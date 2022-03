MS 2022.054

Cả bố và mẹ đều mất sớm, lớn lên Đức đi phụ hồ để nuôi các em lớn khôn. Nay đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì anh lại mắc chứng bệnh hiểm nghèo, quằn quại với cơn đau nhưng không có tiền chạy chữa.

Anh Lê Văn Đức (SN 1987), trú thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày chống chọi với những cơn đau quằn quại của căn bệnh xơ gan biến chứng giai đoạn nặng. Nhìn cơ thể gầy guộc, xanh xao và bụng ngày một phình to mà ai nấy đều không khỏi xót xa, thương cảm.

Anh Đức vốn thiệt thòi từ nhỏ bởi bố mẹ mất sớm, nhà lại đông anh em. Thiếu vắng sự chăm sóc, nuôi dạy của cha mẹ, cứ thế mà 4 anh em họ nuôi nhau lớn khôn.

Bụng chướng lên vì bệnh hiểm nghèo, anh Đức quằn quại với cơn đau

Năm Đức lên 12 tuổi, mẹ của anh gặp tai nạn đột ngột qua đời, để lại cho người bố 4 đứa con thơ dại, sống trong cảnh chật vật, khó khăn. Hằng ngày, bố của anh là ông Lê Văn Linh cày thuê cuốc mướn để có tiền trang trải cho gia đình. Thế nhưng, tai ương cứ liên tiếp đổ xuống gia đình nghèo, bất hạnh ấy. Bốn năm sau ngày vợ mất, vào một buổi sáng sớm, ông Linh chuẩn bị dắt trâu ra đồng thì bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép rồi bất ngờ tử vong.

Anh thiệt thòi vì mồ côi bố mẹ khi còn nhỏ

Cả bố và mẹ đều đột ngột mất, để lại vết thương lòng lớn đối với 4 anh em Đức. Gần 20 năm nay, anh Đức cùng các em tự bảo ban nhau, đoàn kết để vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã. Khi các em lớn khôn, lập gia đình thì anh Đức về sống cùng gia đình người em trai Lê Văn Định. Tuy nhiên, gia cảnh của Định cũng khó khăn, nhà thuộc diện hộ cận nghèo.

Bệnh tình hành hạ, khiến nam thanh niên đau đớn, già đi trước tuổi

Hằng ngày anh Đức đi làm thuê, phụ hồ, hỗ trợ em trai nuôi các cháu và nuôi mơ ước đợi khi kinh tế ổn định hơn sẽ cưới vợ, lập gia đình. Thế nhưng bao hi vọng dường như dập tắt khi cách đây 3 năm, trong lúc đang đi phụ hồ, anh Đức lên cơn co giật. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, người đàn ông ấy như gục ngã khi bác sĩ cho hay, anh bị chứng hư gan, xơ gan.

Gia đình đã vay mượn khắp nơi để đưa anh đi cấp cứu và chạy chữa nhiều tháng trời. Thế nhưng khi kinh tế của các em đều vắt kiệt, bệnh tình cũng không thuyên giảm, người thân đành đưa anh về nhà.

Gia đình người em trai cũng thuộc diện hộ cận nghèo của xã

Anh Lê Văn Định (SN 1992, em trai của anh Đức) tâm sự: “Ba năm trước, anh ấy chán ăn, mệt mỏi, sau đó đi làm thì bất ngờ lên cơn co giật. Mấy anh em đã vay mượn tiền đưa anh đi khám thì phát hiện anh mắc bệnh xơ gan. Do không có tiền chạy chữa dứt điểm vì mấy anh chị em đều nghèo khổ nên bệnh tình của anh mới chuyển biến nặng hơn. Giờ nhìn anh đau đớn, quằn quại trên giường mà bản thân em thấy bất lực, không biết làm sao để cứu anh khi trong nhà không có nổi vài triệu đồng”.

Cuộc sống của hai anh em Đức vốn đã khó khăn, nay lại càng kiệt quệ hơn khi anh đổ bệnh. Vợ chồng em trai ngày nào cũng chăm chỉ làm thuê nhưng chẳng thấm tháp là bao để có thể trang trải cuộc sống và lo thuốc men cho anh.

Anh Đức mong có tiền để chạy chữa, giảm bớt cơn đau

“Nhìn anh mà ai cũng xót xa, để anh nằm ở nhà hứng chịu những cơn đau hành hạ, vô vọng về con đường phía trước bản thân em đau lòng lắm. Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, có lỗi với anh Đức vì những lúc anh đau mà em lại không có tiền để cứu anh.

Mỗi ngày tiền thuốc để duy trì sự sống và giảm bớt cơn đau cho anh cũng tốn kém nhưng còn nước còn tát, mong mọi người thương giúp đỡ, cứu lấy anh trai của em”, anh Định nghẹn lòng nói.

Chị Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi đến thăm anh mà xót thương khi còn quá trẻ mà hứng chịu những cơn đau hành hạ về thể xác. Bệnh tình anh ngày một trở nặng, kinh phí điều trị dài ngày mà gia đình người em trai cũng không biết xoay xở như thế nào. Mong mọi người phát huy tinh thần tương thân, tương ái, động viên, giúp đỡ anh có nguồn kinh phí nhỏ để lo chi phí thuốc thang”.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Văn Định, trú thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0832328608 (anh Định, em trai của anh Đức)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.054 (Anh Lê Văn Đức)

