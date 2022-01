MS 2022.016

Có niềm yêu thích đặc biệt với môn Hoá học, Nam quyết tâm học thật giỏi để có ngày trở thành bác sĩ. Căn bệnh ung thư xương bất ngờ ập đến, chôn vùi mơ ước của em trên giường bệnh.

Nằm trên giường bệnh, nhìn các bác sĩ đi thăm buồng, em Bùi Hoài Nam (15 tuổi, ở tổ 25, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đau đáu nghĩ tới ước mơ của mình. Giữa lúc em đang cố gắng chăm chỉ học thật giỏi để có ngày được mặc áo blouse trắng cứu người, căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến.

Mắc bệnh ung thư xương, ước mơ làm bác sĩ của em Nam phải tạm thời gác lại

“Thằng bé muốn thi đỗ Đại học Y Hà Nội giống anh hàng xóm. Cháu chăm chỉ lắm, đặc biệt là môn Hoá cố gắng rất nhiều. Nhưng kể từ ngày mắc bệnh, cháu buồn rầu, ít nói hơn vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện ước mơ nữa", chị Trần Thị Hoàn, mẹ của Nam chia sẻ.

Tháng 9/2020, Nam bắt đầu bị sưng, đau cổ chân bên phải nhưng không cảm thấy nhức xương. Chị Hoàn nghĩ do con đá bóng nhiều, đau là bình thường nên không đưa đi khám.

Đến cuối năm 2020, chân Nam sưng to hơn, tuy nhiên Hà Nội có dấu hiệu bùng dịch Covid-19, lại đúng thời điểm em chuẩn bị ôn thi vào cấp 3, việc thăm khám cũng tạm gác lại. Đầu tháng 4/2021, tình trạng của Nam trầm trọng hơn. Không chủ quan được nữa, chị Hoàn mới đưa con đến Bệnh viện Việt Đức kiểm tra.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, trong xương có một khối u. Bằng kinh nghiệm của mình, các bác sĩ nhận định gần như chắc chắn đây là khối u ác tính. Không dám tin, chị Hoàn đưa con đến Bệnh viện K để làm các xét nghiệm. Kết quả vẫn không thay đổi, Nam đã mắc ung thư xương. Khối u quá to nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật ngay mà phải truyền hoá chất.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Nam từng ngày

Nhưng đúng vào ngày nhận kết quả giải phẫu bệnh, mẹ con chị Hoàn phải về nhà vì Bệnh viện K Tân Triều phát hiện nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Nam được chuyển qua Bệnh viện Nhi trung ương để truyền hoá chất tạm thời cho tới cuối tháng 6/2021 rồi quay lại Bệnh viện K. Cũng may quá trình điều trị, em đáp ứng thuốc nên có thể thực hiện phẫu thuật ghép xương. Sau khi ghép xương, em vẫn chưa được về nhà ngay mà tiếp tục truyền hoá chất thêm.

Gia đình lao đao

Hoàn cảnh gia đình chị Hoàn vốn dĩ không được dư dả. Vợ chồng chị là lao động tự do, thu nhập không ổn định. Con mắc ung thư đúng thời điểm khó khăn, đã có lúc chị Hoàn nghĩ đến việc bán đi cả căn nhà để cứu con thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, song nhà lại không có sổ đỏ để thế chấp hay vay mượn được.

Quá bí bách, người mẹ đành đi vay mượn khắp nơi, vay lãi từ nhiều người với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Bởi dù có hiểm chi trả, tiền hoá chất cùng và thuốc ngoài của Nam tốn đến 5-9 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ vỏn vẹn 5 ngày.

Chị Hoàn tha thiết được giúp đỡ để con thoát khỏi cảnh ngặt nghèo

Ngoài ra, do tác dụng phụ từ hoá chất, Nam cần sử dụng thêm nhiều loại thuốc bổ trợ tự túc với chi phí lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng. Chưa kể, chi phí cho ca phẫu thuật ghép xương hơn 100 triệu đồng cũng trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Chị Hoàn cho biết, lúc này, vợ chồng chị đã thật sự bế tắc. "Tình hình dịch bệnh mỗi lúc một khó khăn hơn, thu nhập của chúng tôi ảnh hưởng đáng kể do không có người thuê mướn. Tôi khẩn mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, để con trai tôi có cơ hội được sống", chị nghẹn ngào.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Hoàn, ở Tổ 25 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại: 0983111643.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.016 (Bùi Hoài Nam)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.