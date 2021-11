MS 2021.315

Cuộc sống làm thuê vốn khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nay anh Tuế cùng con trai gặp hoả hoạn dẫn đến bỏng nặng, tính mạng hết sức nguy kịch.

Anh Lương Hữu Tuế (SN 1985) cùng con trai Lương Hữu Sơn Tùng (8 tuổi), trú thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để kéo dài sự sống.

Khoảng 16h chiều ngày 9/11, đang trong thời gian nghỉ việc do dịch bệnh, anh Tuế ở nhà phụ vợ chăm hai con nhỏ tại khu nhà trọ ở Hà Nội thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Hậu quả anh Tuế cùng con trai Lương Hữu Sơn Tùng (học sinh lớp 3) bị bỏng nặng, được người dân đưa đi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai Sơn Tùng học lớp 3 bị bỏng nặng

“Lúc đó tôi đang đi làm, anh Tuế ở nhà chăm hai con thì bình ga phát nổ. Nhận được tin dữ, tôi hoảng hốt chạy tới bệnh viện bỏng, nhìn cả chồng và con bất tỉnh, vết thương khắp người mà choáng váng. Tôi không có tiền nên phải gọi về quê nhờ vay mượn giúp 70 triệu đồng đóng viện phí", chị Nguyễn Thị Anh (SN 1987, vợ anh Tuế) đau khổ cho biết.

Hiện anh Tuế đang nguy kịch, thở máy

Năm 2012, anh Tuế kết hôn với chị Anh ở Hà Tĩnh, lần lượt sinh được hai người con gồm Lương Hữu Sơn Tùng (SN 2013, học sinh lớp 3) và Lương Hữu Hoàng Bách (SN 2019).

Mấy năm gần đây, cuộc sống nơi quê nhà khó khăn, hai vợ chồng khăn gói đưa các con ra Hà Nội thuê trọ, tìm việc. Chị Anh làm kế toán cho một công ty nhỏ còn anh Tuế làm nghề tự do như bốc vác thuê, cơ khí. Dịch bệnh bùng phát, anh Tuế thất nghiệp, ở nhà chăm hai con.

Bố anh Tuế nằm liệt giường nhiều năm, thương binh hạng 1/4

Chị Anh cũng cho hay, khi ngọn lửa bùng lên, anh Tuế ôm được đứa nhỏ chạy ra ngoài an toàn, nhưng lúc chạy vào bế Tùng thì anh vấp ngã, cả hai cha con đều bị thương. Qua đánh giá ban đầu, anh Tuế bị bỏng trên 85%, nguy kịch và có chiều hướng xấu. Hiện anh đang bất tỉnh, còn cậu con trai Sơn Tùng đã tỉnh lại, liên tục kêu đau, gào khóc khiến chị Anh như vô cùng lo lắng.

Hai bố con anh Tuế đang cần mọi người giúp đỡ

Anh Lương Hữu Đạt (em trai anh Tuế) tâm sự: “Bố chúng tôi là thương binh hạng nặng, nằm liệt giường nhiều năm nay. Lúc gặp nạn anh Tuế không có thẻ bảo hiểm, chi phí điều trị hết sức tốn kém".

Được biết, hiện tại anh Tuế bị tổn thương bỏng 85% cơ thể trong đó bỏng độ sâu 40% và bỏng hô hấp, đã hôn mê 2 ngày, phải mổ mở khí quản để thở máy liên tục 24/24. Chi phí điều trị lên đến 20 triệu đồng/ngày.

Theo lãnh đạo xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, gia đình anh Tuế thuộc diện khó khăn ở địa phương, bố anh là ông Lương Hữu Chất (hơn 80 tuổi), vốn là thương binh hạng 1/4, sống phụ thuộc vào các con. Nay hai cha con anh Tuế gặp nạn, sợ rằng không thể xoay sở được chi phí chạy chữa. Rất mong các nhà hảo tâm có thể động viên, chia sẻ họ vượt qua hoạn nạn.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Anh, trú thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0348934956 (chị Anh), hoặc SĐT: 0363279166 (Em trai Lương Hữu Đạt)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.315 (Cha con anh Tuế)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436