập lại được.

“Chân tôi đã mổ 4 lần, mặt mổ 2 lần nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Vết mổ ở chân bị nhiễm trùng nên phải đợi xử lý xong vết mổ, sau đó mới đến mổ tiếp thêm một lần nữa để có thể gập chân lại”, anh Tươi buồn bã chia sẻ.

Chồng không thể đi làm được nữa, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Thảo. Một mình chị tần tảo chăm sóc chồng, nuôi nấng các con bằng những công việc đồng áng, làm thuê mướn cho người ta, ai gọi gì làm đó.

Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha cho họ khi mới đây, sau một loạt triệu chứng như rát họng, đau cổ, không thở được suốt một thời gian, chị Thảo đi khám thì bàng hoàng khi biết mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

Ngôi nhà không có gì quý giá ngoài chiếc giường kê vội

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, chị chỉ dám mua thuốc về cầm cự qua ngày. “Biết là bệnh nhưng giờ còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đi làm để hỗ trợ chồng con, được đến đâu hay đến đó", người phụ nữ bất hạnh rơi nước mắt.

Chưa kể, con thứ hai của anh chị từng uống nhầm thuốc chuột vào năm 1 tuổi, may mắn giữ được tính mạng nhưng lại di chứng lúc nhớ lúc quên, đa số quên đi mọi chuyện. Đứa trẻ luôn cần có người để mắt đến kẻo quên mất nhà cửa, cha mẹ.

Xin rau ăn qua bữa

Để có thể tạm đối mặt với những tai hoạ đó, vợ chồng anh Tươi phải gồng gánh, vay mượn người thân, bạn bè số tiền gần 150 triệu đồng chữa đôi chân cho anh và cho chị điều trị bệnh. Với họ, đây là một con số khổng lồ, chưa biết bao giờ mới trả được.

"Một số người thương tình cho luôn, một số chúng tôi vẫn nợ. Nếu muốn chữa bệnh tiếp thì chúng tôi cũng phải đi vay", anh Tươi bần thần.

Mỗi tháng, anh được Nhà nước hỗ trợ 520 ngàn đồng. Hiểu được khó khăn của gia đình, năm 2019 Uỷ ban MTTQ TP Đà Nẵng đã hỗ trợ xây cho anh chị một ngôi nhà mới. Ngoài lớp sơn còn sáng đẹp, nền gạch hoa mới lát thì trong nhà chẳng có đồ gì đáng giá.

Dịch Covid-19 tràn đến khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng mọi mặt. Đối với gia đình nghèo như nhà anh Tươi, chị Thảo, khó khăn càng nhân lên gấp bội.

"Khi có dịch, chính quyền hỗ trợ đầy đủ rau, củ quả. Lúc hết tôi lại đến vườn nhà dân để xin. Họ biết tôi nghèo, khi nào kẹt lắm mới xin nên vui vẻ cho. Có điều xin hoài sao được", chị Thảo thở dài.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh huyện Hòa Vang Trần Thị Lộc xác nhận, gia đình anh Tươi, chị Thảo thuộc diện đặc biệt khó khăn được Hội quan tâm.

“Anh Tươi tàn tật, chị Thảo lại vừa phát hiện ung thư, thật sự chúng tôi rất đau lòng. Trường hợp này được Hội Bảo trợ của huyện quan tâm nhưng sức lực có hạn nên rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ cộng đồng”, bà Lộc nói.

Công Sáng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đặng Văn Tươi/chị Võ Thị Bích Thảo. Địa chỉ thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.275 (gia đình anh Tươi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436