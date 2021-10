MS 2021.285

Cầm kết quả chẩn đoán ung thư xương, cõi lòng người mẹ và tinh thần cậu học sinh lớp 10 như sụp đổ. Bao nhiêu hoài bão tuổi trẻ tan biến, trôi theo theo dòng nước mắt lăn dài trên má.

Đó là hoàn cảnh nghiệt ngã của em Loan Văn Chiến (SN 2005, trú khu Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Em Chiến phát hiện mắc bệnh ung thư xương hiểm nghèo, tính mạng hết sức mong manh.

Đang trong độ tuổi 16 tràn đầy những hoài bão, mơ ước của tuổi trẻ, số phận trớ trêu khiến em Chiến lại không thể có được cuộc sống hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa.

Theo chia sẻ của cô Tô Thị Hương (mẹ em Chiến), cuối năm 2020, thấy con mình đau nhức chân phải, cô chỉ nghĩ đó là biểu hiện thông thường của việc tập luyện thể thao, uống thuốc là khỏi. Tuy nhiên triệu chứng ngày càng nặng khiến gia đình lo lắng, nhưng bởi kinh tế không có nên cũng chỉ cho con trai thăm khám ở Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu. Sau đó, em Chiến được chuyển lên Bệnh viện Bãi Cháy để kết luận rõ ràng nguyên nhân căn bệnh.

Em Chiến đã phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải

Đầu năm 2021, em Chiến được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương đã di căn phổi. Cầm tờ kết quả trên tay, cô Hương như gục ngã, nước mắt đầm đìa vì thương con.

Chỉ trong một thời gian ngắn, khối u đã phát triển rất nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của Chiến và cả gia đình. Vợ chồng cô Hương đã cho con đi điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) nhưng do kinh tế không kham nổi, đành ngậm ngùi xin chuyển con về Bệnh viện Bãi Cháy để tiện bề chăm sóc.

Tinh thần em rất bi quan, cơ thể suy yếu

"Nhìn con đang tuổi ăn tuổi lớn mà giờ nằm một chỗ, tóc rụng hết, xơ xác phần người, lòng tôi quặn thắt. Sức người có hạn, chúng tôi bất lực không làm gì hơn được để kiếm tiền trong thời gian dịch bệnh", cô Hương lau vội nước mắt nói.

Hiện em Chiến đang điều trị và truyền hóa chất tại Bệnh viện Bãi Cháy, tuy nhiên nhiều lần cơ thể không đáp ứng thuốc. Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh bỗng mắc bạo bệnh, những lần truyền hóa chất đã khiến cơ thể em ốm yếu, không ăn uống, đi lại được.

Khối u phình to ở chân phải thời điểm mới phát hiện bệnh

Khối u ở chân phải tiếp tục phát triển gây chèn ép dây thần kinh, Chiến cần phẫu thuật cắt bỏ chi. Nhìn thân thể suy kiệt, gầy rộc chỉ còn da bọc xương, các y, bác sĩ điều trị cho em không khỏi xót xa. Ở độ tuổi đã biết nhận thức mọi điều, Chiến càng trở nên bi quan hơn.

Cũng theo cô Hương, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chú Loan Xuân Ngọc. Chú Ngọc làm nghề phụ xây, mỗi tháng được trả 4 triệu đồng, còn cô Hương ngày tháng tần tảo bên mảnh ruộng, nương rau kiếm đồng ra đồng vào.

Để điều trị cho con trai, gia đình cô đã bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà, hơn nữa đã phải vay nợ ngân hàng cùng người thân gần 100 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Hiện Chiến đang được về nhà, mỗi tháng lên bệnh viện 2 lần. Lần nào nhập viện, gia đình phải chạy vạy vay mượn lo thuốc thang, lộ phí đi đường, khó khăn càng thêm chất chồng.

Căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo có thể sẽ phải bán để lấy tiền chữa trị bệnh cho em Chiến

Bác sĩ Lý Thị Mai Loan (Trung tâm Ung bướu BV Bãi Cháy) cho biết, em Chiến trước đó đã điều trị trên Hà Nội được 2 đợt, tuy nhiên do vướng dịch Covid-19 nên không thể tiếp tục. Sau đó em được gia đình đưa vào Trung tâm Ung bướu để điều trị đợt 3.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn phẫu thuật cắt bỏ chân phải nhằm giảm bớt đau đớn cho em Chiến. Nhận được kết quả hội chẩn, gia đình buồn bã, xin cố điều trị 1 lần hoá chất nữa xem khối u có thuyên giảm.

“Chúng tôi tiến hành điều trị đợt 4 cho Chiến nhưng không đáp ứng hoá chất. Khối u sưng to hơn buộc phải chuyển em qua khoa Chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật cắt bỏ chân phải. Sau phẫu thuật, các chi phí kèm theo rất cao, mong sao các mạnh thường quân phát tâm giúp đỡ hoàn cảnh em Chiến”, bác sĩ Loan bày tỏ.

Phạm Công - Mạc Thảo

